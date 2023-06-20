قيادات حوثية تؤدي فريضة الحج أول مرة وسط ترحيب أمريكي    

صنعاء‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬وصحف‭ ‬يمنية‭ ‬عن‭ ‬مغادرة‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬قيادات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬لأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬السياسية،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬مكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الزمان‮» ‬

ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترحب‭ ‬بانطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬الحج‭ ‬بين‭ ‬صنعاء‭ ‬وجدة‭ ‬للحجاج‭ ‬اليمنيين‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬أغاثت‭ ‬اليمنيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬شهرا‮»‬‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬المتحدث‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬إتاحتها‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات،‭ ‬وان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالمساعدة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للصراع‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬ويشجعنا‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إحرازه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬الماضية،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعرف‭ ‬تمام‭ ‬المعرفة‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬القيام‭ ‬بالمزيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬دائم‭ ‬والبدء‭ ‬بالمحادثات‭ ‬اليمنية‭-‬اليمنية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬الزمان،‭ ‬اعتبر‭ ‬الكاتب‭ ‬اليمني‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬عثمان‭ ‬الاهدل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬أنصار‭ ‬الله‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬لأداء‭ ‬الحج‭ ‬بادرة‭ ‬أمل‭ ‬لعودة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬مجاريها‭ ‬واستتباب‭ ‬الأمن‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تسامح‭ ‬السعودية‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬وضوح‭ ‬بصماتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وبحسب‭ ‬صحف‭ ‬يمنية‭ ‬فان‭ ‬الوفد‭ ‬سافر‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬اليمنيين‭ ‬الذين‭ ‬توجهوا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬وبلغ‭ ‬عددها‭ ‬180‭ ‬شخصا‭ ‬بموجب‭ ‬تسهيل‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬المباشرة‭ ‬المخصصة‭ ‬لنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬اليمنيين‭ ‬لأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اخبار‭ ‬اليمن‭ ‬الان‮»‬‭ ‬إن‭ ‬السعودية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الجوازات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬صنعاء،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬القيادات‭ ‬الحوثية‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬امين‭ ‬عاطف‭ ‬أحد‭ ‬مشايخ‭ ‬محافظة‭ ‬عمران‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬دعوة‭ ‬سعودية‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭.‬‮ ‬

وشهدت‭ ‬المحادثات‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تقدما‭ ‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬مارس‭/ ‬آذار‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭.‬‮ ‬