قيادي‭ ‬سابق‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭): ‬انسحاب‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬الشرعية‭ ‬قرار‭ ‬صائب

القاهرة – مصطفى عمارة
فى اول رد فعل له على قرار الجماعة الاسلامية الانسحاب من تحالف دعم الشرعية اكد المفكر الاسلامي والقيادي السابق بالجماعة الاسلامية د/ ناجح ابراهيم في تصريحات خاصة للزمان ان هذا القرار يعد واحداً من افضل القرارات التى اتخذتها الجماعة وهو تصحيح لقرار خاطئ اتخذ من قبل بانضمام الجماعة الى تحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الاخوان المسلمين ووصف د/ ناجح ابراهيم هجوم وجدى غنيم القيادي الاخواني المحكوم بالاعدام على قرار الجماعة الاسلامية بانّ غنيم شخص تكفيري لم يسلم منه وعلى الرغم من اعلان محمد ياسين القيادي فى الجماعة الاسلامية ان القرار ليس له علاقة بوضع الجماعة الاسلاميه على قائمة الجماعات الارهابية فان مصدراً بالجماعة الاسلاميه اكد للزمان فى تصريحات خاصه ان قرار الجماعة الاسلاميه وحزب البناء والتنميه الذراع السياسى لها بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية جاء للحيلوله دون صدور حكم منتظر بشان طلب لجنة شؤون الاحزاب السياسيه لحل حزب البناء والتنمية وتجنب لصدام وشيك مع الاجهزة الامنية، فيما قلل القيادى الاخواني والبرلماني السابق محيى عيسى من اهمية هذا القرار معتبرا ان هذا القرار كان يجب ان يتم قبل اعتصام رابعة والتى تورطت الجماعة في المشاركة فيه.
فى السياق ذاته قالت مصادر مقربة من حزب البناء والتنمية ان هناك صراعات كبيرة يشهدها الحزب حاليا وان هناك عدداً من اعضاء الحزب ينوون التقدم باستقالاتهم خلال الفترة المقبلة فيما نفى سيد فرج عضو الهيئة العليا للحزب قيام الاعضاء المستقيلين بتأسيس حزب جديد