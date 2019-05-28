رئيس جهاز مكافحة الإرهاب

قمر في سماء عراقية – احمد عبد المجيد

في المنعطفات التاريخية الحادة، لا تحتاج الاوطان الى قديسين يرتدون مسوح الرهبان، بل الى قدوات حسنة، موفورة النشاط وسحرة متفائلين.

في السياسة، التي تحفل دهاليزها بمدعي الرهبنة والقداسة، تكمن نهايات التجارب والاوطان، اما في ما عداها، فان موفوري النشاط يمكن ان يحققوا المعجزات، ولاسيما اذا تحلوا بالايثار وأحبوا معيتهم، وادركوا طبيعة مهماتهم ووظائفهم، المرتبطة بمصائر البلدان. ويوم تلاشت عن بالنا فرص اعادة الاوضاع المنهارة الى طبيعتها, تصدى هؤلاء الى المهمة، وتحملوا مسؤوليتهم التي اتقنوا مبادئها عبر التربية البيتية الصالحة والطريق الصحيحة والنشأة المفعمة بالامل والولاء الى الوطن، وتصدروا المشهد، ليس طمعا بمنصب او وجاهة، وليس حبا بالظهور واشباع نهم الاستحواذ، بل استجابة لنداء الضمير, النداء الداخلي الصارخ، الذي يدفع الانسان الى التضحية ويحثه على بلوغ الغاية السامية دون تردد. والامثلة على هذا النوع من العراقيين عديدة، لكن ما يعنيني هو الحديث عن واحد منها، الفريق اول الركن طالب شغاتي، رئيس جهاز مكافحة الارهاب في العراق. شخصية نادرة ورجل من الطراز العراقي المفعم بالنشاط والعطاء ونكران الذات.. ساحر متفائل، لا يوهم ولا يرجم بالغيب, بل يملك لياقة بدنية ونضوج فكري. انه خبير معطيات , وعقلاني عرف اهمية الميدان وقاس عبر محصلاته نجاح الاشخاص وكفاءة الافراد ومستوى الاهلية. شغل عنوانه بجدارة واستحقاق، يحدوه امل بالارتقاء وانجاز معجزة مكافحة الارهاب, وسط بحر متلاطم من الاخطاء والخطايا التي ارتكبها السياسيون تاركين البلاد مفتوحة على المجهول. كانت مهمته التي شغلها، بعيدا عن الاضواء، وعلى مسرح التعب والبذل والجهد الاستثنائي، ضخمة ونبيلة. لم يراهن على اقتداره احد، قدر ما راهن هو على نفسه، وبلغ حدود المعجزة التي سطعت نتائجها الباهرة بعد اندحار داعش، بحكمة – ربما – استوحاها من عبقرية اسلافه في التاريخ العراقي. فهو مؤمن بان التاريخ لا يرغم الناس، دوما، على تحويل مسارهم، بل انهم هم القادرون على تحويل مسار التاريخ. وعمليا فقد تحول التاريخ عن مساره فوق ارض الانبار والموصل وصلاح الدين وفوق عدد لا يحصى من التعويقات، التي سببتها محاولات رهن البلاد بارادة خارجية.

ظهور قديسين

لعله سأل نفسه يوما: اذا كان الامر يستلزم ظهور قديسين لحل مشاكل تبدو مستعصية، في العالم، مثل مشكلة بناء قوة عسكرية بمستوى جهاز مكافحة الارهاب، فأي فرصة تبقى لسواه اذن؟ وهكذا انبرى للمهمة التي تنوء بحملها الجبال, بامكانات محلية لكنها فاعلة، وشرع ببناء الصرح المنشود مستعينا بالفئة القليلة، التي تغلب جيوش الظلام وتدحر خطط الانكفاء دون هوادة.

وأرى الفريق اول الركن طالب شغاتي شخصية ملهمة تحولت خلال سنوات الاعداد القاسية والصعبة الى انموذج قادر على احداث الفارق النوعي والتحكم بمقود السفينة. ربان يعوم على بحار الظلمات تضربها العواصف من كل صوب، لكنه يتمسك بالعروة الوثقى وبالايمان الكامن وبمنهج العترة الطاهرة.

فتح على افاق المؤسسة العسكرية العراقية فتحا جديدا اخر, يبدأ بتأمين الهيكلية النوعية المصقولة بالتدريب والتعلم والصبر والمطاولة، ولا ينتهي بالولاء المقرن بالاداء والاحاطة بالعقيدة العسكرية العراقية ذات الفهم العميق لخصوصيتها. واثمرت رؤيته العبقرية عن التحول التام من الولاءات الفرعية الى المشتركات العامة، وظهر جهاز مكافحة الارهاب, منظومة عراقية خالصة يتوزع على نقاطها ارتكازها الرئيسة الطيف العراقي، المهموم بمحنة الشعب والنائي عن انشغالات السياسة واندحاراتها، وانياب رموزها واستقطاباتها. انه يؤمن بأن المؤسسة الجديدة تعد عنصرا موحدا وضامنا للتنوع العراقي, بغض النظر عن الانتماء الطائفي او المذهبي او الاثني او التوجه الثقافي. فقد امتلك انامل تبلسم الجراح وتشفي النفوس التي عانت يوما من ظلم ذوي القربى واصحاب المصالح الذاتية, الأناويين.

دم عربي

للمرة الاولى التقي شغاتي، واتحسس الدم العربي الذي يجري في عروق يده، وهو يصافحني. وجه زاخر بالعنفوان، حلو الحديث واسع الاطلاع وروح متفائلة تتوجها ابتسامة محارب صائم بقامة سامقة لكنه متنكب سلاح اقتداره ومستعد لتلبية نداء واجبه في الظروف الحاسمة , اي انه من جيل القوة والبأس والادارة الحكيمة، مستفيدا من تجاربه في مصنع الابطال. وتساءلت كيف بوسع رجل يحمل كل هذه السجايا، ويدخل القلب دون استئذان كشذا الورد ان يتحكم بجيش ذي تدريب نوعي واقتحام لا محدود وباطش؟ وكيف يمسك انسان بقدرة الحزم والعزم وانامل الرحمة والاحسان معا دون تفريط؟ وما هي الا لحظات، حتى رأيت بوضوح ان هذا الرجل يملك مقومات قائد عسكري استثنائي.

ولحظة وقفت الى جواره لالتقاط صورة قلت (انهم مشغولون بالتصوير مع نجوم الفن وانا اتطلع الى التصوير مع قمر العمالقة). وابتسم الرجل ورأيت في ابتسامته عفة الموقف وتواضع الشخصية، كما رأيت نجوما تتلألأ وبروقا تسطع، عنوانها الاول رئيس جهاز مكافحة الارهاب.. قمر في سماء عراقية.