وفد حكومي يزور أنقرة لبحث ملف المياه وتركيا تجدّد دعم العراق

قوات مدعومة من واشنطن تعلن مقتل تسعة من عناصرها بتحطم مروحيتين في كردستان

{ القامشلي -(أ ف ب) – أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الجمعة مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين أثناء توجههما الى إقليم كردستان في العراق.

وقالت القوات المدعومة من واشنطن والتي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا في بيان إن الحوامتين سقطتا مساء الأربعاء بينما كانتا تقلان المجموعة إلى مدينة السليمانية “نتيجة لظروف الطقس السيء” ما أدى الى “استشهاد تسعة من مقاتلينا بقيادة قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني”. وكوباني الذي خاضت وحداته معارك ضد تنظيم داعش وتمكنت من طرده من مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا هو ابن عم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وجاء البيان غداة إعلان سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل. وقال مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري لفرانس برس الخميس إن “التحقيق لا يزال قائماً من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث”.وأوضح أن بعض القتلى “هم عناصر في حزب العمال الكردستاني، وفق التحقيق الأولي”.لكن مصدراً في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ(الإرهابي)، قال إن حزبه يحقق في الموضوع، من دون أن يؤكد أو ينفي انتماء القتلى الى المجموعة.وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم داعش. ينشط متمردو حزب العمال الكردستاني في مخيمات تدريب وقواعد خلفية لهم في شمال العراق، حيث تشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في المنطقة، ضربات جوية وعمليات عسكرية تستهدفهم مراراً. وتصنّف أنقرة كذلك وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، إرهابية. وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

شح مائي

كما بحث وزير الموارد المائية عون ذياب ،مع السفير التركي لدى العراق محمد رضا غوناي ،اواصر التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاروائية وضمان كافة حقوق العراق لمواجهة تداعيات الشح المائي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا أواصر التعاون المشترك بين البلدين بالقضايا والمجالات الأروائية ،وسبل ضمان حقوق العراق المائية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة نتيجة التغييرات المناخية وقلة الواردات المائية الداخلة للبلاد)، واشار ذياب الى (خطورة الموقف المائي في العراق الذي يمر بظروف شح قاسي)، داعيا الجانب التركي الى (تقاسم الضرر مع العراق وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المياه)، وطالب الشركات التركية (برفد العراق بأحدث التقنيات والتكنلوجيا الحديثة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه من خلال تقليل الضائعات المائية وترشيد إستهلاك المياه التي سعت الوزارة بتحقيقه وفقا لتوجهات الحكومة)،مشددا على (التعاون الجاد للتوصل لحلول وتبادل الرؤى والأفكار والخروج من الأنكماش في العلاقات الثنائية للأنفتاح كون البلدين تربطهم علاقة تاريخية وطيدة ، معلنا عن زيارة رسمية قريبة لتركيا برئاسة وفد عالي المستوى وبحضور الوزير لبحث تداعيات ملف المياه وأزمة الجفاف)،من جانبه قدم غوناي (شكره للحكومة العراقية ودورها بمد يد العون والمساعدة للحكومة التركية بمحنتها جراء الهزات الأخيرة، مقدما للوزير رسالة شكر من نظيره التركي لمواساة الشعب التركي ووقوفه لجانب بلادهم جراء الأحداث الأخيرة)، معربا عن (أستعداد بلاده التام للتعاون مع العراق بتنفيذ المشاريع التي تنفذ بأستخدام التقنيات والتكنلوجيا المتطورة التي من شأنها أن ترتقي بالنظام المائي للبلاد نحو الأزدهام والحد من أثار شح المياه).