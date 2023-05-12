كأس آسيا إطلالة على المنتخبات المشاركة وسط قوة المنافسة

{ الدوحة – وكالات: اقيم سحب قرعة كأس آسيا 2023 في قطر، وذلك في صالة دار الأوبرا بكتارا. وكانت تصفيات البطولة انطلقت في شهر حزيران/يونيو 2019 قبل أن ينجح 24 منتخباً في الحصول على بطاقات التأهل للنهائيات التي تقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024. وهــــــنا نلقي الضوء على المنتخبات المشاركة في النهائيات، حيث نبدأ بالقسم الأول من خلال تقديم 12 منتخباً.

أستراليا

يمتلك منتخب أستراليا في سجله الفوز بلقب كأس آسيا عام 2015? وقد تمكن من العبور للنهائيات بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة، حيث حقق العلامة الكاملة من ثمانية انتصارات وواصل الفريق مشواره بعد ذلك، ليحصل على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث تمكن من العبور إلى دور الـ16 قبل أن يخسر أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب، وهو يتطلع الآن للمنافسة على لقب كأس آسيا 2023 في قطر، بعدما كان خرج من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات.

البحرين

قدم منتخب البحرين عروضاً قوية خلال الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة عبر ثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الخامسة وكان منتخب البحرين تأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات قبـــــــل أن يخسر بعد التمديد أمـــــــــــام كوريا الجنوبية، وهو ســــــــيدخل هذه النســــــــــــــــخة بثقة عالية من أجل تحقيق نتائج مميزة في قطر.

الصين

تمكّن منتخب الصين من تحقيق أربعة انتصارات متتالية ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليحصل على مقعد في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم وفي نهائيات كأس آسيا وفي تصفيات كأس العالم، حصل منتخب الصين على المركز الخامس في مجموعته، وبالتالي لم يتمكن من بلوغ كأس العالم، ولكنه الآن يطمح في تحقيق نتيجة أفضل من بلوغ الدور ربع النهائي الذي حققه عام 2019 في الإمارات، علماً بأن الصين كانت نالت وصافة البطولة مرتين عامي 194 و2004.

هونغ كونغ

يعود منتخب هونغ كونغ إلى نهائيات كأس آسيا بعد غياب استمر 55 عاماً، حيث يطمح في تحقيق بعض المفاجآت في قطر 2023 وجاء منتخب هونغ كونغ إلى النهائيات بعدما حقق انتصارات أمام أفغانستان وكمبوديا ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات، حيث جاء تأهله كأحد أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني

الهند

تمكن منتخب الهند من التأهل إلى النهائيات بعدما تصدر بسهولة ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات عبر حصد ثلاثة انتصارات وكان المنتخب الهند شارك في نسخة عام 2019 من البطولة في الإمـــــارات، حيث خرج من دور المجموعات، وكانت أبرز نتائج الفريق تحقيق الفوز على تايلاند 4-1 في المباراة الأولى.

إندونيسيا

بعد الإخفاق بتحقيق نتائج جيدة خلال التصفيات المشتركة، تمكن منتخب إندونيسيا من الظهور بقوة في التصفيات النهائية لكأس آسيا، حيث تغلب على الكويت ونيبال ليحصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى ويتأهل كأحد أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني ويعود المنتخب الإندونيسي إلى النهائيات للمرة الأولى منذ المشاركة في استضافة البطولة عام 2007 وهو يطمح هذه المرة في تأكيد جدارته في التواجد بين كبار القارة.

العراق

تمكن منتخب العرق بطل كأس آسيا 2007 من حجز بطاقة التأهل إلى هذه النهائيات بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا وفي التصفيات الآسيوية لكأس العالم، حصل منتخب العراق على المركز الثاني في المجموعة الأولى، علماً بأنه كان بلغ دور الـ16 في النسخة الماضية من كأس آسيا عام 2019 في الإمارات قبل أن يخسر أمام قطر، وهو يأمل أن يتمكن نجوم الفريق من تحقيق نتيجة مميزة في هذه النسخة.

إيران

كان منتخب إيران قريباً من خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، وهو الآن يطمح في التعويض عندما يشارك في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، حيث يتواصل بحثه عن تحقيق اللقب الرابع في تاريخ البطولة وجاء تأهل المنتخب الإيراني إلى هذه النهائيات بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، علماً بأنه كان بلغ قبل نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات قبل أن يخســــــر أمام اليابان.

اليابان

يمتلك منتخب اليابان الرقم القياسي في الفوز بلقب كأس آسيا 4 مرات من قبل، وهو كان يطمح في تحقيق اللقب الخامس عام 2019 في الإمارات قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام قطر وسجل المنتخب الياباني مشاركة ناجحة في كأس آسيا 2019 في قطر، حيث تغلب على المانيا وإسبانيا، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16? وهو يأمل في مواصلة التألق في كأس آسيا.

الأردن

ظهر منتخب الأردن بصورة مميزة خلال الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا، حيث تمكن من التربع على صدارة المجموعة الأولى بعد حصد ثلاثة انتصارات وكان المنتخب الأردني تمكن من تحقيق الفوز على أستراليا 1-0 في دور المجموعات خلال كأس آسيا 2019 في الإمارات ليتمكن من التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يخسر أمام فيتنام بفارق ركلات الترجيح.

كوريا الجنوبية

لا زال منتخب كوريا الجنوبية يبحث عن العودة إلى منصة التتويج في كأس آسيا، بعدما كان حقق الفوز بلقب أول بطولتين عامي 1956 و1960 وهو ضمن التأهل لهذه النهائيات بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة وكان المنتخب الكوري الجنوبي تأهل إلى الدور ربع النهائي في النسخة الماضية من كأس آسيا عام 2019 قبل أن يخسر أمام قطر، وهو يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين قد يكون بإمكانهم قيادة الطموحات في الصعود على منصة التتويج.

قرغيزستان

يسعى منتخب قرغيزستان إلى تحقيق إنجاز جديد مميز، عندما يخوض المشاركة الثانية على التوالي في نهائيات كأس آسيا وكان المنتخب القرغيزي سجل المشاركة الأولى في كأس آسيا عام 2019? حيث تمكن من التأهل إلى دور الـ16? وقد تمكن من التأهل إلى هذه النسخة كأحد أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني ضمن التصفيات.