قمتان للتباهي العربي.. شتوية وربيعية – فؤاد مطر

بات مألوفاً أن إنعقاد القمة، عربية كانت أو إسلامية أو التي في كتلة عدم الإنحياز أو الإتحاد الأفريقي، في الدولة التي يتم فيها الإنعقاد، هو نوع من الإعتزاز بذلك. النظام في هذه الدولة يتباهى. والشعب يشعر بأهمية وطنه وعاصمته. وبقيت مصر متباهية منذ إنعقاد القمة العربية الأولى التي ضيفها الملك فاروق في المزرعة الملكية في “انشاص” على مدى يوميْ 28 و 29 مايو / أيار 1946 وكان الإنعقاد خالياً من الموضوعات الخلافية الصعبة، إلى أن قاسمها التباهي لبنان بعد عشر سنين حيث أن الرئيس كميل شمعون (رحمة الله عليه) دعا القادة العرب إلى قمة إستثنائية ضيفها في بيروت يوميْ 13 و 14 / تشــــــــــــرين الثاني 1956. وبهذه القمة التي كانت رائدة ظاهرة القمم العادية والإستثنائية والدورية بعد ذلك، سجَّل لبنان في كتاب العروبة أنه على نحو ما دسْتَره الميثاق الوطني وما زاده تثبيتاً إتفاق الطائف في البند الثاني من “وثيقة الوفاق الوطني” التي أذاعها بنداً بنداً وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل (رحمة الله عليه) يوم الإثنين 18 سبتمبر/ أيلول 1989 وهو “لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها…”. كما سجل إضافة بالغة الأهمية وهي أنه عندما يصيب المكروه دولة شقيقة فإنه يبادر إلى ما هو أكثر من تسجيل موقف لفظي. ومن هنا كانت مبادرة الرئيس شمعون المتمثلة بدعوة القادة العرب إلى قمة إستثنائية في بيروت لمناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي (البريطاني- الفرنسي- الإسرائيلي) رداً على تأميم عبد الناصر قناة السويس. ويومها شارك في تلك القمة الملك سعود بن عبد العزيز. الملك حسين. عبد الفتاح المغربي رئيس مجلس السيادة في السودان. الرئيس السوري شكري القوتلي. فيصل الثاني(ملك المملكة العراقية). كميل شمعون. مصطفى بن حليم رئيس الحكومة الليبية نيابة عن الملك ادريس السنوسي. عبد الحميد غالب نيابة عن الرئيس عبد الناصر. الأمير سيف الإسلام محمد البدر وليّ عهد المملكة المتوكلية اليمنية نيابة عن الملك الإمام يحي. رحمة الله على الجميع. ورغم أن كميل شمعون بريطاني الهوى وأن لبنان عموماً فرنسي الهوى (هذا قبل سبعة عقود) إلاَّ أن فيض الإحساس العروبي تقدَّم على ما عداه وكانت الدعوة إلى القمة والتلبية من دون أي تحفظات. وأما القرارات فكانت عبارة عن أربعة من نوع ما قل ودل: مناصرة مصر وإتخاذ التدابير الفعالة إذا تطلَّب الأمر في حال عدم سحْب القوات المعتدية من الأراضي المصرية من دون قيد أو شرط، وإعتبار سيادة مصر أساس حل لموضوع تأميم قناة السويس، وتوجيه “تحية الأُخوة الصادقة والتقدير والإعجاب إلى سيادة رئيس الجمهورية المصرية جمال عبد الناصر وإلى القوات المصرية المسلحة وإلى شعب مصر، مكْبرين وطنيتهم وتفانيهم في الدفاع عن سلامة مصر وسيادتها وعن القومية العربية وكرامة شعوبها وعزتها”. وحيث أن الجزائر كانت ما زالت تواجه نضالها ضد الإستعمار الفرنسي فإن لبنان العروبي شاء أن تكون القمة مناسبة لتضمين القرارات “تأييد مطالب الشعب الجزائري في نضاله حتى تحقيق أمانيه القومية في الإستقلال والسيادة”. وتشاء الظروف الصعبة التي عاشها لبنان نتيجة عشر سنين من الحرب والصراعات وتدخلات الأغراب في شؤونه أن يسجل رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقفة مماثلة لتلك التي إتخذها الرئيس شمعون، وتمثلت في أنه من أجْل تدعيم لبنان المثخن بتداعيات الحرب وحرصاً على تمتين أساساته التي وضعها إتفاق الطائف، إرتأى تجيير دور الإمارات في إستضافة القمة العربية الدورية إلى لبنان الذي إستضافها يوم 27 مارس/آذار 2002 وبات يتباهى أمام الجمع الدولي بأن مبادرة السلام العربية إنطلقت من قمة بيروت وهذا أمر شاءه الملك عبدالله بن عبد العزيز للدور اللبناني وبحيث باتت دول العالم تربط أول مبادرة سلام عربية حظيت بإجماع غير مسبوق، بصدورها من بيروت.

