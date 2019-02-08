قنبلة‭ ‬عمرها‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬بطاطا

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عدة‭ ‬ان‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مصانع‭ ‬الوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬بمدينة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬قنبلة‭ ‬يدوية‭ ‬الصنع‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬أثناء‭ ‬تفريغ‭ ‬شحنة‭ ‬للبطاطا‭ ‬الفرنسية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬تيليجراف‭ ‬البريطانية‭. ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬القنبلة‭ ‬الألمانية‭ ‬تركت‭ ‬في‭ ‬خندق‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭ ‬وجمعت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬مع‭ ‬البطاطا‭ ‬المزروعة‭ ‬بعد‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬الساحة‭ ‬السابقة‭ ‬للمعركة‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬شرطة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬بتفجير‭ ‬القنبلة‭ ‬فى‭ ‬المصنع،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬أن‭ ‬ضباط‭ ‬المفرقعات‭ ‬قاموا‭ ‬بتعبئة‭ ‬القنبلة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬حجمها‭ ‬3‭ ‬بوصة‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬صرف‭ ‬المياه‭ ‬قبل‭ ‬تفجيرها‭. ‬واعتادت‭ ‬شرطة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الذخائر‭ ‬القديمة،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬القنابل‭ ‬الأمريكية‭ ‬تسقط‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬المستعمرة‭ ‬البريطانية‭ ‬آنذاك‭ ‬لليابانيين‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬

وقد‭ ‬نجحت‭ ‬فرقة‭ ‬ضباط‭ ‬المفرقعات‭ ‬في‭ ‬إبطال‭ ‬مفعول‭ ‬ثلاث‭ ‬قنابل‭ ‬كبيرة‭ ‬تعود‭ ‬للحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬اثنتين‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬وانشاي‭ ‬المزدحم‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬ماس‭ ‬ترانزيت‭ ‬الجديدة‭.‬