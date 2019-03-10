قيادي‭ ‬سابق‭: ‬خلافات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬الاخوان‭ ‬بسبب‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬

الجماعة‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬وعود‭ ‬تركيا‭ ‬بعدم‭ ‬تسليم‭ ‬قادتها‭ ‬لمصر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬قادة‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬تلقوا‭ ‬تأكيدات‭ ‬من‭ ‬ياسين‭ ‬اقطاي‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التركى‭ ‬اردوغان‭ ‬بأن‭ ‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭ ‬او‭ ‬شبابها‭ ‬المتواجدين‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬لمصر‭ ‬وان‭ ‬ترحيل‭ ‬احد‭ ‬شباب‭ ‬الاخوان‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬حالة‭ ‬استثنائيه‭ ‬لن‭ ‬تتكرر‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالنعيم‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬الانشقاقات‭ ‬تضرب‭ ‬صفوف‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الاخوان‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬القيادات‭ ‬الهاربين‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬بعض‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سامح‭ ‬عيد‭ ‬القيادى‭ ‬الاخواني‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬الاوضاع‭ ‬داخل‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬ستزداد‭ ‬سوءا‭ ‬لان‭ ‬مايحكم‭ ‬عناصر‭ ‬الجماعة‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬اعضاء‭ ‬الجماعه‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬وظهور‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬وشباب‭ ‬الجماعة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬تبذل‭ ‬جهود‭ ‬مستميتة‭ ‬لمنع‭ ‬السلطات‭ ‬الايطالية‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬الاخوانى‭ ‬الهارب‭ ‬مصطفى‭ ‬نادى‭ ‬عبدالحميد‭ ‬راشد‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬توقيفه‭ ‬فى‭ ‬مطار‭ ‬فلورنسا‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬تسلله‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتى‭ ‬رفضت‭ ‬منحه‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬السياسى‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬الاخوان‭ ‬المتواجدة‭ ‬فى‭ ‬ايطاليا‭ ‬نجحت‭ ‬فى‭ ‬منع‭ ‬ترحيل‭ ‬راشد‭ ‬بعد‭ ‬اتصالات‭ ‬اجريت‭ ‬مع‭ ‬برلمانى‭ ‬ايطالي‭ ‬يقيم‭ ‬فى‭ ‬مدينه‭ ‬فلورنسا‭ ‬والذى‭ ‬توسط‭ ‬بدوره‭ ‬لسلطات‭ ‬المطار‭ ‬لوقف‭ ‬ترحيل‭ ‬راشد‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬تقدم‭ ‬طارق‭ ‬محمود‭ ‬المحامى‭ ‬بالنقض‭ ‬والدستورية‭ ‬العليا‭ ‬،‭ ‬ببلاغ‭ ‬للمستشار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬قيد‭ ‬تحت‭ ‬رقم‭ ‬2699‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬عرائض‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬ضد‭ ‬الهارب‭ ‬للخارج‭ ‬محمد‭ ‬محسوب‭ ‬احد‭ ‬القيادات‭ ‬الفاعلة‭ ‬فى‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬الارهابية‭ . ‬واتهم‭ ‬محمود‭ ‬فى‭ ‬البلاغ‭ ‬محسوب‭ ‬بالانتماء‭ ‬لجماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬هدفها‭ ‬منع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬اعمالها‭ ‬وترويع‭ ‬الآمنيين‭ ‬وتعريض‭ ‬حياتهم‭ ‬وسلامتهم‭ ‬للخطر‭ ‬والمساس‭ ‬بالوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبلاد‭ .‬

واستند‭ ‬محمود‭ ‬فى‭ ‬بلاغه‭ ‬ان‭ ‬محسوب‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬الارهابية‭ ‬وتنظيمها‭ ‬الدولى‭ ‬،‭ ‬دأب‭ ‬وبعد‭ ‬هروبه‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬والشرطة‭ ‬ونشره‭ ‬لاخبار‭ ‬كاذبه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصريحاته‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬تويتر‭ ‬وعبر‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬التى‭ ‬يقيمها‭ ‬بالخارج‭ ‬ويمولها‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬الهاربة‭ ‬للخارج‭ ‬،‭ ‬هدفها‭ ‬الاول‭ ‬تشويه‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وإلصاق‭ ‬الاتهامات‭ ‬الكاذبة‭ ‬بها‭ ‬وعرض‭ ‬فيديوهات‭ ‬مفبركة‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الفوضى‭ ‬وزعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والامن‭ ‬الداخلى‭ ‬للبلاد‭ .‬

كما‭ ‬اتهم‭ ‬محمود‭ ‬فى‭ ‬بلاغه‭ ‬محسوب‭ ‬بانه‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬المتآمرين‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التى‭ ‬يعقدها‭ ‬وتملها‭ ‬اجهزة‭ ‬معادية‭ ‬للدولة‭ ‬هدفها‭ ‬الوحيد‭ ‬نشر‭ ‬الفوضى‭ ‬داخل‭ ‬مصر،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬تصريحات‭ ‬محسوب‭ ‬المحرضة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬تتناقلها‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬المعادية‭ ‬للدولة‭ ‬والداعمة‭ ‬للارهاب‭ ‬والارهابيين‭ ‬،‭ ‬ويتم‭ ‬اعادتها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬للتحريض‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬واشار‭ ‬محمود‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬محسوب‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اخطر‭ ‬القيادات‭ ‬الاخوانية‭ ‬التى‭ ‬تدعو‭ ‬للعنف‭ ‬ضد‭ ‬الولة‭ ‬المصرية‭ ‬ومؤسساتها‭ . ‬وطالب‭ ‬محمود‭ ‬فى‭ ‬ختام‭ ‬بلاغه‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيقات‭ ‬عاجلة‭ ‬وفورية‭ ‬فى‭ ‬وقائع‭ ‬البلاغ‭ ‬المقدم‭ ‬،‭ ‬واصدار‭ ‬امر‭ ‬ضبط‭ ‬واحضار‭ ‬لمحمد‭ ‬محسوب‭ ‬،‭ ‬وادراج‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬النشرة‭ ‬الحمراء‭ ‬واخطار‭ ‬الانتربول‭ ‬الدولى‭ ‬للقبض‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمه‭ ‬للسلطات‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬واحالته‭ ‬لمحاكمة‭ ‬جنائية‭ ‬عاجلة‭ .‬

وارفق‭ ‬محمود‭ ‬فى‭ ‬البلاغ‭ ‬المستندات‭ ‬التى‭ ‬تؤكد‭ ‬لارتكاب‭ ‬محمد‭ ‬محسوب‭ ‬الجرائم‭ ‬المنوه‭ ‬عنها‭ ‬فى‭ ‬البلاغ‭ .‬