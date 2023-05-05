قيمنا الاجتماعية في خطر – اسكندر المسعودي

اقول ان القيم الاجتماعية وللاسف الشديد قد اهتزت واصابها الضعف ولابد من تقويمها بقوة القانون وماحدده القانون من عقوبات رادعة ، فالمعلم والاستاذ الجامعي هم مواطنين مدنيون متحضرون لايملكون السلطة لايؤمنون الا بقوة القانون الذي يلوذون ويحتمون به لذلك اصبحوا اليوم الجهة الرخوة الضعيفة امام الخارجون عن القانون المستهزئين بالقيم والاخلاق الاجتماعية .. ولم يقف الامر عند المعلم والاستاذ الجامعي والاعلامي وانما وصل الامر الى الاعتداء على رجال القانون من محامين خاصة وغيرهم من محققين وقضاة وتهديدهم بمختلف الوسائل .. فهل نحن نعيش في ظل دولة وسلطة قانون ام ان المجرمين المعتدين على الاسرة التعلمية او القضائية راي اخر ؟ الجواب لهذا السوال بيد من يحمي السيادة ويطبق القانون … ولله المشتكى