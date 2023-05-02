قمة‭ ‬عالمية‭ ‬للويب‭ ‬في‭ ‬البرازيل

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬الاثنين‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬غير‭ ‬أوروبية‭ ‬من‭ “‬قمة‭ ‬الويب‭” (“‬ويب‭ ‬ساميت‭”)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مؤتمر‭ ‬عالمي‭ ‬يجمع‭ ‬آلاف‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للتناقش‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬إدواردو‭ ‬باييس‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬البرازيلية‭ ‬يشكل‭ “‬محطة‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬عاصمة‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬المدعوة‭ ‬للإدلاء‭ ‬بكلمات‭ ‬خلال‭ “‬قمة‭ ‬الويب‭” ‬بنسختها‭ ‬البرازيلية،‭ ‬ثمة‭ ‬خصوصا‭ ‬المحللة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬السابقة‭ ‬تشيلسي‭ ‬مانينغ‭ ‬التي‭ ‬سرّبت‭ ‬وثائق‭ ‬سرية‭ ‬إلى‭ “‬ويكيليكس‭” ‬سنة‭ ‬2010،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬شبكة‭ “‬سيغنال‭” ‬الاجتماعية‭ ‬ميريديت‭ ‬ويتيكر،‭ ‬وأيو‭ ‬توميتي‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬حركة‭ “‬بلاك‭ ‬لايفز‭ ‬ماتر‭” (“‬حياة‭ ‬السود‭ ‬مهمة‭”) ‬المناهضة‭ ‬للعنصرية‭ ‬والعنف‭ ‬الممارس‭ ‬ضد‭ ‬السود‭. ‬وبعد‭ ‬تأسيسها‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخ‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ “‬قمة‭ ‬الويب‭” ‬في‭ ‬دبلن،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البرتغالية‭ ‬لشبونة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2016‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البرتغالية‭ ‬لشبونة،‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمين‭.‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيدرّ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1،2‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬برازيلي‭ (‬240‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬المقبلة‭.‬