كيف تكون الحرية بلا مُحرّر

قهقهة الدبلوماسي والحرب على العراق – علي عدنان آل طعمة

منذ شهر آذار 2003 وحتى الآن اتضحت كثير من الحقائق عن الحرب على العراق. إلى جانب عدم الكشف عن أسلحة دمار شامل، فقد بينت تقارير واعترافات غربية وأمريكية، حتى في دائرة صنع القرار والاستخبارات، أن الولايات المتحدة كانت ستغزو العراق حتى لو كانت تعلم علم اليقين بعدم امتلاك صدام حسن لأي سلاح دمار شامل، وأن أحداث سبتمبر 2001 جعلت من المحتم على الولايات المتحدة أن تستعيد هيبتها الدولية التي تضررت بعد هجمات القاعدة بحيث أن وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد حث على ضرب العراق منذ الأيام الأولى بعد تلك الهجمات، وأن الهجوم على العراق كان من بين أهدافه الرئيسية هي ردع أي قوة تفكر في تحد الهيمنة الاستراتيجية للأمريكيين.

لكن واحدة من أكثر الحقائق بياناً منذ وحتى قبل الحرب هي أن الولايات المتحدة لم تكن حريصة على حرية العراقيين، وذلك بدا جلياً من لقاء بدبلوماسي ودعائي أمريكي في مدينة لايدن الهولندية.

في غرفة بجامعة لايدن

قبل الحرب الأمريكية على العراق بفترة وجيزة (ربما بضعة أسابيع، فلم أدوّن عنها تاريخ المناسبة ولا اسم الديبلوماسي) وفي عصر يوم هادئ في إحدى الغرف الصغيرة للحلقات الدراسية بجامعة لايدن الهــــولندية على محــــــاذاة نهر سينغل Singel دارت حلقة متناهية في الصغر من حلقات الجهد الدعائي الأمريكي لإقناع العالم بضرورة غزو العراق وما رافق تلك الدعاية من تضاربات المنطق والأخلاق أثبتت، ليس للمرة الأولى ولا الأخيرة، أن الولايات المتحدة لم تكن تهمها الحرية في بلاد الرافدين.

حرب قادمة

كنتُ طالباً في المرحلة الأولى من دراسة التاريخ حين قرأت إعلاناً للسفارة الأمريكية تدعو لجلسة لشرح مسبباتها عن الحرب القادمة. ونظراً للغرفة الصغيرة التي حجزتها السفارة وتوقيت الجلسة الذي كان بعد انتهاء المحاضرات وانصراف الكثير من الطلاب فيبدو أنها أحسنت تخمين عدد الجمهور المتوقع، إذ بلغ عددنا ما يراوح العشرين أو ربما أكثر بقليل، معظمنا إن لم يكن جميعنا طلاب. كان أكثر الموجودين هولنديين، ثلاثة عرب (بما فيهم كاتب هذه السطور) وأمريكية واحدة. منذ ذلك الحين تساءلت بيني وبين نفسي لمَ أخذت السفارة الأمريكية عناء هذا الجهد لأجل هذا الجمهور الصغير.

بمجرد دخولنا الصف لمحنا دبلوماسياً أمريكياً يوزع علينا مناشير باللغة الإنكليزية عليها بعض الخطوط العريضة تبرر لعمل عسكري ضد العراق. مرتدياً بلدته الداكنة ونظارة (حسب ما أذكر) قال لنا وهو يوزع أوراقه “هذه بروباغاندا أمريكية!” ثم شرع يقهقه. أحسب أنه كان يظن أن هذه “النكتة” ستكسر الجليد مع جمهوره. لكن قهقهته تلك كانت شبيهة بقهقهة الشخصيات الشريرة في أفلام الكرتون، ولم ينقصها إلا أن يفرك يديه ببعضهما. ربما لم يكن يعلم أن الأحداث اللاحقة على الحرب كانت ستبرهن أن ما في أوراقه كانت بالفعل “بروباغاندا”.