اهمية الحكمة

وهذه ذروة التباهي وتعكس مدى أهمية الحكمة المقرونة بالحنكة على نحو ما فعله الشيخ زايد لجهة تجيير مكان الإنعقاد وما شاءه الملك عبدالله لجهة إنطلاق مبادرة السلام العربية من لبنان بالذات. ومن هنا يجوز الإفتراض أن الحنكة الإماراتية المقرونة بالحكمة والمتمثلة حديثاً بإنفتاح متدرج على النظام البشَّاري بهدف إستعادته إلى فضائه العروبي، هي إستحضار من جانب الأبناء لأسلوب الأب الراحل في إقتحام الأبواب الموصدة أمام تصويب مواقف كلما تأخر البت فيها إزدادت تعقيداً. وعندما يستحضر البنون تخريجات الأب التي تستهدف مداواة الأحوال العربية بما هو متيسر، فهذا مؤشر إلى أن القمة العربية الدورية خلال إنعقادها الثلاثيني في تونس منتصف ابريل/ نيسان 2019 مرشحة لأن تحقق إعادة متدرجة لسوريا البشَّارية بمثل إستعادة مصر إلى مكانها في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال قمة إستضافها الملك الحسن الثاني في الدار البيضاء من 16 إلى 19 يناير/ كانون الثاني 1984 وكانت تلك الإستعادة خطوة أُولى مهدت لاحقاً لإستعادة مصر عضويتها المعلَّقة في الجامعة العربية ثم عودة الأمانة العامة للجامعة إلى مقرها في القاهرة. وتلك وقائع بات محلَّلاً في مقال لاحق الكشف عما في إضبارات شاهد مثل حالي واكب القمم وتابع ما عُرف وكان مثيراً من مواقف وقرارات، وما خفي من مشاورات وإستقطابات في لقاءات الكواليس كان أعظم. بعد أيام هنالك موعد ثالث للبنان يمكن التباهي به ويتمثل في أنه تم التوافق قبل بضعة أسابيع على أن يستضيف قمة عربية تنموية إقتصادية.

وفي العادة إن أهل الحكم في أي بلد عربي عندما يكون هنالك مثل هذا الموعد يستعدون له أفضل إستعداد من تعبيد الطرقات التي تمر فيها مواكب القادة الذين وافقوا على المشاركة إلى تجهيز الفنادق وتفخيم الأجنحة التي سيحل فيها رؤساء الوفود ناهيك بقوائم الطعام التي سيتم تقديم وجباتها الثلاث.

وإلى ذلك إعداد سيارات جديدة وتأثيث القاعة التي ستنعقد فيها جلسات القمة وتزهيرها بأنواع الورود. وهذا يسبق توجيه الدعوات التي تتم من خلال مبعوثين بتفاوت مراتبهم الرسمية. ويبذل أهل الحكم إياهم الكثير من الإهتمام بالأمر على أساس أن القمة المستضافة ستدخل بنداً في تاريخهم الشخصي.

وكل هذا الذي نشير إليه يحدث في حال توافر العنصر الأساسي لنجاح إنعقاد قمة وهو أن البلد مستقر ومؤسسات الحكم تمارس مهامها على الوجه الأكمل. كما ليس هنالك مشاكل عالقة ولا إحتجاجات شعبية. بعض ما نشير إليه تم تجهيزه عدا العنصر الأساسي حيث أن لبنان من حكومة منذ بضعة أشهر. وما هي ذروة الإستغراب أن الدعوات إلى القمة كانت تتم من خلال وزير في حكومة موجودة إسماً من دون فِعل، كونها على نحو التسمية الرسمية لها “حكومة تصريف أعمال”.

تسويف وصراعات

وفي الوقت نفسه هنالك تسويف وصراعات وتبادل شتائم ومكايدات وزرع ألغام سياسية قابلة للإنفجار. كما هنالك حالة من التردي في قطاعات التجارة والصناعة، ناهيك بالهواجس والخشية من إفلاسات قد تحدُث تباعاً ولا يسلم منها حتى المصارف اللبنانية.. إلاّ إذا كانت ظاهرة الإكثار من فتْح الفروع لهذه المصارف تعني أن لا خوف مما هو أعظم. وإلى ذلك إن المدعوين إلى القمة لا بد يتساءلون: كيف تكون التنمية هي عنوان هذه القمة ، والحال مستمر على نحو ما هو حاصل في لبنان. ومثل هذا التساؤل قد ينتهي إلى الخشية من أحد أمريْن: إما تنعقد القمة الشتوية على مستويات الصف الثالث من المسؤولين وفي ذلك خسارة معنوية للبنان.

وإما لا يكون هنالك إجماع على الحضور. وفي الحالتيْن خسارة.

وأما بالنسبة إلى القمة الربيعية (القمة العربية الدورية الثلاثون) التي ستستضاف في تونس، فإن ما يقال في شأن أحوال لبنان المنقوص الحكومة يقال في شأن أحوال تونس المعلولة الحكومة لكثرة المناكفات وبالذات بين الرؤوس الكبيرة. هذا عدا أن الشارع قابل في إستمرار لإستقبال الأصفر مثلما حدث في السودان وما زال ومرشح دائماً للحدوث في لبنان. هنا نتساءل: أي معنى للتباهي إذا كانت القمة سواء تلك الشتوية في بيروت إذا كانت أمور أهل الحكم على النحو الذي لا يشجع، وتلك الربيعية في تونس إذا كان أهل الحكم لا يبذلون جهوداً وفاقية لكي تكون إستضافتهم للقمة فرصة لبلسمة ما على قادة الأمة بلسمته للجراح العربية وأكثرها نزفاً الجرح السوري.

والله التواب.