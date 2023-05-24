نبض القلم

قمة الأسد وزيلينسكي – طالب سعدون

ما الذي يجعل قمة جدة مختلفة عما سبقتها من قمم عربية تجاوزت الثلاثين بقليل بحيث يرى البعض فيها أنها تؤسس لنظام عربي جديد ؟.. هل تستطيع جدة بقراراتها أن تكون البداية لجامعة عربية جديدة مشرعة الابواب على تطورات ايجابية لاحقة تغير من رؤية المواطن العربي لهذه المؤسسة التي شاخت وهرمت وحان أوان رحيلها ليأتي ما هو مناسب بدلها لينقل العرب الى حالة مختلفة ..؟ هل يمكن لجدة ان تجدد خلايا العمل العربي المشترك لتكون انطلاقة جديدة تنقل العرب الى واقع جديد يتناسب مع روح العصر وتضمن لهم موقعا مناسبا فيه ؟..

اسئلة كثيرة واجابة واحدة.. يمكن ذلك لتوفر اسبابه عند العرب ومنها توفر الامكانات المادية والبشرية لكن بشرط توفر الارادة والقيادة واختيار الوسائل المناسبة .

ليس مهما الكلمات فقد سبقت قمة جدة قرارات وكلمات ومجاملات وضيافات في القمم السابقة لا تقل عنها ( بلاغة وكرم ضيافة ) لكنها تفتقر الى الهمم والارادة في تحويل قراراتها الى مفردات عمل قابلة للتنفيذ ومتابعة في القمة اللاحقة لمعرفة ما انجز منها وما لم ينجز لكن ما سبق هذه القمة من خطوات يجعل من السهل تطبيق قراراتها ويضفي عليها صفة الاختلاف مع ما سبقها من قمم ، وهي كثيرة منها على سبيل المثال حل الخلافات مع تركيا وايران ومع سوريا لتعود الى اشغال مقعدها في الجامعة العربية بما يمكن رئيسها من حضور القمة مع ضيف القمة الرئيس الاوكراني زيلينسكي وفي ذلك اشارة صريحة الى التوازن بين موقفين متضادين احدهما عدو لروسيا وصديق لامريكا والثاني حليف لروسيا ويختلف مع امريكا وكذلك موقف السعودية من قضية السودان في جمعها الفرقاء في جدة والتوصل الى اتفاق يمكن ان يجعل قرارات القمة قابلة للتنفيد والنجاح ..

تلك وغيرها يراها البعض رسائل مباشرة الى جميع الاطراف واشارة الى دور ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الدولي بحيث دفع البعض الى عده شخصية اساسية في المشهد الجيو سياسي المتغير ويستطيع سد فجوات لم يستطع غيره تجسيرها على حد من يرى ذلك ومنها قرارات هذه القمة وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية والاقليمية ….

لم تتمخض جدة عن قرارات استئنائية تشكل نقلة فورية في واقع العرب بل هي ترجمة لواقع قائم كما هي القمم السابقة لكنها استطاعت ان تجمع الموقفين اعلاه في مكان واحد دون اي خلافات او مشاكل وجرت بسلاسة وشكل مريح لجميع المشاركين فأخذ كل واحد منها ما يريده مع تحقيق اجماع عربي وتجاوز الخلافات في بعض القضايا ومنها الموقف من سوريا والقرارات الخاصة بها والتي تعتمد على نظامها بالدرجة الاساس في قضية حلها وهي واحدة من المسائل الكثيرة التي يمكن من خلالها الحكم على نجاح القمة او فشلها ..

لا يختلف اثنان من العرب على اهمية التنمية المستدامة والامن والاستقرار والعيش بسلام وهي حقوق اساسية للمواطن للعربي على حد ما جاء في القرارات .. ولكن ما هو السبيل لتحقيقها ؟ ..

ان الخطوة الاولى لتحقيق ذلك هو باقامة ركائز اساسية للعمل العربي المشترك ومنها السوق العربية المشتركة التي جرى الحديث عنها كثيرا والتنظير لها منذ زمان طويل ، دون أن ترى النور الى الان …

أليس بامكان هذه السوق أن تسد حاجة الدول العربية وتوصلها الى حالة من الاكتفاء الذاتي في الكثير من الحلقات المهمة بدل استيرادها من الغرب بالدولار، وبذلك تساهم في دعمه وهيمنته ، بدل ان تنعش العملات الوطنية العربية وتكون مؤثرة ايضا في حركة الاقتصادي العالمية من خلال مصادر عديدة ، وليس النفط فقط ؟؟؟

بامكان القمة ان تحقق ذلك ولديها منظمات متخصصة في هذا المجال منها المجلس الاقتصادي في الجامعة العربية ومنظمة العمل العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية وغيرها ..

كنت اتمنى ان تقف القمم امام هذه المنظمات وماذا انجزت ودورها في تحقيق الامن الغذائي والبطالة وتحقيق التضامن العربي وهو احد بنود القرارات .

ان مركزية القضية الفلسطينية ليس بالجديد على قرارات القمم العربية فهي قضية مزمنة على جدول اعمال القمم العربية التي لم تسترجع شبرا مما سلب ، ولم تقم الدولة الفلسطينية أن لم تكن قد أضاعت الكثير بالركض وراء مشاريع لم يتعامل معها المجتمع الدولي بجدية ، ولا ( اسرائيل ) باكتراث .

في كل الاحوال ان نجاح القمة يعتمد على تنفيذ قراراتها في الواقع ويلمس المواطن العربي مردودها الايجابي في حياته وفتح الحدود العربية امامه ليجد فرصته في العمل وحلمه في الحياة السعيدة التي قد لا يجدها في بلده ..

وعندها تكون للقمة جدوى .. وهو ليس بالامر العسير على ارض حباها الله بكل ما هو جميل ومفيد .. وتكون قمة كل العرب وليس قمة الاسد وزيلينسكي او من حضرها، ويتابعها المواطن العربي بكل شغف وشوق وينتظر عقدها ويترقب قراراتها لانه لمس خيرها ومردودها الايجابي في حياته ..

نرجو وندعو ان تكون قمة جدة البداية لهذا الحلم .. وتطابق نتائجها ما سبقها ورافقها وتبعها من اعلام واسع وتغطية كبيرة افتقرت اليها قمم عربية كثيرة

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كلام مفيد :

حتى اعظم حيتان البحر ليس لديها اي قوة في الصحراء .