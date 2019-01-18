قمتان بلا زعماء

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فاتح عبد السلام

‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متقارب‭ ‬تعقد‭ ‬قمتان‭ ‬اقتصاديتان‭ ‬كبيرتان‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬خاصة‭ ‬بالعرب‭ ‬،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬للعمالقة‭ ‬الصناعيين‭ ‬الكبار‭ . ‬وليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الصدف‭ ‬أن‭ ‬تشترك‭ ‬القمتان‭ ‬بغياب‭ ‬ابرز‭ ‬الزعامات‭ ‬عنهما‭.‬

قمة‭ ‬بيروت‭ ‬الاقتصادية‭ ‬،‭ ‬اعتذر‭ ‬أغلب‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬عن‭ ‬حضورها‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬بدت‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬المراقبين‭ ‬،‭ ‬مقحمة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬تشرذماً‭ ‬كبيراً‭ ‬،‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬أزمات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬أو‭ ‬أزمات‭ ‬بينية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬،‭ ‬ليقرروا‭ ‬مشاريع‭ ‬تضامنية‭ ‬وتنسيقية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمال‭ ‬والتجارة‭ .‬وفي‭ ‬دافوس،‭ ‬غاب‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاكل‭ ‬الذاتية‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬زعامات‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬فالرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬بالكونغرس‭ ‬حول‭ ‬الاغلاق‭ ‬الجزئي‭ ‬الحكومي‭ ‬وحدود‭ ‬المكسيك‭ ‬والملف‭ ‬الروسي‭ ‬،‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تعاني‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لنيل‭ ‬ثقته‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ . ‬

أما‭ ‬ماكرون‭ ‬رئيس‭ ‬فرنسا‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬لم‭ ‬يعهدها‭ ‬حكم‭ ‬أوروبي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬الشارع‭ ‬وبطريقة‭ ‬نوعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬لتعيد‭ ‬تركيب‭ ‬القوانين‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬يباشر‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تحتاج‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعي‭ ‬جديد‭ ‬يشبه‭ ‬عقد‭ ‬جان‭ ‬جاك‭ ‬روسو‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬ازمتها‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬لتغيرات‭ ‬عالمية‭ ‬واعادة‭ ‬انتشار‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الصراعات‭ ‬والحروب‭ ‬والثروات‭ ‬تجد‭ ‬فرنسا‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الانخراط‭ ‬وعدم‭ ‬الانخراط‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬مقلقة‭ .‬

اوضاع‭ ‬الدول‭ ‬الداخلية‭ ‬باتت‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬بمشاريع‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمنتديات‭ ‬العامة‭ ‬للخروج‭ ‬بمواقف‭ ‬،‭ ‬يقولون‭ ‬عنها‭ ‬حين‭ ‬صدورها‭ ‬بأنها‭ ‬موحدة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الايام‭ ‬تتناثر‭ ‬وتزول‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية