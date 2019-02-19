قوات‭ ‬سوريا‭: ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للبغدادي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لداعش

تعثر‭ ‬اقتحام‭ ‬الباغوز‭ ‬لتحاشي‭ ‬مجزرة‭ ‬الدروع‭ ‬البشرية

قرب‭ ‬الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

استبعدت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وجود‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬وهي‭ ‬اخر‭ ‬بقعة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومساحتها‭ ‬نصف‭ ‬كيلو‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ .‬

و‭ ‬تسعى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قبل‭ ‬شن‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الى‭ ‬إخراج‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكيلومتر‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يتحصنون‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬وشيكا‭. ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬خلالها‭ ‬مدنيون،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬استقبال‭ ‬للفارين‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز‭ ‬عشرات‭ ‬الشاحنات‭ ‬تدخل‭ ‬باتجاه‭ ‬البلدة‭. ‬وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطي‭ ‬أن‭ ‬الشاحنات‭ ‬ستقل‭ ‬مدنيين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬البقعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬هجوماً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تمكنت‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرته‭. ‬وتسببت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬بفرار‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬التنظيم‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬الخروج‭ ‬توقفت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬

وتقدّر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وجود‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬والمدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ابطاء‭ ‬تقدمها‭ ‬لحسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬الرعب‭ ‬بقوانينه‭ ‬المتشددة‭ ‬وأحكامه‭ ‬الوحشية‭ ‬واعتداءاته‭ ‬الدموية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وكان‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«نعمل‭ ‬على‭ ‬عزل‭ ‬المدنيين‭ ‬أو‭ ‬إجلائهم‭ ‬لاقتحام‭ ‬الحي»،‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬«الأمر‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬اقترب»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬أمام‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬إلا‭ ‬«الاستسلام‭ ‬أو‭ ‬الموت‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬حصراً»‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬تتحرك‭ ‬«بحذر»‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬تحاصر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬لوجود‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين‭ ‬«كدروع‭ ‬بشرية»‭. ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬اعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬«الخلافة»‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭.‬

وأبدت‭ ‬مفوضة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ميشال‭ ‬باشليه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خشيتها‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬«نحو‭ ‬مئتي‭ ‬عائلة‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال»‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬البقعة‭ ‬الضيقة‭ ‬المتبقية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭.‬

وقالت‭ ‬«يبدو‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬يُمنعون‭ ‬من‭ ‬الخروج»‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬التنظيم‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬مقاتلين‭ ‬جدد،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬المشترك‭ ‬لمكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬لشمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭ ‬زيدان‭ ‬العاصي‭ ‬الاثنين‭ ‬«أيام‭ ‬قليلة‭ ‬وسنعلن‭ ‬النصر‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬تنظيم‭ ‬إرهابي‭ ‬حارب‭ ‬العالم‭ ‬ونشر‭ ‬الفوضى‭ ‬والقتل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬بجهود‭ ‬وسواعد‭ ‬مقاتلي‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية»‭.‬

قرب‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬الباغوز،‭ ‬قال‭ ‬المقاتل‭ ‬مظلوم‭ ‬(26‭ ‬عاماً)‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«معنوياتنا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السماء»‭.‬

–‭ ‬«كابوس‭ ‬مرّ»‭ ‬–

ويخيم‭ ‬الهدوء‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬الأمامية‭ ‬قي‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬لكن‭ ‬الدمار‭ ‬يطغى‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬أبنية‭ ‬مدمرة‭ ‬وفيلات‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬وهياكل‭ ‬سيارات‭ ‬محترقة‭.‬

وشاهدت‭ ‬مراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬قرب‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬مقاتلين‭ ‬يتمركزون‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬أبنية‭ ‬من‭ ‬طبقات‭ ‬عدة‭ ‬ويراقبون‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭.‬

وفي‭ ‬مقرّ‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬الباغوز،‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬ويدعى‭ ‬دينو‭ ‬(26‭ ‬عاماً)‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬«كانت‭ ‬البداية‭ ‬صعبة،‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نعرف‭ ‬عدونا‭ ‬جيداً،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فبتنا‭ ‬نعرفهم‭ ‬جيداً»‭.‬

وأضاف‭ ‬«كابوس‭ ‬مرّ‭ ‬علينا‭ ‬وخلّصنا‭ ‬الشعب‭ ‬منه»‭.‬