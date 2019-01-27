قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬خاصة‭ ‬تلاحق‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬سوري

بغداد - الزمان
كشف مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى في بغداد، أمس، عن عبور قوة أميركية خاصة إلى داخل الأراضي السورية براً عبر إقليم كردستان، يوم الخميس الماضي، ترافقها وحدة مسلحة من “قوات سوريا الديمقراطية” بعد ورود معلومات تفيد بوجود زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، داخل منطقة بمساحة تبلغ نحو 10 كيلومترات مربعة ضمن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وتحديداً في ريف دير الزور بين الباغوز والمراشدة جنوباً والسفافنة غرباً، وصحراء البوكمال التي تتصل بالعراق شرقاً. واعادت القوات الامريكية انتشارها في الموصل واربيل . وقالت مصادر ان الاستخبارات التركية قدمت معلومات مهمة بهذا الصدد للجانب الامريكي . وقال المسؤول العراقي في تصريحات امس الاول، إنّ الفرقة الأميركية كانت تعسكر داخل قاعدة عسكرية بمدينة أربيل وانتقلت منها إلى داخل الأراضي السورية، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها إلى هناك. وأوضح أنّ “المعلومات المتوفرة لدينا هي أن الجيش الأميركي يريد البغدادي حياً، وهذا ما قد يفسّر دخول القوات الخاصة الأميركية إلى مناطق سورية يمكن اعتبارها ساقطة عسكرياً.
وكذلك التأخر في حسم دخول القوات الكوردية لما تبقى من تلك القرى والقصبات السورية الصغيرة، رغم أنه يمكنها القيام بذلك، مع توفر الغطاء الجوي”.
وحول حرص واشنطن على اعتقال زعيم داعش حياً، اعتبر المسؤول أنّه “قد يكون لذلك علاقة في وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحاجته لأي حدث إيجابي يصبّ في صالحه داخل الشارع الأميركي، أو لامتلاك البغدادي الكثير من الإجابات حول أسئلة ما تزال غامضة، ومنها الخيط الخفي في تعاملات التنظيم مع أطراف أخرى في الساحتين السورية والعراقية وأبرزها نظام بشار الأسد”، على حد تعبيره.
واشار المسؤول إلى أن “الولايات المتحدة تتصدّر الواجهة عسكرياً في المنطقة التي يرجّح وجود البغدادي فيها، لذا فإنّ الحديث عن دور روسي أو تركي في الأمر غير صحيح”. لكنه اعتبر احتمالات الظفر به حياً ضعيفة جداً مقابل مقتله، لاعتبارات تتعلّق بزعيم التنظيم نفسه واحتمالات المقاومة أو حتى تفجير نفسه قبل اعتقاله.