إما أنه تعمّد أن يقهقه بشكل كرتوني في محاولة كوميدية فاشلة للتودد نحونا أو أنه كان بالفعل شخصية كرتونية شريرة. لكن لا أحد منا ضحك ولا حتى بادل قهقهته بابتسامة مجاملة. المزاج في لايدن – بل المزاج الشعبي في هولندا – لم يكن مؤيداً للحرب آنذاك. معظم ما كُتب حول الحرب القادمة في الجريدة الجامعية Mare كانت معارضة للفكرة. إحدى المقالات تساءلت وهي تقارن بين الإيمان بأسلحة الدمار الشامل في العراق والإيمان بوحش Loch Ness (في اسكوتلندا): كيف يمكن للمرء أن يثبت عدم وجود شيء؟ كيف لصدام حسين أن يثبت عدم امتلاكه لهذه الأسلحة إن كانت غير موجودة؟

لم ينتظر مضيفنا الدبلوماسي المقهقه طويلاً في شرح قضية بلاده ومختصرها أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، أنه استخدمها في السابق، وأنه سيستخدمها ضد الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة عاجلاً أم آجلاً، وأن له علاقات بتنظيم القاعدة أي نفس التنظيم الذي شن هجمات 11 سبتمبر، وأن الولايات المتحدة التي تلقت ضربة إرهابية خلفت الكثير من القتلى لن تنتظر هجوماً إرهابيا ً آخر مزوداً بأسلحة دمار شامل. وأن العراقيين يحكمهم ديكتاتور يقتل ويقمع شعبه وأنهم يتوقون للحرية ويستحقون الحصول عليها.

بين الجمهور كانت سيدة أمريكية، ربما في أواخر العشرينات، صدف أنها من نيويورك، وقالت أنها شهدت هجمات القاعدة على المدينة في 2001. تحدثت عن الأحداث الفظيعة التي شهدتها في المدينة وأضافت أنها تتفهم ضرورة الحرب التي كان الدبلوماسي الأمريكي يريد بيعها لنا. هل كان وجودها بيننا صدفة دعائية نافعة؟

بقية الجمهور لم يكن مقتنعاً فجاءت الأسئلة المتوقعة: هل من ضرورة للحرب؟ ماذا عن تكاليفها البشرية؟ لمَ لا تُترك الفرصة لمفتشي الأمم المتحدة؟ كيف للولايات المتحدة أن تكون متأكدة من وجود أسلحة دمار شامل دون تأكيد من الأمم المتحدة؟ وبالطبع أجاب ممثل السفارة عن تلك الأسئلة بالمعلومات أو بالأحرى المزاعم المعروفة عند من يتذكر تلك الحقبة.

حرية العراقيين تخضع للتوقيت الملائم

لكن لم تكن هذه الأسئلة عن أسلحة الدمار الشامل ولا جوابه عليها أكثر ما ترك انطباعاً لديّ.

أحد الجمهور سأل الدبلوماسي الأمريكي: طالما أن صدام حسين طاغية ارتكب جرائم ضد شعبه بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية وطالما أنتم مهتمون بحصول العراقيين على حريتهم فلم إذن لم تدعموا العراقيين الذين ثاروا عليه في 1991 بعد حرب الخليج وسمحتم له بقمعها؟

ارتسمت على وجه الدبلوماسي الأمريكي تعبير من الاحتقار ظهر أيضاً في نبرته وهو يجيب بوتيرة أبطأ مشدداً على كل كلمة: هل كنتَ تظن أننا كنا سنسمح بأن يصل إلى السلطة في العراق بديلٌ لا نعرف عنه شيئاً وتكون له روابط بإيران؟ الظروف والتوقيت لم تكن ملائمة آنذاك.

