‬عضو في ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني لـ(الزمان): لا تأجيل لانتخابات الإقليم واستقالة السبعة لها أسباب أخرى 

‮ ‬بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭:‬

نفى‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬هيثم‭ ‬المياحي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬رئاسة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬ثاني‭/ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬‮ ‬

وفنّد‭ ‬المياحي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬الزمان،‭ ‬ما‭ ‬اعلنه‭ ‬أعضاء‭ ‬مستقيلون‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬بان‭ ‬‮«‬أسباب‭ ‬استقالتهم‭ ‬هي‭ ‬لعدم‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬المقرر‮»‬‭.‬‮ ‬

وأرجع‭ ‬المياحي‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستقالتهم‭ ‬هو‭ ‬الإحراج‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬النواب‭ ‬المقاطعين‭ ‬لجلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتقاضون‭ ‬رواتبهم،‭ ‬رغم‭ ‬المقاطعة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬احرجهم‭ ‬امام‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬صوت‭ ‬لهم،‭ ‬حينما‭ ‬قالوا‭ ‬لهم‭ ‬انكم‭ ‬تستلمون‭ ‬رواتبكم‭ ‬رغم‭ ‬مقاطعتكم‭ ‬الجلسات‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬المياحي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انكشاف‭ ‬امرهم‭ ‬امام‭ ‬جمهورهم،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬الزعم‭ ‬بان‭ ‬أسباب‭ ‬الاستقالة‭ ‬هو‭ ‬تأجيل‭ ‬انتخابات‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬‮ ‬

ودعا‭ ‬المياحي،‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬حساباتهم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بجمهورهم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المقاطعة‭ ‬والاستقالة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تترك‭ ‬فراغاً‭ ‬داخل‭ ‬قبة‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬‭. ‬‮ ‬

واستطرد‭: ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬نواياهم‭ ‬صادقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الاستقالة‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬انتخابات‭ ‬او‭ ‬غيرها،‭ ‬فلماذا‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬استقالاتهم‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬تشرين‭ ‬ثاني‭/ ‬نوفمبر‭ ‬2022‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬عضو‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المستقيل‭ ‬عبد‭ ‬الستار‭ ‬مجيد،‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬7‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬قدموا‭ ‬استقالاتهم،‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬بموعدها‭ ‬المقرر‮»‬‭.‬‮ ‬

والاحد‭ ‬الماضي،‮ ‬أكد‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مايك‭ ‬بايسون‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬موعدها‭.‬‮ ‬

‮ ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬الاوضاع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬حيث‭ ‬شدد‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‮»‬‭.‬‮ ‬