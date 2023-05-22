قوافي الشعراء في مديح الأسخياء – حسين الصدر

-1-

السخاء من أروع ما يتسم به الانسان من صفات .

والأسخياء هم الفائزون في الدنيا والآخرة ،

ذلك انهم يبذلون الأموال في مضامير البر والمعروف والاحسان والنفع الانساني ويجدونها يوم القيامة شاهدة لهم بِحُسْنِ الصنيع .

وأمّا في الدنيا فانّهم يحظون بحب الناس واحترامهم وتقديرهم لما جُبلوا عليه مِنْ كرم ونبل ومروءة واحساس بينما لا ترى بخيلاً يحظى بشيء من ذلك .

-2-

ومن الطبيعي أنْ تجد المدائح الغرّاء مِنْ قِبل الشعراء لتلك الشريحة السخيّة الطيّبة التي تجود بما عندها كما تجود الزهور بالنفحات الشذية .

-3-

ونحن نشير في هذه المقالة العجلى الى شيءٍ مما قاله الشعراء في مديح الاسخياء تحفيزاً وتشجيعا للقارئ على اللحاق بتلك القافلة الكريمة .

قال ابو تمام مادحاً :

هو البحرُ مِنْ ايِّ النواحي أَتَيْتَهُ

فَلُجَتُهُ المعروفُ والجُودُ ساحِلُهْ

تَعوّدَ بَسْطَ الكفِّ حتى لوآنه

أراد انقباضا لم تُطِعْهُ أنامِلُهْ

ولو لم يكن في كَفِهِ غير نَفْسِهِ

لجاد بها فليتقِ اللهَ سائِلُهْ

-4-

مدح أحدُ الشعراء قوماً مِنَ الاسخياء

فقال :

يزدحم الناسُ على بابِهِمْ

والمنهلُ العَذْبُ كثيرُ الزُحامْ

-5-

وقال علي بن جبله العكوك الانباري يمدح حميد الطوسي :

تكفّلَ ساكني الدنيا حميدٌ

فقد أضحوا له فيها عِيالا

كأنَّ أباهُ آدم كان أوصى

إليه بأنْ يَعُولَهُم فَعالا

جعله مِنَ الكرم بحيث انه ينهض باعالة بني آدم جميعاً ..!!

وقال فيه ايضا :

انما الدنيا حميدٌ

وأياديهِ الجِسام

فاذا وّلى حميدٌ

فعلى الدنيا السلام

-6-

وقال الشاعر في مدح معن بن زائدة – وهو من أجواد العرب –

تجنبَ (لا ) في القَوْل حتى كأنّه

حرامٌ عليه قولُ (لا) حين يُسألُ

تشابه يوماهُ علينا فأشكلا

فلم نَكُ ندري ايّ يَوْمَيْهِ أفضلُ

أيومُ نداه العَمْر أم يوم بأْسِهِ

وما منهما الاّ أغرّ مُحَجل

بها ليلُ في الاسلام سادوا ولم يكن

كأولهم في الجاهليةِ أَوَلُ

همُ القوم انْ قالوا أصابوا ، وانْ دُعُوا

أجابوا ، وإنْ أعطْوا أطابوا وأجزلوا

وما يستطيع الفاعلون فعالهم

وانْ أحسنوا في النائباتِ وأجملوا

وعليك ان لا تنسى ان الاسخاء يموتون ولكنّ ذِكرْهم لن يموت

وتذكروا هنا قول الشاعر :

فتشبهوا إنْ لم تَكُونُوا مِثْلَهُم

إنّ التَشَبَهَ بالكرامِ فلاحُ.