هناك في تلك الإجابة الساخرة والنبرة المحتقرة كان ملخص السياسة الأمريكية تجاه حريات العراقيين والشعوب العربية قبل وبعد 2003.الحرية للعراقيين تأتي في التوقيت والشكل الذي تختاره الولايات المتحدة، ليس قبل وليس بعد. وليفعل الطاغية المجرم ما يريد بشعبه إلى أن يأتي الوقت الذي تقرر فيه الولايات المتحدة أنه ملائم للتحرير. بالطبع كان سقوط صدام حسين ونظامه تحريراً للملايين ممن قُتل أقرباؤهم (والكاتب منهم) أو سُجنوا وعُذبوا بغير وجه حق أو اضطروا للهروب إلى المنافي، أو قضوا في حروب عدوانية داخلية وخارجية لم تكن لهم في ناقة ولا جمل، وشاهدوا بلدهم يتدمر ويفقر بفعل سياسات ذلك الحُكم. كل من ينفي فظاعة ذلك النظام وإجرامه إما مشارك في تلك الجرائم من قريب أو بعيد أو متعاطف مع من ارتكبها، أو يعتبر أن ضحاياها استحقوا ما وقع عليهم لسبب أو لآخر. وكل ما وقع من مآسٍ بعد 2003 لا يبرر التعاطف مع ما قبله. لكن التحرير رافقه أيضاً تدمير للبنية التحتية وانهيار الدولة وسنوات من الإرهاب وقتل الأبرياء على أيدي الكثيرين: على يد عراقيين وعلى يد غير عراقيين وعلى يد الأمريكيين.

هذا ما يتناساه الكثيرون. التحرير قد يأتي على يد من ليس بمحرّر.

فمن كان المُحرر؟

بالتأكيد لم يكن المحرر هو جورج بوش الذي جعل العراق قبلة للجماعات الإرهابية وأبرزها القاعدة. حين برر بوش في مقابلة في 2008 الحرب على العراق بأن العراق كان ساحة للقاعدة وأنه كان من الضروري مواجهتها هناك، أجابته الصحفية التي قابلته أن القاعدة لم تختر العراق كساحة للمواجهة مع الأمريكان إلا بعد غزو الولايات المتحدة. كانت إجابته: So What أو بالعراقي “وشنو يعني؟”. وكأن العراق كان طرفاً في ما وقع بين الاثنين فيتحمل تبعة آلاف التفجيرات.

فمن كان المُحرر؟

بالتأكيد لم تكن وزارة الخارجية الأمريكية التي حرصت على فرض حصار على العراقيين مدة 13 عاماً فتكت بالأبرياء بما فيهم العديد من الأطفال الذين قالت عنهم تلك الوزارة على لسان وزيرتها أولبرايت أن موتهم كان ثمناً يستحق دفعه مقابل الإبقاء على العقوبات.

فمن كان المُحرر؟

ليس بالتأكيد الجنود الأمريكان الذين توزعوا بين من مارس التعذيب في أبو غريب وأماكن أخرى، وبين من قتل أبرياء في حديثة وغطوا على الحادث ليُصور وكأنه قتال مع الإرهابيين (لم يتم إدانة أي أحد في تلك الجريمة).

وبين قتل صحفيين ومدنيين آخرين والضحك على مماتهم من قمرة قيادة مروحية أباتشي، وبين من كان أقلّ جرمهم أن يصوروا أنفسهم يلقون بقنابل صوتية عند مرورهم براعي ماشية ليرعبوه ويرعبوا ماشيته وهم يقهقهون، وغيرهم، وغيرهم.

فمن كان المُحرر؟

ليس طبعاً الجيش الأمريكي الذي عمل على طمس حالات قتل لمدنيين عراقيين تحت ذريعة أنهم مسلحين قبل أن يكشف بعضها موقع ويكيليكس، فتقع العقوبة على من كشف الجريمة بدلاً من مرتكبها. ليس الجيش الأمريكي الذي تنتهي غالبية تحقيقاته في جرائم جنوده بالتبرئة، وإن صدف نادراً وأن حوكم أحدٌ منهم فيقضي عقوبة أقصر من عقوبة حيازة بعض الأفارقة الأمريكان على بضعة غرامات من مادة الكراك المخدرة.

