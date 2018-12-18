قواعد مرحب بها في العراق

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فاتح عبد السلام

هناك‭ ‬مثل‭ ‬اسباني‭ ‬شهير‭ ‬يقول‭ ‬،‭ ‬الماء‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬تشربه‭ ‬دعه‭ ‬يجري‭ .‬

ربّما‭ ‬نحتاج‭ ‬تأمل‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬هذا‭ ‬المثل‭ . ‬نأتي‭ ‬الى‭ ‬قضية‭ ‬بطالة‭ ‬الشباب‭ ‬والايدي‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لها‭ ‬مصانع‭ ‬للنسيج‭ ‬أو‭ ‬السكر‭ ‬أو‭ ‬الكيمياويات‭ ‬أو‭ ‬الاسمنت‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬للبلد‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬نشأته‭ ‬الاولى‭ . ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نحصي‭ ‬العمالة‭ ‬الماهرة‭ ‬ونصف‭ ‬الماهرة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬اعداديات‭ ‬ومعاهد‭ ‬الصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهم‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬التهيئة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬أعداد‭ ‬بالألوف‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬غير‭ ‬المهرة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬صناعية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الاقليمي‭ ‬لقيام‭ ‬معاملها‭ ‬ومصانعها‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬هذه‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة‭ ‬مادام‭ ‬الامل‭ ‬شبه‭ ‬معدوم‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬الصناعة‭ ‬العراقية‭ ‬وتطويرها‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أقل‭ ‬تجربة‭ ‬وعمراً‭ ‬من‭ ‬العراق‭ . ‬

أعرف‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬متفرغة‭ ‬له‭ ‬ذات‭ ‬عقلية‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والترويج‭ ‬لامكانات‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬والقدرة‭ ‬البشرية‭ ‬والمناخ‭ ‬الذي‭ ‬يلاءم‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭. ‬كما‭ ‬ادرك‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يحتاج‭ ‬هياكل‭ ‬وزارية‭ ‬ماهرة‭ ‬وليست‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الحزبيات‭ ‬والمحسوبيات‭ ‬لكي‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬اجتذاب‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ . ‬إنّ‭ ‬تحويل‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬مستقبل‭ ‬للقواعد‭ ‬الصناعية‭ ‬الوافدة‭ ‬اهم‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬الاجنبية‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬أو‭ ‬سري‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬القواعد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ستشغل‭ ‬الايدي‭ ‬العراقية‭ ‬وتكسب‭ ‬الجيل‭ ‬خبرات‭ ‬عالمية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكن‭ ‬التعاقد‭ ‬على‭ ‬استملاك‭ ‬تلك‭ ‬المصانع‭ ‬بعد‭ ‬زمن‭ ‬محدد‭ ‬أو‭ ‬الشراكة‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والارباح‭ . ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬تسويق‭ ‬صورة‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬معقّدة‭ ‬،‭ ‬وربّما‭ ‬يقول‭ ‬بعضهم‭ ‬انّها‭ ‬مستحيلة‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬نضوج‭ ‬الصورة‭ ‬الامنية‭ ‬للبلد‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬ولأنّ‭ ‬معدلات‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬كبيرة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬احراج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬عراقي‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬انتسابه‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬المتفسخ‭ ‬بالفساد‭ ‬والمحسوبيات‭ ‬والسرقات‭. ‬لكن‭ ‬دائماً‭ ‬تبقى‭ ‬الآمال‭ ‬بالاصلاح‭ ‬موجودة‭ ‬لأنّ‭ ‬معدن‭ ‬العراقيين‭ ‬أصيل‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬انتاج‭ ‬الامل‭ ‬المقتول‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬حياة‭ ‬فيها‭ ‬النكهة‭ ‬الخالدة‭ ‬لروح‭ ‬العراقيين‭ ‬الوقّادة‭ ‬الناشرة‭ ‬للمحبة‭ ‬والتسامح‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬بفعل‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ .‬

انتم‭ ‬لا‭ ‬تشربون‭ ‬الماء‭ ‬وتتركونه‭ ‬يجري‭ ‬ليذهب‭ ‬هدراً‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬مَن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬شريان‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬انماط‭ ‬الانتاج‭ ‬والمفاهيم‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تلاءم‭ ‬التقدم‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية