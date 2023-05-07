كأس إسبانيا: انشيلوتي وبيريس يشيدان بالثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو

مدريد (أ ف ب) – كال مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي ورئيسه فلورنتينو بيريس المديح لثنائي خط الهجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو بعد تألقهما اللافت في تتويج النادي الملكي بكأس اسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية السبت.

وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في حين شكل فينيسيوس جونيور خطرا دائما على دفاع اوساسونا.

ووصف انشيلوتي فينيسيوس جونيور بانه “اللاعب الذي لا يمكن لأحد وقفه” وقال في هذا الصدد “لعبنا بطريقة جيدة على مدى نصف الساعة الاول، لم يتمكن احد من ايقاف فينيسيوس”.

كما وصف انشيلوتي رودريغو بأنه استعراضي بقوله “لا ندري السقف الذي يمكن ان يصل اليه رودريغو، لقد غير دينامية المباراة في الشوط الثاني”.

واضاف “انه لاعب أنيق جدا، يستطيع تسجيل الاهداف وهو يتطور بشكل مدهش”.

اما بيريس فاعتبر بأن فينيسيوس هو افضل لاعب في المركز الذي يشغله وكان لسان حاله مماثلا لانشيلوتي بالقول “لا احد يستطيع ايقافه. يتعين على اللاعب الموكل مراقبته ارتكاب الكثير من الاخطاء ضده”.

واضاف مدافعا عن الجناح السريع “لقد نال بطاقة نظرا لاحتجاجاته (على التدخلات العنيفة ضده)، وانا لا افهم ذلك، يجب حماية اللاعبين الذين يقدمون الاستعراض”.

واحرز ريال مدريد لقبه العشرين في مسابقة الكأس والاول له منذ عام 2014.

وتنتظر ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل ضد مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

بور-ز ر