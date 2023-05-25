قيادي كردي يدعو لعدم نقل مشاكل البرلمان بالاقليم إلى مكتبي الديمقراطي والاتحاد

أربيل – الزمان

دعا عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول الفرع الثاني في اربيل بلند إسماعيل، الخميس، إلى “عدم نقل مشاكل البرلمان والحكومة في الاقليم الى مكتبي حزبي الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني”، كاشفا عن أن “الحزب الديمقراطي مستعد لاجراء الانتخابات في تشرين ثاني المقبل وتنظيم عملية انتخابية نزيهة يتمكن فيها المواطن من التعبير عن خياراته”.

واعتبر إسماعيل إن “نقل مشاكل الحكومة الى المكتب السياسي للحزب الديمقراطى والاتحاد الوطني الكردستاني، سوف يتسبب في ضياع إنجازات كردستان”.

جاء ذلك في معرض حديثه عن الاستعدادات لمراسيم ذكرى ثورة أيلول، مشيرا إلى أن “الذكرى هذا العام تكتسب أهمية خاصة لان الحزب الديمقراطي في مرحلة جديدة، بعد انعقاد المؤتمر الرابع عشر لتجديد سياقات عمله وتنظيماته، كما إن الذكرى ذات أهمية خاصة لانها تتزامن مع الانتخابات المرتقبة في الإقليم”.

ودعا إسماعيل إلى “وحدة الصف القوى الكردستانية لاسيما عندما يتعلق ذلك بالامور المبدئية التي تصب في المصلحة العامة لاقليم كردستان”.

وقال إسماعيل إن “الذكرى صفحة خالدة في تاريخ حركة التحرر الكردية وليس فقط في تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واستطرد: “ثورة أيلول بدأت في ظرف صعبة وفي ذلك الوقت، كانت الناس تشعر بخيبة أمل لكن الإرادة القوية للرئيس مسعود بارزاني والى جانبه إدريس بارزاني بعث الامل والإرادة في اعادة تنظيم اللاجئين في إيران”.

ودعا إسماعيل إلى “المحافظة على الإنجازات في كردستان لانها نتاج تعب المناضلين الذين ناضلوا في ثورتي أيلول وكولان وجميع الثورات الكردستانية”.

واعتبر إسماعيل إن “حماية الإنجازات، لا يتم الا بوحدة الموقف والكلمة”.

واستطرد: “ليس لدينا علاقة سيئة للغاية مع الاتحاد الوطني، وعلى رغم التوتر الذي حصل في الأشهر القريبة الماضية لكننا تمكنا من الاجتماع لتذليل الخلافات”.

واعتبر إسماعيل إنه “يجب التعلم من الخلافات في البرلمان”، داعيا إلى “عدم نقل النزاعات التي تحدث في البرلمان الى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”، كما طالب “بعدم نقل مشاكل الحكومة الى مكتبي الحزبين”.

وأضاف : “من الطبيعي إن تحدث مشاكل وعراقيل في بعض الأماكن لكن يجب ان تحل في ذات المكان”، مشيرا إلى انه “حين كان الحزبان متحدان، قدما إنجازات اكثر”.

وكشف عن إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه اية موانع للاجتماع مع الاتحاد في جميع الأوقات”.

وقال: “لست على علم بتوقيت الاجتماع مع الاتحاد لكن من المؤكد إن الاجتماع قريب وسوف يتم تذليل العقبات”، مشيرا إلى “وجود قنوات مختلفة للاتصال”.

واعتبر إسماعيل إن “الآراء المختلفة يجب إن لا تتجاوز على الثوابت في كردستان”.

وتابع: “نظرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى الانتخابات هي ان الانتخابات عملية سياسية وحق للشعب قبل الأحزاب”.

وختم بالقول: “كحزب الديمقراطي مستعدون للاجراء الانتخابات في تشرين ثاني المقبل وتنظيم عملية انتخابية نزيهة يتمكن فيها المواطن من التعبير عن خياراته”.