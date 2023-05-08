‬عضو في ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني لـ(الزمان): لا تأجيل لانتخابات الإقليم واستقالة السبعة لها أسباب أخرى 

بغداد- أربيل – الزمان:
نفى عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، الاثنين، تأجيل موعد الانتخابات الذي حددته رئاسة إقليم كردستان في 18 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
وفنّد المياحي في تصريح لـ الزمان، ما اعلنه أعضاء مستقيلون في برلمان الإقليم بان «أسباب استقالتهم هي لعدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر».
وأرجع المياحي «السبب الرئيسي لاستقالتهم هو الإحراج الذي وقع فيه النواب المقاطعين لجلسات البرلمان الذين كانوا يتقاضون رواتبهم، رغم المقاطعة، الامر الذي احرجهم امام الجمهور الذي صوت لهم، حينما قالوا لهم انكم تستلمون رواتبكم رغم مقاطعتكم الجلسات».
وأكد المياحي على أن «انكشاف امرهم امام جمهورهم، هو الذي دفعهم إلى الزعم بان أسباب الاستقالة هو تأجيل انتخابات الإقليم».
ودعا المياحي، النواب إلى «إعادة حساباتهم والاهتمام بجمهورهم بدلاً من المقاطعة والاستقالة التي سوف تترك فراغاً داخل قبة برلمان إقليم كردستان».
واستطرد: «اذا كانت نواياهم صادقة في تقديم الاستقالة لعدم وجود انتخابات او غيرها، فلماذا لم يقدموا استقالاتهم منذ 10 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022».
وكان عضو برلمان إقليم كردستان المستقيل عبد الستار مجيد، قد قال الاثنين، إن «7 نواب من حزب العدل الكردستاني في برلمان اقليم كردستان، قدموا استقالاتهم، نتيجة عدم إقامة الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم بموعدها المقرر».
والاحد الماضي، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال اجتماع له مع السفير البريطاني في العراق مايك بايسون ريتشاردسون، على اجراء انتخابات إقليم كردستان في موعدها.
وذكر بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني أن «الاجتماع بحث الاوضاع الداخلية في إقليم كردستان، حيث شدد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها».