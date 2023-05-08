 قمران اصطناعيان صغيران لمراقبة الأعاصير

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقلع‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬صاروخ‭ ‬لشركة‭ “‬روكت‭ ‬لاب‭” ‬الأميركية‭ ‬قمران‭ ‬اصطناعيان‭ ‬صغيران‭ ‬تابعان‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (“‬ناسا‭”) ‬مخصصان‭ ‬لمراقبة‭ ‬تطور‭ ‬الأعاصير‭ ‬ساعة‭ ‬بساعة‭. ‬وانطلق‭ ‬صاروخ‭ “‬إلكترون‭” ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬القاذفات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ويبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬18‭ ‬مترا،‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬13،00بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬01،00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬من‭ ‬ماهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬وفقا‭ ‬لشركة‭ “‬روكت‭ ‬لاب‭”. ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬وزن‭ ‬القمرين‭ ‬الاصطناعيين‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬فئة‭ “‬كيوب‭ ‬سات‭” ‬خمسة‭ ‬كيلوغرامات،‭ ‬وسيتمركزان‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬نحو‭ ‬550‭ ‬كيلومتراً‭. ‬ويُطلق‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين صاروخ‭ ‬ثانٍ‭ ‬تابع‭ ‬أيضاً‭ ‬لشركة‭ “‬روكت‭ ‬لاب‭”‬،‭ ‬يحمل‭ ‬قمرين‭ ‬اصطناعيين‭ ‬آخرين‭ ‬لإكمال‭ ‬هذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬الصغيرة‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المرور‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬فوق‭ ‬أعاصير‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمر‭ ‬راهناً‭ ‬كل‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭. ‬وأُطلقت‭ ‬على‭ ‬المهمة‭ ‬تسمية‭ “‬تروبيكس‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأوضح‭ ‬العالِم‭ ‬في‭ “‬ناسا‭” ‬ويل‭ ‬مكارتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬ستتيح‭ ‬للعلماء‭ ‬عدم‭ “‬الاكتفاء‭ ‬برصد‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬معينة‭ ‬فحسب‭ (…) ‬بل‭ ‬معرفة‭ ‬كيفية‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬ساعة‭ ‬بساعة‭”. ‬وأضاف‭ “‬سنبقى‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الكبيرة‭ (…) ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬هو‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬أصلاً‭ ‬أبرز‭ ‬أقمارنا‭ ‬الاصطناعية‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتساهم‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬الأقمار‭ ‬الجديدة‭ ‬عن‭ ‬المتساقطات‭ ‬ودرجة‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة،‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬التوقعات‭ ‬الجوية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬سيصل‭ ‬فيها‭ ‬الإعصار‭ ‬إلى‭ ‬اليابسة‭ ‬وبأي‭ ‬شدة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الاستعداد‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لعمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬المحتملة‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬السواحل‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬اساساً‭ ‬أن‭ ‬تضمّ‭ ‬الكوكبة‭ ‬ستة‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أربعة،‭ ‬لكن‭ ‬الأولين‭ ‬فُقدا‭ ‬عندما‭ ‬تعطل‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬استرا‭”‬‭ ‬الأميركية‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬إقلاعه‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬

وأدى‭ ‬الإعصار‭ ‬إيان‭ ‬الذي‭ ‬اجتاح‭ ‬فلوريدا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات،‭ ‬وتسبب‭ ‬بخسائر‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬كارثة‭ ‬مناخية‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