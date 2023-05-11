كأس آسيا: قرعة متوازنة للمنتخبات الـ24.. أين موقع العراق؟

توزعت المنتخبات الـ24 على ست مجموعات

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الدوحة (أ ف ب) – أفرزت قرعة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقررة في قطر مطلع 2024 مجموعات متوازنة، فوقع حامل اللقب القطري مع الصين، واليابان المتوجة أربع مرات مع العراق وفيتنام، فيما يبدو مسار المنتخب السعودي سهلاً لوقوعه مع تايلاند وقرغيزستان وعُمان.

وسُحبت قرعة النهائيات المقررة بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير 2024، الخميس على مسرح دار الأوبرا في كتارا في الدوحة.

ووقعت قطر في مجموعة أولى تضم الصين وصيفة 1984 و2004 وطاجيكستان الوحيدة المشاركة للمرة الأولى في النهائيات، ولبنان.

واخفق “العنابي” على أرضه في مونديال 2022 عندما ودّع من دور المجموعات بخُفّي حنين اثر 3 خسارات مخيبة، فحل المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش بدلاً من الإسباني فيليكس سانشيس.

علّق كيروش قائلاً “قرعة ممتازة. الأهم ان نكون بين أفضل المنتخبات في آسيا والعالم. نريد التنافس أمام الافضل والفوز عليهم”.

تابع مدرب منتخب إيران السابق “حان وقت العمل لنكون جاهزين عند بداية البطولة والدفاع عن اللقب. نعرف تماما ماذا ينتظرنا. الخطوة التالية هي التفكير بانفسنا. لا يهم من سنواجه، بل ان نكون جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة الجميع”.

في الثانية القوية، ستواجه أستراليا التي بلغت الأدوار الاقصائية في مونديال قطر وتوجت في 2015 بكأس آسيا على أرضها، كلا من أوزبكستان رابع 2011، سوريا والهند.

ووقعت إيران حاملة اللقب ثلاث مرات والقريبة من التأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر، مع الإمارات، هونغ كونغ العائدة الى المسابقة القارية للمرة الاولى منذ 1968، وفلسطين في المجموعة الثالثة.

أما اليابان صاحبة أفضل تصنيف عالمي في آسيا (20) وحاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (4) آخرها في 2011 في قطر، فستواجه كلا من إندونيسيا، العراق بطل 2007 وفيتنام في الرابعة. وتغلّب فريق المدرب هاجيمي مورياسو على إسبانيا في طريقه لبلوغ دور الـ16 في المونديال الأخير في قطر.

وفي المجموعة الخامسة، وقعت كوريا الجنوبية مع ماليزيا، الأردن والبحرين رابع 2004.

ويدرّب “محاربو تايغوك” راهناً الألماني يورغن كلينسمان ويقود هجومهم لاعب توتنهام الإنكليزي هيونغ-مين سون، في عملية البحث عن اللقب الأوّل منذ 1960 والثالث في تاريخه.

وفي السادسة الأخيرة، تلعب السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996، مع تايلاند ثالثة 1972، قرغيزستان، عمان.

وكانت السعودية الوحيدة التي فازت على الأرجنتين البطلة في مونديال 2022.