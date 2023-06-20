قيادات حوثية تؤدي فريضة الحج أول مرة وسط ترحيب أمريكي    

صنعاء – الرياض – الزمان
كشفت مصادر وصحف يمنية عن مغادرة وفد يضم قيادات بارزة في جماعة الحوثي اليمنية مطار صنعاء الدولي إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في العام 2015، في إشارة الى إحراز تقدم في المحادثات السياسية، فيما اعتبر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان اطلعت عليه «الزمان»
ان «الولايات المتحدة ترحب بانطلاق رحلات الحج بين صنعاء وجدة للحجاج اليمنيين»، معتبرا انها «تشكل خطوة إيجابية ضمن سلسلة من الجهود التي أغاثت اليمنيين منذ بدء الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة منذ 15 شهرا».
وتابع المتحدث الأمريكي: «نشكر المملكة العربية السعودية على إتاحتها هذه الرحلات، وان الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة على وضع حد للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن، ويشجعنا التقدم الذي تم إحرازه على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، ولكننا نعرف تمام المعرفة أنه يتعين القيام بالمزيد لتحقيق وقف إطلاق نار دائم والبدء بالمحادثات اليمنية-اليمنية».
وفي تغريدة على تويتر اطلعت عليها الزمان، اعتبر الكاتب اليمني المقيم في الرياض، عثمان الاهدل إن «الزيارة التي تقوم بها قيادات من جماعة أنصار الله الى السعودية لأداء الحج بادرة أمل لعودة المياه في اليمن إلى مجاريها واستتباب الأمن»، معتبرا إن «تسامح السعودية زاد من وضوح بصماتها في المنطقة». وبحسب صحف يمنية فان الوفد سافر ضمن المجموعة الثانية من الحجاج اليمنيين الذين توجهوا من مطار صنعاء إلى مدينة جدة السعودية وبلغ عددها 180 شخصا بموجب تسهيل من السلطات السعودية لتنفيذ هذه الرحلات المباشرة المخصصة لنقل الحجاج اليمنيين لأداء فريضة الحج، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات.
ونقل موقع «اخبار اليمن الان» إن السعودية وافقت على الجوازات الصادرة من صنعاء، وهو أمر سهل على القيادات الحوثية أداء مناسك الحج.
وقال الشيخ امين عاطف أحد مشايخ محافظة عمران أنه تلقى دعوة سعودية لأداء مناسك الحج ضمن عدد من القيادات.
وشهدت المحادثات لإنهاء الصراع في اليمن تقدما منذ اتفاق الرياض وإيران في مارس/ آذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية.