قمة‭ ‬العشرين‭ ‬تنتهي‭ ‬على‭ ‬خلافات‭ ‬وتفضي‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبكين‭ ‬

بوينوس‭ ‬ايرس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

توصّل‭ ‬الرئيسان‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التجارية‭ ‬بينهما‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬بيونوس‭ ‬آيرس‭ ‬سادتها‭ ‬خلافات‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بعد‭ ‬عشاء‭ ‬عمل‭ ‬استغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬بين‭ ‬شي‭ ‬وترامب‭ ‬ومستشاريهما،‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬‮«‬توصّلا‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬لوضع‭ ‬حدّ‭ ‬لفرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬شوان‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬رفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬بضائع‭ ‬صينية‭ ‬بقيمة‭ ‬مئتي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬‭–‬‭ ‬نصف‭ ‬الكمية‭ ‬الإجمالية‭ ‬‭–‬‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬لكنّ‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬معلق‭ ‬فقط،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬لمدة‭ ‬تسعين‭ ‬يوما‭. ‬قالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الرسوم‭ ‬سترفع‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬بالمئة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتوصّل‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬المدّة‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تغييرات‭ ‬بنيوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬علاقاتهما‭ ‬التجارية‭ ‬خصوصا‭ ‬بشأن‭ ‬النقل‭ ‬‮«‬القسري‮»‬‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والملكية‭ ‬الفكرية‭. ‬وتصرّ‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتعهد‭ ‬بكين‭ ‬شراء‭ ‬كميّات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحدّد‭ ‬بعد،‭ ‬لكنّها‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأميركية‭ ‬لتقليص‭ ‬الخلل‭ ‬الضخم‭ ‬في‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬ستبدأ‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭ ‬بشراء‭ ‬منتجات‭ ‬زراعية‭ ‬أميركية‭. ‬وصرح‭ ‬ترامب‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقله‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬اتفاق‭ ‬استثنائي‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬ايجابي‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬على‭ ‬المزارعين‭ ‬الاميركيين‭.‬

‭ ‬وتحدث‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬ربح‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬لبكين‭ ‬هوا‭ ‬بو‭ ‬أنه‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬يتجنّب‭ ‬شي‭ ‬ضغطاً‭ ‬متزايداً‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬يتباطأ‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬لترامب‭ ‬الذي‭ ‬تأثر‭ ‬بانتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬أكثرية‭ ‬ديموقراطية‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬الولايات‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬تصدّر‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الصويا‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للصين‭ ‬لأن‭ ‬‭(‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭)‬‭ ‬وضعت‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مشكلة‮»‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬من‭ ‬الممكن‭ ‬اذن‭ ‬للصين‭ ‬التمسك‭ ‬بنقاط‭ ‬أساسية‭ ‬بينما‭ ‬تقدم‭ ‬تنازلات‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬براد‭ ‬سيتسر‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬والعضو‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأصعب‭ ‬هو‭ ‬إيجاد‭ ‬أسس‭ ‬لاتفاق‭ ‬حقيقي‭ ‬يحلّ‭ ‬المسائل‭ ‬الكبيرة‭ ‬العالقة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬‭(‬فترة‭)‬‭ ‬استراحة‮»‬‭.‬

وتؤثر‭ ‬حرب‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أساساً‭ ‬منذ‭ ‬الربيع‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬ويقول‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الخام‭ ‬العالمي‭ ‬سينخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬0,75‭ ‬بالمئة‭ ‬إذا‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬العالمي‭.‬

بيان‭ ‬وحساسيات

شكل‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬وشي‭ ‬المحطة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬خلالها‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬الظاهر‭ ‬فقط‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭.‬

وقال‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬المشاكل‭ ‬التجارية‭ ‬الحالية‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬إدانة‭ ‬الحمائية،‭ ‬وهي‭ ‬صيغة‭ ‬اعتمدت‭ ‬لتجنب‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الحمائية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بشعار‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬أولا‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العشرين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتعهد‭ ‬التطبيق‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬لاتفاق‭ ‬باريس‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ذكرت‭ ‬برفضها‭ ‬لهذا‭ ‬الاتفاق‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬بينس‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تجديد‭ ‬الحوكمة‭ ‬الدولي‭ ‬‭(‬انترناشيونال‭ ‬غوفرنانس‭ ‬اينوفيشن‭)‬‭ ‬والمفاوض‭ ‬الكندي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أضعف‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬قمة‭ ‬العشرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬وستعقد‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أصغر‭ ‬قاسم‭ ‬مشترك‭ ‬ويثير‭ ‬تساؤلين‭ ‬عن‭ ‬مصداقية‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬حول‭ ‬التجارة‭ ‬وكذلك‭ ‬حول‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

أوكرانيا‭ ‬وخاشقجي‭ ‬والنفط

بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اللهجة‭ ‬التوافقية‭ ‬في‭ ‬البيان،‭ ‬عرض‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬مؤتمراتهم‭ ‬الصحافية‭ ‬خلافاتهم‭ ‬الكثيرة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬محذرا‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬ستستمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المتمرد‭ ‬طالما‭ ‬‮«‬بقيت‭ ‬في‭ ‬الحكم‮»‬‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الحالية‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬طلبوا‭ ‬منه‭ ‬تهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬الذي‭ ‬نشب‭ ‬بعد‭ ‬اعتراض‭ ‬البحرية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬لسفن‭ ‬أوكرانية‭ ‬الأحد‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تفاهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بشأن‭ ‬تمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬خفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭. ‬وأظهر‭ ‬الرجلان‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العلاقة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بينهما‭.‬

وخلال‭ ‬القمة‭ ‬أيضا،‭ ‬ألغي‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لقاء‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬وبوتين،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬برر‭ ‬ذلك‭ ‬بالأزمة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة‭ ‬إنه‭ ‬شرح‭ ‬لترامب‭ ‬أثناء‭ ‬حديث‭ ‬أجراه‭ ‬معه‭ ‬‮«‬وقوفاً‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬عشاء،‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭.‬