كابتن مارفل يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

{ لوس انجلوس – وكالات – احتل الفيلم الجديد (كابتن مارفل) صدارة إيرادات السينما بأمريكا مســــــــــجلا 153 مليون دولار.يقوم ببطولة الفيلم بري لارسون وصمويل جاكسون وتخرجه آنا بودين ورايان فليك.وتراجع فيلم الرسوم المتحركة “كيف تروض تنينك: العالم الخفي (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) عن الصدارة إلى المركز الثاني محققا 14.7 مليون دولار.كما هبط فيلم جنازة عائلة ماديا“ (ماديا فاميلي فيونيرال) من الترتيب الثاني إلى الثالث بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.وحافظ فيلم الرسوم المتحركة (ليجو موفي 2: الجزء الثاني) على المركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي مسجلات إيرادات قدرها 3.8 مليون دولار.وتراجع فيلم المغامرة والحركة (أليتا: ملاك المعركة (اليتا: باتل أنجيل) من الترتيب الثالث إلى الخامس مسجلا 3.2 مليون دولار.بطولة روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي ويخرجه روبرت رودريجيز.