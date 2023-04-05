قواعد السعادة بين الفلسفة والدين – حسين الزيادي

السعادة من المواضيع المهمة التي استفاض فيها علماء الاجتماع والفلسفة، وقلما تجد مرجعًا فلسفيًّا او اجتماعياً، إلا وقد تطرق للسعادة وعرفها وخاض فيها؛ لما لها من أهمية كبرى في حياة الافراد والمجتمعات، فهي مطلب إنساني وضرورة روحية، يبحث عنها الجميع، ولا يختلف اثنان على ضرورة وجودها وأهميتها.

تختلفُ السعادة من شخصٍ إلى آخر وربما اختلفت لدى الشخص الواحد بحسب مراحله العمرية، فبعض الأشخاص يرون السعادة اموالاً واملاكاً فيقضون وطراً من حياتهم يجهدون في جمع المال وتحصيله وتكديسه، وهم يغفلون عن حقيقة أنّ المال غير دائم، وسعادته هي لحظيّة، وكثرة المال ربما تكون سبباً للهم والشقاء، وآخرون يرون أنّ السعادة هي وظيفة ومنصب معين يسعون لنيله بكافة الوسائل والسُبل، وهؤلاء واهمون ايضاً لان المنصب غير دائم وربما تكمن تعاسه الانسان فيه من حيث لايدري، وغيرهم يَرون أنّ السعادة تكون في الصِحَّة البدنيّة والنفسية، وغيرهم يرونها في الأمان والاستقرار، وآخرون يَرونها إيمانًا وطاعة لله تعالى، والفوز بجنّته عزَّ وجل، ويرى اغلب الفلاسفة إنّ سبب اختلاف مفهوم السعادة عند الناس يرجع إلى حقيقةِ ما فقد من الشخص؛ فالشخصُ الذي يفقد شيئاً يرى إن السعادة تكمن فيه، وتأسيساً على ما تقدم فان السعادة من اكـثر المصطلحات جدلاً وهي اكثرها نسبية وجدلية.

مفهوم السعادة

ان اول من قدم مفهوم للسعادة هو العالم ارسطو حيث اقترن تحقيق السعادة لديه بسد النواقص والشواغر والتي تختلف من شخص لآخر ، فاذا كان مريضا فانه يعطي الافضلية للصحة ، واذا كان فقيرا يعطيها للغنى ، كما ان اولئك الذين يشعرون بجهلهم يسعدون بأعجاب للخطباء ، واكد ارسطو على ان السعادة ترتبط بفعل المعرفة ما دامت هي فعل عملي يرتبط بالتحصيل والتعود هي ليست امرا تصنعه الطبيعة لا نولد سعداء وانما نصبح سعداء، ففاقدُ المالِ يجدُ السعادة في المال، وفي كسبهِ وتوافرهِ بين يديهِ، وفاقد الصحة الذي عاش زمناً مع المرض يصارعهُ ويواجه صِعابهِ يرى السعادةَ في أن يكون معافى الجسد، وهذا الرأي ربما يسطح المعنى الحقيقي للسعادة، فهو يرى ان اشباع النواقص هو الطريق الى السعادة ، وهو رأي يحتمل النسبية والجدلية لان اشباع النواقص لايؤدي للسعادة بمعناها العميق، نعم ربما يكون هناك شعور بالارتياح لمدة من الزمن.

اما الفارابي فيعتبر السعادة غاية في ذاتها ما دامت تطلب لذاتها فهي لا ترتبط عند الفارابي بإشباع لذة بدنية لان هذا هو فعل مشترك مع الكائنات الاخرى لذا يصبح الفعل العقلي التأملي هو ما يميز الانسان.

فالسعادة عند الفارابي هي لذة عقلية وليست لذة حسية لكن الفارابي كان دائما يتساءل كيف تحصل هذه السعادة ما دامت غير متوفرة في علم الحس والاحساس، فنحن لا نولد سعداء وانما نصبح سعداء وهو ما يعني ممارسة فعل التفكير والتامل والاحتماء الى المنطق لان السعادة لا تحدث الا بجودة التميز بين الصح والخطأ، وهذا الراي على الرغم من اقترابه من حقيقة السعادة الا انه يبقى غامض لأنه لم يتطرق الى مساحة التفكير واتجاهاته، فضلاً عن اختلاف جودة التمييز بين البشر.

