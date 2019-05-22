نبض القلم

قوة الإنسان في الإيمان – طالب سعدون

لا يمكن لإنسان ضعيف أن يقول الحق…عبارة وردت على لسان أحد الفنانين في إحد الاعمال الفنية ، وبالتأكيد إستنبطها مؤلف النص من كتاب الله وأحاديث رسوله الكريم محمد (ص) … شدتني تلك العبارة الى هذا الموضوع ، ومتابعته والرجوع الى بعض ما كتب فيه ، وحفزتني الى الكتابة عن العلاقة بين الايمان والقوة المبصرة وليس الغاشمة ، خاصة ونحن في الشهر الفضيل ، رمضان المبارك ..

حقا لا يمكن للانسان الضعيف أن يدافع عن الحق ، ولا يمكن أن يبررضعفه ، بأن يترك الأمرلله ، وهو سينتقم من الظالم ..

أن مما شك فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يترك المعتدي ، ولابد أن يحاسبه على اعتدائه ، بعقاب يناسب ظلمه لا محالة ، لكنه سبحانه حبب الى النفوس القوة المبصرة التي تدافع عن الحق ضد الباطل .. القوة التي يقودها الايمان بالاتجاه الصحيح ، وليس المدمر ، ولا يقبل أن يعيش خلقه في شريعة الغاب ، بدون رادع من قوة ، تـــــــضع حدا لمن يتجاوز ، ويعتدي ..

ولذلك قال الله عز وجل (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم) ..

وقال الرسول الحبيب محمد (ص) (المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف) . فهل بامكان أناس ضعفاء ان ينشروا مبادىء رسالة عظيمة ، يمكن لها أن تحقق اهدافها .. بالتأكيد ذلك محال .. بل تحتاج الى مؤمنين أقوياء ..

فما هو المقصود بالقوة ؟؟ هل القوة البدنية فقط ، أم هناك مصادر أخرى لها ؟؟..

قياس القوة ، على مقاس الجسم فقط ، يخرج أناسا كثر من هذه الصفة ، ككبار السن ، والعجزة والمعقوين والمرضى ، وفي ذلك اجحاف بحقهم ، وحجب قوة مؤثرة في المجتمع …

وقد عالج الله سبحانه وتعالى التفاوت في القوة .. فعلى سبيل المثال وضع درجات لتغييرالمنكر، شملت الجميع ، ولم تستثن أحدا من دور يكون مناسبا له ..وأضعف الايمان هو تغييره بالقلب ، أي رفض التصرف السيء ، فإنك إن لم تستطع تغييره خارجك ، فعليك تغييره في نفسك ..أي بعدم إتباع المنكر ، وتقليد فاعله.. وبذلك يكون الايمان قوة حققت هدفها ولو بالحد الادنى .

وإذا إجتمعت القوة مع الأيمان تكون مؤثرة ، فالجسم السليم قوة ، والعلم قوة ، والمال قوة ، والجاه قوة ، والوظيفة قوة ، والشهادة العلمية قوة ، ، وكل ما يملكه الانسان لتمكينه من فعل الخير، ودفع الشر قوة … والاخلاق قوة تتقدم على ما سواها.

ولكن الايمان يقدم هذه القوة بالصورة التي تضع المؤمن القوي ، حسب اختصاصه ، في مرتبة متقدمة من بين أقرانه ، ويميزها عن القوة الغاشمة ، غير المبصرة .

فالتاجر المؤمن مثلا يدفعه أيمانه الى أن يقدم في عمله ما يضعه في مكانة عالية في السوق ، والتفوق في الانتاج ، والتميز في الجودة ، وهذه قوة ، عكست مستوى الأيمان ، ودرجة التدين ، وكان ذلك وراء نجاحه وتقدمه الى أمام ، وتميزه من بين أعداد كبيرة من التجار ، وفي الوقت نفسه يمنعه أيمانه من الغش، واحتكار السلعة ، وفرض سعرأكثر من قيمتها الحقيقة ، أي أن تصرفه في السوق ، يعطي صورة عنه وعن قوته التجارية ، وعن مستوى تدينه وإيمانه في الوقت نفسه .. ألا يعد ذلك قوة ميزته عن تاجر أخر ضعيف في هذا النشاط ؟؟

واتمنى أن يعي ذلك التجار ، واصحاب المصالح ، في تعاملهم مع الناس في هذه الايام ، بعدم زيادة الاسعار ، تحت ذريعة الظروف التي تمر بها البلاد … لأن من يكتوي بنارها الفقير فقط ، أما الغني فبإمكانه أن يشتري بأي سعر يشاء التاجر .

