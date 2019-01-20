كأس آسيا: الأردن يودّع البطولة والصين تتأهّل

بغداد – عمار طاهر

ودع المنتخب الأردني، بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، من دور الـ 16 بعدما خسر أمام نظيره الفيتنامي بنتيجة 4 ـ 2 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، أمس الأحد، بملعب آل مكتوم.وتقدم منتخب الأردن بهدف السبق عبر بهاء عبد الرحمن بالدقيقة 39? وتعادل لفيتنام، كونج فيونج نجوين بالدقيقة .50ونفذ للأردن بنجاح بهاء عبد الرحمن وأحمد العرسان، وأهدر بهاء فيصل وأحمد سمير، وسدد بنجاح لفيتنام نغوك هاي ودو هونج دونج وكسيان ترونج وتيان بوي وأهدر تران مينه.وقلب المنتخب الصيني تأخره بهدف نظيف أمام نظيره التايلاندي إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

وتقدم المنتخب التايلاندي بهدف سجله سوباشاي جايديد في الدقيقة 31 ثم تعادل زهي شياو للمنتخب الصيني في الدقيقة 67 قبل أن يسجل جاو لين هدف الفوز في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.وكان الفريقان العراقي والايراني قد اختتما منافسات المجموعة الرابعة بالتعادل السلبي.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، امس الأحد، عن حكم مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره القطري في دور الـ16 بكأس آسيا.وقال الناطق الرسمي للاتحاد حسين الخرساني في تصريح صحفي إن (الاتحاد الاسيوي كلف الحكم السنغافوري محمد تقي لقيادة مباراة المنتخب الوطني أمام قطر).وأضاف أن )الحكم السنغافوري أصبح حكماً دولياً لدى الفيفا عام 2012 وأدار عدداً كبيراً من المباريات في مختلف المسابقات بالقارة الصفراء). وفي وقت سابق، نفى الاتحاد إعلان الاتحاد الاسيوي تولي الحكم السعودي محمد الخضيري، مهمة قيادة المباراة التي ستقام يوم غد الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً .