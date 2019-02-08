قنبلة‭ ‬عمرها‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬بطاطا

لندن – الزمان
ذكرت مواقع اخبارية عدة ان العمال في أحد مصانع الوجبات الخفيفة بمدينة هونج كونج عثروا على قنبلة يدوية الصنع تعود إلى الحرب العالمية الأولى أثناء تفريغ شحنة للبطاطا الفرنسية بحسب ما ذكرته صحيفة تيليجراف البريطانية. ويعتقد أن القنبلة الألمانية تركت في خندق أثناء الحرب وجمعت عن طريق الخطأ مع البطاطا المزروعة بعد قرن من الزمن من الساحة السابقة للمعركة. وقد قامت شرطة هونج كونج بتفجير القنبلة فى المصنع، حيث أظهر شريط فيديو أن ضباط المفرقعات قاموا بتعبئة القنبلة التي يبلغ حجمها 3 بوصة في قناة صرف المياه قبل تفجيرها. واعتادت شرطة هونج كونج على التخلص من الذخائر القديمة، فقد كانت القنابل الأمريكية تسقط على المدينة بعد سقوط المستعمرة البريطانية آنذاك لليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد نجحت فرقة ضباط المفرقعات في إبطال مفعول ثلاث قنابل كبيرة تعود للحرب العالمية الثانية العام الماضي، تم العثور على اثنتين منها في موقع في حي وانشاي المزدحم خلال بناء محطة سكة حديد ماس ترانزيت الجديدة.