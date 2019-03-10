قيادي‭ ‬سابق‭: ‬خلافات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬الاخوان‭ ‬بسبب‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬

الجماعة تتحدث عن وعود تركيا بعدم تسليم قادتها لمصر
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بجماعة الاخوان المسلمين طلب عدم ذكر اسمه ان قادة جماعة الاخوان المسلمين فى تركيا تلقوا تأكيدات من ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركى اردوغان بأن تركيا لن تقدم على تسليم قادة الجماعة او شبابها المتواجدين فى تركيا لمصر وان ترحيل احد شباب الاخوان الى مصر كان حالة استثنائيه لن تتكرر . فى السياق ذاته اكد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الانسان ان الانشقاقات تضرب صفوف الاخوان فى تركيا وان هناك حالة من الارتباك الشديد بين صفوف الاخوان بعد هجوم القيادات الهاربين بعضهم على بعض. من جانبه قال سامح عيد القيادى الاخواني السابق ان الاوضاع داخل جماعة الاخوان ستزداد سوءا لان مايحكم عناصر الجماعة المصالح الشخصية. واضاف ان الخلاف بين اعضاء الجماعه كبير جدا وظهور على السطح مسألة وقت خاصة بين قيادات الاخوان وشباب الجماعة.
من ناحية اخرى كشفت مصادر بجماعة الاخوان المسلمين ان قيادات الاخوان تبذل جهود مستميتة لمنع السلطات الايطالية من تسليم الاخوانى الهارب مصطفى نادى عبدالحميد راشد والذي جرى توقيفه فى مطار فلورنسا أثناء محاولة تسلله الى ايطاليا قادما من كوريا الجنوبية والتى رفضت منحه حق اللجوء السياسى واضافت المصادر ان عناصر الاخوان المتواجدة فى ايطاليا نجحت فى منع ترحيل راشد بعد اتصالات اجريت مع برلمانى ايطالي يقيم فى مدينه فلورنسا والذى توسط بدوره لسلطات المطار لوقف ترحيل راشد الى القاهرة. على صعيد آخر تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2699 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، ضد الهارب للخارج محمد محسوب احد القيادات الفاعلة فى جماعة الاخوان الارهابية . واتهم محمود فى البلاغ محسوب بالانتماء لجماعة ارهابية هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وترويع الآمنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بالوحدة الوطنية للبلاد .
واستند محمود فى بلاغه ان محسوب والذى يعد من القيادات الفاعلة لجماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى ، دأب وبعد هروبه خارج البلاد الى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والشرطة ونشره لاخبار كاذبه من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعبر المؤتمرات الصحفية التى يقيمها بالخارج ويمولها قيادات الاخوان الهاربة للخارج ، هدفها الاول تشويه مؤسسات الدولة وإلصاق الاتهامات الكاذبة بها وعرض فيديوهات مفبركة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد .
كما اتهم محمود فى بلاغه محسوب بانه يعد من اكبر المتآمرين على الدولة المصرية من خلال الاجتماعات التى يعقدها وتملها اجهزة معادية للدولة هدفها الوحيد نشر الفوضى داخل مصر، مضيفا ان جميع تصريحات محسوب المحرضة على الدولة تتناقلها جميع القنوات المعادية للدولة والداعمة للارهاب والارهابيين ، ويتم اعادتها عدة مرات للتحريض على الدولة ، واشار محمود الى ان محسوب يعد من اخطر القيادات الاخوانية التى تدعو للعنف ضد الولة المصرية ومؤسساتها . وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد محسوب ، وادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
وارفق محمود فى البلاغ المستندات التى تؤكد لارتكاب محمد محسوب الجرائم المنوه عنها فى البلاغ .