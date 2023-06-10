إنتشال جثث عائلة قضت نتيجة حريق بالبصرة

قوة أمنية تصفّي مطلوباً بارزاً في ميسان

المحافظات – مراسلو (الزمان)

كشفت قيادة عمليات ميسان، عن قتل المدعو سيد جعفر الياسري المُكنّى ابو زعيل مع افراد عصابته في ناحية السلام بالمحافظة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الياسري ونجله مع إثنين من عصابته تم قتلهم خلال عملية امنية ضمن قاطع قيادة عمليات ميسان)، مشيراً الى (تحرك قوة عسكرية مع قائد عمليات ميسان محمد جاسم الزبيدي، ضمن القاطع لمحاصرة المطلوبين في منطقة الخمسة كيلو في المحافظة)، واضاف انهم (العملية جاءت ضمن الجهود الامنية للحد من العمليات الارهابية والقضاء على اوكار المطلوبين). واطاحت استخبارات ميسان، بتاجر مخدرات بكمين مُحكم، في محافظة الانبار. وقال بيان امس انه (تم نصب كمين في منطقة زنكورة بعد ورود معلومات عن شعبة الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة فوج مغاوير الفرقة، ومفرزة من مديرية مكافحة المخدرات بالمحافظة، اسفر عن القبض على احد تجار المخدرات في الرمادي وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات). كما اعتقلت الشرطة الاتحادية في ميسان، 16 متهماً بالدكة العشائرية، وضبطت عدداً من الاسلحة كانت بحوزتهم في ناحية علي الشرقي شمال المحافظة. وبحسب البيان فإن (قوة من قسمي شرطة علي الغربي و الشرقي بالاشتراك مع قوة من فوج طوارئ ميسان، طوقت المكان واعتقلت المتهمين، فضلاً عن مصادرة اسلحتهم غير المرخصة). على صعيد متصل، قبضت قوات الشرطة الاتحادية على متهم بالإرهاب، كاشفة عن مخلّفات حربية في كركوك، خلال تنفيذها عملية لقاطع المسؤولية في قرية تل الذهب في المدينة. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بإسناد مفرزة من استخبارات اللواء، باشرت بعملية امنية إثر متابعة دقيقة قبضت خلالها على متهم مطلوب للقضاء وفق الماده اربعة ارهاب، كما تمكنت مفارز الجهد الهندسي للواء الثاني عشر من رفع مخلّفات حربية للعصابات الإرهابية تم العثور عليها اثناء تنفيذ واجب تفتيش في قرية الكرحه الرشادية). من جانبه قبض جهاز الامن الوطني، على 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية في بغداد. وذكر البيان انه (ضمن جهود ونشاطات الجهاز في الحد من عمليات التحويل المالي غير القانونية وحالات التلاعب بالعملة التي يجريها مجموعة السماسرة بالتعاون مع شركات ومكاتب الصيرفة، تمكنت مفارز الجهاز في العاصمة، بعد استحصال الموافقات القضائية، اسفر عنها القبض على 50 متهماً استغلوا مواطنين وحولوا اموالاً بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية خلافاً للقانون)، وتابع ان (مفارز الجهاز قبضت على عشرة متهمين بتهريب العملة خارج البلاد بحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة في محافظتي واسط وذي قار، حيث إحالتهم الى الجهات القضائية المختصة). في غضون ذلك، اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السعي لضبط الحدود الدولية ومكافحة التهريب مع السليمانية. وقال خلال مؤتمر صحفي بالسليمانية عقِب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الزيارة الى السليمانية جاءت للإطلاع على مقار تشكيلات الحدود بالمحافظة، والتعاون مع رئيس الاتحاد وقادة حرس الحدود، ضبط الحدود الدولية و تنظيم الموانع و تعزيز القدرات التي تساعد على تأدية المهمات ومكافحة تهريب المخدرات). من جهة اخرى، انتشلت مديرية الدفاع المدني، جثة ام واطفالها الثلاثة من داخل منزل احترق في البصرة. وقال بيان امس ان (الدفاع المدني انتشل الجثة وثلاثة اطفال مختنقين داخل دار محترق نتيجة الحريق بقضاء القرنة في محافظة البصرة)، ولفت مدير الدفاع المدني بالبصرة تحسين ساري، الى ان (اسباب الحريق مجهولة حتى الان ).