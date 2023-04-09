قوى وتيارات تحيي الذكرى 43 لإستشهاد محمد باقر الصدر

السوداني والبارزاني يدعوان إلى إعتماد الحوار سبيلاً لحلّ الإشكالات

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر ،محط فخر واعتزاز.وقال السوداني خلال مناسبة اقامها حزب الدعوة الاسلامية في مقره المركزي ببغداد ان (الحكومة الحالية رسمت منهاجاً للنهوض بكل مفاصل الحياة)، وأضاف (يتطلب من جميع القوى السياسية دعم الحكومة”، مبيناً: “نحن مسؤولون جميعاً لحفظ العراق وثرواته).

واستطرد بالقول ان (حكومتنا ولأول مرة قدمت موازنة لثلاث سنوات)، مشيراً إلى ان (الموازنة جريئة وشجاعة وفيها خطط لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة)، واشار الى ان (مواصلة الجهود لمنح المزيد من التسهيلات أمام القطاع الخاص لتوفير فرص العمل).

جريمة العصر

من جانبه ،عزى الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، في الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد مؤسس الحزب. وقال المالكي في بيان امس (تمر علينا الذكرى الثالثة بعد الأربعين لجريمة العصر التي ارتكبها النظام السابق، بإعدام المرجع الديني والمفكر الإسلامي المجدد، وهي الجريمة التي لا تزال حية فينا، ماثلةً أمام أعيننا، وتُشعرنا في كل حين بأهمية اجتثاث جذور الجريمة وعقيدتها وأساليبها ورموزها، لكي لا يرجع العراق مرة أخرى إلى طاحونة الموت). وأكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أن الشهيد الصدر أثرى المكتبات العالمية بنتاجاته المعرفية في مختلف المجالات.وقال في بيان امس (إننا نعيش ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي الكبير السيد الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى، حيث تتزامن مع انهاء حقبة دكتاتورية ، ويمثل إرادة إلهية تؤكد استحالة استمرار الظلم مهما استبد). فيما بحث السوداني، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،سبل تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للعراقيين جميعاً.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني أقام مأدبة إفطار على شرف رئيس الإقليم والوفد المرافق له، وجرى بعدها التباحث في أهم المواضيع والملفات على المستوى الوطني، وسبل تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للعراقيين جميعاً).

إتخاذ الحوار

واشار الى ان (اللقاء اكد أهمية الاستمرار في اتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ جميع الإشكالات، وأن يكون الدستور هو الحاكم في هذا الحوار، وهو ما تحقق من خلال الاتفاق النفطي الأخير بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، الذي يمثل تطوراً مهماً وتقدماً في حلّ المشاكل التي تراكمت بلا حلول جذرية، تأخذ بعين الاهتمام المصالح العامة لجميع مكونات الشعب). كما استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، البارزاني والوفد المرافق له. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، إضافة إلى أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم)، وشدد الجانبان على (ضرورة بذل المزيد من الجهود لتدعيم وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد وحماية المكتسبات المتحققة في هذا الشأن، كما جرى بحث الاعتداء على مطار السليمانية المدني يوم أمس، كونه يعد خرقا للسيادة الوطنية، وبما يؤكد حق العراق في اتخاذ السبل المشروعة لمنع الخروقات)، وتابع (كما ناقش الاجتماع اتفاق استئناف تصدير نفط الاقليم ، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة والقوانين التي لها مساس في عمل ومعيشة المواطنين، ودعم الحكومة في المضي بتطبيق برنامجها وبما يلبي تطلعات أبناء الشعب بمكوناتهم وانتماءاتهم المختلفة).