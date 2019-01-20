قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬للمفاضلة‭ ‬بين‭ ‬كاميرات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

تغيرت‭ ‬قواعد‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الكاميرات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كاميرات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬منحصرا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬نقاط‭ ‬الشاشة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ”ميغابيكسل”،‭ ‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬فالمنافسة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وإنما‭ ‬باتت‭ ‬تتركز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬ماذا‭ ‬يمكن‭ ‬فعله‭ ‬بالكاميرات‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭. ‬وتحولت‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكاميرات‭ ‬وقدراتها‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬إلى‭ ‬“جنون”،‭ ‬فهناك‭ ‬هواتف‭ ‬بأربع‭ ‬كاميرات‭ ‬في‭ ‬الخلف‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬الأمام‭. ‬وبالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬تتأخر‭ ‬شركة‭ ‬أوبو‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬السباق‭ ‬والصراع،‭ ‬فطرحت‭ ‬هاتفا‭ ‬ذكيا‭ ‬بثلاث‭ ‬كاميرات،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬المزودة‭ ‬بعدسات‭ ‬تستخدم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التقريب‭ ‬والتكبير‭. ‬وفي‭ ‬الأجهزة‭ ‬ذات‭ ‬الكاميرتين‭ ‬أو‭ ‬العدستين،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تستخدم‭ ‬العدسة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬العمق‭ ‬للصورة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أضافت‭ ‬الهواتف‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬ميزة‭ ‬العدسة‭ ‬المقربة‭ ‬والأحادية‭ ‬اللون‭ ‬والزاوية‭ ‬العريضة‭ ‬لدعم‭ ‬الكاميرا‭ ‬الرئيسية‭.‬

أما‭ ‬وحدة‭ ‬الكاميرات‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬أوبو‭ ‬الجديد‭ ‬فتتميز‭ ‬بوجود‭ ‬3‭ ‬كاميرات،‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬مخصصة‭ ‬للزاوية‭ ‬العريضة‭ ‬ببعد‭ ‬بؤري‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭.‬9‭ ‬ملم‭ ‬وكاميرا‭ ‬رئيسية‭ ‬أعلى‭ ‬قليلا،‭ ‬وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬“إكستريم‭ ‬تيك”‭.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بالجديد‭ ‬في‭ ‬كاميرات‭ ‬أوبو‭ ‬يتمثل‭ ‬بالعدسات‭ ‬المقربة‭ ‬قياس‭ ‬159‭ ‬ملم،‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬إمكانية‭ ‬التقريب‭ ‬10‭ ‬مرات،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬أعلى‭ ‬قدرة‭ ‬تقريب‭ ‬في‭ ‬كاميرات‭ ‬الهواتف‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أوبو‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكبير‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬سابقا‭.‬

وحلت‭ ‬أوبو‭ ‬مشكلة‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬في‭ ‬هاتفها‭ ‬بالتحول‭ ‬الجانبي‭ ‬مستخدمة‭ ‬الأسلوب‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬“البصريات‭ ‬المطوية”،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬صف‭ ‬الكاميرات‭ ‬بطريقة‭ ‬أشبه‭ ‬بجهاز‭ ‬البريسكوب‭ ‬أو‭ ‬منظار‭ ‬الأفق،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الضوء‭ ‬بحيث‭ ‬تتوجه‭ ‬الكاميرا‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬الضوء‭.‬