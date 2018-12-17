قيادي‭ ‬سابق‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭): ‬انسحاب‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬الشرعية‭ ‬قرار‭ ‬صائب

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬اكد‭ ‬المفكر‭ ‬الاسلامي‭ ‬والقيادي‭ ‬السابق‭ ‬بالجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬د/‭ ‬ناجح‭ ‬ابراهيم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬افضل‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬الجماعة‭ ‬وهو‭ ‬تصحيح‭ ‬لقرار‭ ‬خاطئ‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بانضمام‭ ‬الجماعة‭ ‬الى‭ ‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬الداعم‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ووصف‭ ‬د/‭ ‬ناجح‭ ‬ابراهيم‭ ‬هجوم‭ ‬وجدى‭ ‬غنيم‭ ‬القيادي‭ ‬الاخواني‭ ‬المحكوم‭ ‬بالاعدام‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بانّ‭ ‬غنيم‭ ‬شخص‭ ‬تكفيري‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬منه‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬محمد‭ ‬ياسين‭ ‬القيادي‭ ‬فى‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بوضع‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلاميه‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬فان‭ ‬مصدراً‭ ‬بالجماعة‭ ‬الاسلاميه‭ ‬اكد‭ ‬للزمان‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلاميه‭ ‬وحزب‭ ‬البناء‭ ‬والتنميه‭ ‬الذراع‭ ‬السياسى‭ ‬لها‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬جاء‭ ‬للحيلوله‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬منتظر‭ ‬بشان‭ ‬طلب‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسيه‭ ‬لحل‭ ‬حزب‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬وتجنب‭ ‬لصدام‭ ‬وشيك‭ ‬مع‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية،‭ ‬فيما‭ ‬قلل‭ ‬القيادى‭ ‬الاخواني‭ ‬والبرلماني‭ ‬السابق‭ ‬محيى‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬اهمية‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬قبل‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬والتى‭ ‬تورطت‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬صراعات‭ ‬كبيرة‭ ‬يشهدها‭ ‬الحزب‭ ‬حاليا‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬ينوون‭ ‬التقدم‭ ‬باستقالاتهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬سيد‭ ‬فرج‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للحزب‭ ‬قيام‭ ‬الاعضاء‭ ‬المستقيلين‭ ‬بتأسيس‭ ‬حزب‭ ‬جديد