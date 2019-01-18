قمة بيروت الاقتصادية من دون الزعماء العرب

لبنان‭ ‬يطالب‭ ‬رسمياً‭ ‬بإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية

بيروت‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬جبران‭ ‬باسيل‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬غيابها‭ ‬يشكل‭ ‬“الفجوة‭ ‬الأكبر”‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬بيروت‭. ‬وتعقد‭ ‬الأحد‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬بغياب‭ ‬الغالبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬والقادة‭ ‬العرب،‭ ‬وبغياب‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

وقال‭ ‬باسيل‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العرب‭ ‬تحضيراً‭ ‬للقمة،‭ ‬“سوريا‭ ‬هي‭ ‬الفجوة‭ ‬الاكبر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مؤتمرنا،‭ ‬ونشعر‭ ‬بثقل‭ ‬فراغها‭ ‬بدل‭ ‬أن‭ ‬نشعر‭ ‬بخفّة‭ ‬وجودها”‭. ‬وأضاف‭ ‬“سوريا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حضننا‭ ‬بدل‭ ‬أن‭ ‬نرميها‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬الإرهاب،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ننتظر‭ ‬إذناً‭ ‬أو‭ ‬سماحاً‭ ‬بعودتها،‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬نسجّل‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬عاراً‭ ‬تاريخياً‭ ‬بتعليق‭ ‬عضويتها‭ ‬بأمرٍ‭ ‬خارجي‭ ‬وبإعادتها‭ ‬بإذنٍ‭ ‬خارجي”‭.‬

وطغت‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬للقمة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬دعوة‭ ‬سوريا‭ ‬لحضورها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬قال‭ ‬الخميس‭ ‬لصحافيين،‭ ‬إن‭ ‬“المسألة‭ ‬السورية‭ ‬لها‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬وحساسة”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬تنتظر‭ ‬“التوافق‭ ‬العربي”‭.‬

وأعادت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬والبحرين‭ ‬فتح‭ ‬سفارتيهما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وعلّقت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬عضوية‭ ‬دمشق،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القمع‭ ‬الذي‭ ‬مارسته‭ ‬بحق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬آنذاك،‭ ‬قبل‭ ‬تحول‭ ‬التحركات‭ ‬السلمية‭ ‬الى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬ومدمر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمراً‭.‬

وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬“الأخبار”‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬الجمعة‭ ‬“لا‭ ‬عرب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الشام”،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انتقدت‭ ‬صحف‭ ‬محلية‭ ‬أخرى‭ ‬الحضور‭ ‬القيادي‭ ‬الهزيل‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬رئيسا‭ ‬موريتانيا‭ ‬والصومال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬المضيف‭. ‬واعتذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أسباب‭ ‬واضحة‭.‬

وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬“النهار”‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬اليوم‭ ‬“صدمة‭ ‬بيروت‭… ‬قمة‭ ‬بلا‭ ‬رؤساء”،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬عنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬“الجمهورية”،‭ ‬“قمة‭ ‬الاعتذارات‭ ‬والخيبة‭ ‬العربية”‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬تحضيري‭ ‬مغلق‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لصحافيين،‭ ‬“ليس‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬ما‭ ‬يحكم‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬أو‭ ‬فشل‭ ‬القمة”،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“القمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬تعقد‭ ‬بتمثيل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصنع‭ ‬نجاحها‭ ‬هو‭ ‬“ما‭ ‬سيتخمض‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬تستهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الانسان‭ ‬العربي‭ ‬والاستثمار‭ ‬فى‭ ‬البشر‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار”‭.‬

ويحضر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ملفاً‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة،‭ ‬وفق‭ ‬زكي،‭ ‬وهي‭ ‬بمعظمها‭ ‬اقتصادية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بنود‭ ‬تتعلق‭ ‬بمنطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬الكبرى،‭ ‬ومبادرة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العربي‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭.‬