يُعدّ الإيمان من الدعائم الرئيسيّة في تحقيق الصحّة النفسيّة للفرد، فهو يساعده على التصالح الدائم مع ذاته عن طريق مقاربة التحدّيات التي يمرّ بها بشكل أكثر إيجابيّة، فمن الجانب الروحانيّ يكون الإيمان بالله الركيزة الأساسيّة في تقبّله لاختبارات الحياة بصفتها سبيلاً إلى الارتقاء، ان الانسان اذا اعتقد اعتقادا صادقاً وواقعياً بمحدودية فرصة الحياة وقلة متاعها، وكثرة اللذائذ الروحية والادبية فيها فعندئذ لا يبقى يهتم لمتاع هذه الحياة والاندفاع نحوها، ولا يأسف او يحزن على شيء فات منها أبدا ولايسغرق في الفرح لما يصيبه من فرص ، وهذا بلا شك سيخلق عنده سكون القلب وراحة الضمير، والوحدات والثقة وبالتالي يكون سلوكه في هذه الحياة، وتمتعه بلذائذها عن عقل ورؤية وسعادة حقيقية لاتنقضي ضمن مرحلة تحقيق الهدف او اشباع النقص.

إنّ السعادة هدف وغاية؛ لكنّها في غالب الأحيان تكون موجودة في حياة السُمحاء الذين يسامحون الآخرين، فقبل الوصول إلى السعادة هذه الخصلة ترافقهم، وكذلك السعادة التي نسعى إليها، فهي موجودة لكنّنا غافلون عنها، فالسعادة ليست فقط مثلما يتخيّلها البعض عن الفرح الذي يغمر الوجود الإنسانيّ، بل هي موجودة بصور وأشكال مختلفة، منها الاطمئنان والسكينة والراحة النفسيّة والشعور بالرضا والقناعة بوصفهما الدعامتين الرئيسيتين للسعادة، حيث إنّ الإنسان الذي يقوم بواجبه بوصفه عبداً لله وعنصراً فعّالاً في المجتمع، لا يستشعر الثقل الذي يستشعره المذنبون والكارهون ، وفي هذا يقول الفيلسوف البرازيلي برتراند راسل مقولته المشهورة: (الحب حكمة والكره حمق) فمحبة الاخرين بحد ذاتها تعد سعادة لانها ابتعاد عن الكره ، والاخير من لوازم ومرتكزات البؤس والحزن.

أن السعادة الحقيقية وفق المنظور الاسلامي ، هي تلك الراحة التي تلامس الروح مباشرة لا الجسد ، ولا يمكن أن تأتي من خلال الاشباع الوقتي او الشهوات الكاذبة، ولهذا يمكن القول: بأن الإنسان المؤمن بإمكانه أن يكون سعيداً، من دون وجود الأدوات المادية المتعارفة للذائذ، والسعادة الحقيقية تستوجب ذكر الله في موارد الحزن والنعمة والمصيبة .

والى ذلك ذهب الامام علي عليه السلام : (ثلاث من حافظ عليها سعد: إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول لاحول ولاقوه إلّا بالله.

ان الحقيقة المطلقة للسعادة تكمن في كونها تنبع من أعماق الإنسان، ونظرته تجاه الأمور؛ لذلك قد نلحظ أغنى الناس تعيسًا يشكو الاكتئاب والحزن، ونرى من الجهة الاخرى أفقر الناس يحمد الله ويبتسم من أعماقه، فالسر في قناعة الإنسان فيما بين يديه، ودرجة إيمانه.

السعادة عموما هي الرضا بكل ما قسم الله والسعادة تنبع من القلب وهي شعور ناتج عن عمل يحبه الانسان او يكون ناتجا عن شيء قام به اخرون لشخص ما فيجعله يحكم على حياته