ليس الجيش الأمريكي ولا أخوه البريطاني اللذان، وفقاً لتقرير حديث من الأمم المتحدة، حبسا أكثر من 96 ألف شخص في سجون تحت إدارتهما المباشرة. إحدى العسكريات الأمريكيات اعترفت بأن أكثر من 90% من سجناء أبو غريب لم تكن لهم علاقة بأي نشاط عسكري.

فمن كان المُحرر؟

ليس بالتأكيد شركة بلاك ووتر التي قال رئيسها أريك برينس في مذكراته عن العراقيين: هل هؤلاء هم البرابرة الذين أُرسلت القوات الأمريكية لتحريرهم؟ نفس الشركة التي فلت أفرادها من العقاب على جريمتهم في ساحة النسور، خاصة بعد أن عفى الرئيس السابق ترامب عن عدد منهم أدينوا في ذلك الجرم.

فمن كان المُحرر؟

ليس دونالد رامسفلد الذي وصف صدام حسين بأنه طاغية يشن حروباً عدوانية على جيرانه، وهو نفسه الذي التقى وصافح نفس الطاغية صدام حسين في الثمانينات ليقدم له المساعدة في حرب على جيرانه.

فمن كان المحرر؟

ليس الدولة الأمريكية التي استمرت في الثمانينيات في دعم صدام حسين ضد إيران رغم استخدامه للسلاح الكيمياوي ضد العراقيين في كردستان، بل وحاولت أجهزة مخابراتها تبرئة نظام صدام حسين من مجزرة حلبجة يوم ارتكابها.

ليس الدولة الأمريكية التي رأت فرصة في إسقاط نظام صدام في 1991 لكنها لم تر الأمر ملائماً – كما ذكرنا به الديبلوماسي الأمريكي في لايدن – ولتذهب حرية العراقيين إلى الجحيم.

وليس الدولة الأمريكية ولا البريطانية اللتان طالما دعمتا وسلحتا ومولتا ديكتاتوريات عربية وغير عربية تسجن وتعذب وتقتل مواطنيها وتشن حروباً عدوانية على جيرانها.

توازياً مع العراق

فهناك دولة عربية تتلقى الملايين من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة يحكمها انقلاب عسكري قتل ما يقرب من ألف شخص في يوم واحد في ساحة من ساحات عاصمتها، ويستعين بخبرة أجنبية لقتل مدنيين في صحرائها، ويقبع في سجونها عشرات الآلاف من سجناء الرأي وحتى ممن لم يُعط رأياً بل ذنبه أن يكون قريباً من منتقد للحكم.

وهناك مملكةٌ تلقت من الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما طوال ثمان سنوات سلاحاً وذخائر ومستشارين عسكريين ومدربين وخبراء صيانة لتسهيل حرب عدوانية على واحدة من أفقر دول العرب والعالم، حربٌ فتكت بعشرات الآلاف من الناس هلك العديد منهم في قصف للمستشفيات والمنازل والأعراس، وجوعت الملايين حصاراً. يملأ حاكم تلك الدولة الفعلي (وليس الرسمي) سجونه بآلاف المعتقلين الذين لم يتجاوز جرم بعضهم مجردة إعادة نشر خبر أو تغريدة، وقطّع رجاله جثة صحفي في قنصلية ما.

حين يتعلق الأمر بمثل هذه الدول وغيرها فالوقت غير ملائم لحريات شعوبها، وخاصة إذا كانت شعوباً يحكمها من يغازل حليفَ الولايات المتحدة الأول في المنطقة من قريب أو بعيد.

لو لم يقم صدام حسين بتهديد إمدادات الطاقة العالمية باحتلاله الكويت، ولو احتفظ بحجمه الإقليمي الطبيعي، ولو أبقى سلاحه موجهاً نحو خصم للولايات المتحدة، لأبقى الأمريكيون على حقه في قمع العراقيين، وبقي تحقيق حريتهم غير ملائم. هذه هي الحكمة التي خرجتُ بها من محاضرة ممثل السفارة الأمريكية في لايدن.