والموظف كذلك يدفعه مستوى إيمانه الراقي الى التميز في أداء الواجب الوظيفي وخدمة الناس ، فيكون أيمانه دافعا له ، وقوة في التقدم والجد والاجتهاد والحصول على التدرج الوظيفي المتميز بين أقرانه ، الذي يناسب عطاءه ، ويكون نموذجا للأخرين ، على خلاف الموظف الفاشل الذي لا يقوم بواجباته كما ينبغي ، وبالتالي يعطي صورة غير جيدة ، تعكس مستوى ضعفه في تدينه وايمانه .. وبذلك يعد نموذجا للمؤمن الضعيف في إيمانه .

ومن بين مصادر القوة المال ، فأنه يكون وبالا عليه ، إن لم يستخدمه المؤمن في أوجه الخير ، وخدمة البلاد والعباد ، ولكن إذا ما استخدمه مثلا في مساعدة المحتاج ، وأغاثة الملهوف ، ونصرة الضعيف ، وفي مشاريع انسانية عامة ، يكون عامل قوة له في الدنيا وسعادة في الاخرة .

وكذلك الحال بالنسبة الى المنصب والجاه والشهادة العلمية التي تعد من مصادر القوة لمن يحصل عليها وتميز عن الاخرين ، لكن بشرط توظيفها في طرق الخير وما يخدم البلاد والعباد .. وكذلك عندما يكون الانسان مؤمنا بقضية عادلة ، فهي تعطيه قوة كبيرة في الدفاع عنها ..

وبذلك تكون تلك الوسائل مصادر قوة للانسان ، يصقلها الايمان ، ويمنع المرء من الانحراف عن الطريق الصحيح الذي يرضاه الله ، وعامل تقدم له على الصعيد الشخصي والتميز عن الاخرين ..

وبهذه المعايير يكون المؤمن الـــــقوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ..

ولنا في الرسول الكريم محمد (ص) اسوة وقدوة .. فقد كان (ص) نموذجا رائعا في اخلاقه وسلوكه وتصرفه بين الناس قبل أن يبعثه الله نبيا للبشر ، وينزل عليه القرأن الكريم .. فقد ساعدته أخلاقه الرائعة أن يكون أهلا لحمل الرسالة وأداء الامانة ، وفي كسب الناس الى الدين الجديد …

الصوم علاج

الصوم ليس عبادة فقط ، بل هو ( ضرورة من ضرورات الحياة ) أيضا ..

هكذا يقول الاطباء والعلماء … فهو وقاية وعلاج لكثير من الامراض العضوية والنفسية ، وفي ذلك تتجلى الحكمة الالهية ، والاعجاز العلمي في تشريعه ..

ومن هؤلاء العلماء الامريكي (ماك فون) – وهو من علماء الصحة المعروفين .. كان يعالج مرضاه ، وخاصة من يعاني من المعدة بالصوم ، ويشبهه بالعصا السحرية في سرعة الشفاء منها ، ومن غيرها من الامراض ، مثل امراض الدم والعروق والروماتيزم ..

يقول (ماك فون):

(كل إنسان يحتاج الى الصوم ، وإن لم يكن مريضا ، لأن سموم الاغذية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض فتثقله ويقل نشاطه فاذا صام خف وزنه وتحللت السموم من جسمه وتذهب عنه حتى يصفو صفاء تاما .. ويستطيع الصائم أن يسترد وزنه ويجدد خلاياه في مدة لا تزيد عن 20 يوما بعد الافطار ، وبعدها يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل) ..

وفي هذا المعنى هناك قول مأثور عند العرب (المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء) ..

ويصف الطبيب الامريكي (كارلو) الدين الاسلامي (بأنه من أحكم الاديان ، وإن الرسول محمدا (ص) كان خير طبيب في إرشاداته ، لأنه كان يأمر بالوقاية قبل المرض ، ويتجلى ذلك في الصيام ، وفي صلاة القيام ) ..

(صوموا تصحو) إعجاز علمي كبير أكده العلماء والاطباء وأثبتته البحوث العلمية والطبية ..

وحاشا لله أن يفرض على عباده ما يؤذيهم ، وهو القائل سبحانه وتعالى …(إن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) .. البقرة 184..

كلام مفيد :

من جمال اللغة العربية أن تحمل الكلمة الواحدة معاني متعددة ..

فكلمة أمة على سبيل المثال وردت بمعان مختلفة في القرآن الكريم …اخترنا منها هذه الامثلة من بين اخرى كثيرة :

الامة : الجماعة وهو الأغلب ..ليسوا سواء أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون (ال عمران 113)..

الامة : الرجل المقتدى به .. ( إن ابراهيم كان أمة) النحل 120

الامة :الدين والشريعة والطريقة .. (وجدنا آباءنا على أمة) الزخرف 22

الامة : الزمان .. (وادكر بعد أمة ) يوسف 45