قيثارة – فرح غارس عدنان الـطه

تكسو عُري أحزاني ..

تدفئ نبضاتي ..

قصائدك .. أرتديها كقلادة

حول عنقي ..

أسدلتُ ستائر الخوف

أغمضتُ أعين الوهم ..

أغلقتُ ابواب القلق ..

لتغفو بين عيني

لن اتوقف عن الغناء في احلامك

و لن .. اتوقف عن العزف

على قيثارة انفاسك ..

انت لي و لك انا ..

حتى تتساقط أعوامنا

عام يتلو عاما ..

رجُلي الحزين .. رفيق الروح

لن أتوقف عن الموت فيك

حتى تذبل قصائدي العميقة

فوق يدك الجميلة ..

قلتُ لك : قُلها لي ..

فقد تناثرَ قلبي شوقاً لها

و تكسرت روحي من الحنين اليها

و ما عاد بي صبر .. فإني ممزقة

فقلتَ لي : أُحبكِ كـزهرةٍ متفتحةٍ في الربيع

يا قلبَ هذه الزهرة ..

يا نبضَ هذه الزهرة ..

فديتُك .. فديتُك ..

لو أعدتها مرةً أُخرى ..