قيثارة المنفى بنظرة نقدية – بغداد- الزمان

صدر للناقد إبراهيم خليل كتاب بعنوان (محمد القيسي قيثارة المنفى وتباريح الشجن) يقع في 176 صفحة من القطع المتوسط ، يتألف من مقدمة وثمانية فصول وخاتمة محورها الشاعر الراحل القيسي 1944- 2003 ويتضمن دراسة في شعره ونثره. وكان خليل قد أصدر عام 1998 كتابا آخر عن القيسي بعنوان (محمد القيسي الشاعر والنص).

في الفصل الأول من الكتاب الجديد يتناول المؤلف ظاهرة الحزن في شعره، وفي الفصل الثاني يقف بنا إزاء فضاء الموت في قصائده وكتبه النثرية الأخرى، وفي الثالث يتتبع ما في قصائده من تناص يحيل إلى نصوص موازية، وفي الرابع يتناول متصور المكان عند القيسي مرتكزًا على البيت مع موازنة مختصرة بين رؤيته للمكان ورؤى بعض الشعراء كمحمود درويش ومريد البرغوثي ومحمد إبراهيم لافي. وفي الفصل الخامس دراسة مقارنة لأثر لوركا في أشعاره، وفي السادس يتناول ظاهرة تداخل الأجناس الأدبية في قصائدة التي بالغ في بعضها حد الالتقاء بما يعرف بالنص الجامع.

وفي الفصل السابع المعنون( نمنمات إيقاعية ) يبحث بمظاهر الإتقان الصوتي، والإيقاعي، في الديوان الأخير الذي صدر عام 2002 وهو منمنمات أليسا. اما الفصل الثامن والأخير يتناول فيه المؤلف رواية (الحديقة السرية) من منظور نفسي من زاوية التصنيف، مؤكدا أنها مزيج من السيرة والرواية والشعر وأدب الرحلات، فهي رواية مربكة تتأبى على التجنيس.