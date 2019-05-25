طالب سعدون في كتابه (عنوان صحفي يكفي)

قلم مبدع يستحضر مكوّنات الجرعة الشفّافة – عادل سعد

هناك حد فاصل بين الجرعة الاعلامية الثقيلة و الوجبة الاعلامية الغنية بمعلوماتها ودلالاتها، رغم احتمال حصول اختلاطات بين الصنفين في اغلب الاحيان لدى اصحاب الشأن الاعلامي الذين لا يتوفر لديهم الوضوح بمفردات اوليات عملهم، و كيف ينبغي ان تكون؟

ولماذا تكون بهذا الاتجاه او ذاك؟ و ما الهدف منها؟

الحال ان الاعلامي طالب سعدون في كتابه الذي جاء تحت لافتة (عنوان صحفي يكفي) قد أشار بوضوح الى الخطورة التي تهدد فرصة الصحفي في تقديم نص ينضح بالمسؤولية وفرص وصوله الى ذهن المتلقي مع بعض المقبلات التي تفتح الشهية له وبما يضمن احداث دهشة ما في قناعات هذا المتلقي مع فرصة متداخلة في صيانة قضية الحقيقة.

نقطة جوهرية

والحال ايضا ان الاستاذ الدكتور احمد عبد المجيد قد حذر من تلك الخطورة في تقديمه لهذا الكتاب مشيرا الى نقطة جوهرية غاية في النضج كون المؤلف خاض في مزايا و مؤشرات يحتاجها الاعلامي و هو يشق طريقه في هذه المهنة المتعبة التي مهما تكون عصية لكن الربح المتأتي منها يستمد حضوره من سلطة النزاهة و هي معيار لا يمكن التنصل عنه مهما كانت الضغوط التي تهدف الى خلاف ذلك.

لقد تضمن كتاب طالب سعدون 32عنوانا امتدت مساحتها المعرفية من خطوة الشروع في الاتصال بالقارئ، و اهمية اللغة في سيادة النص، و كيف تكون للكلمة سلطتها الدائمة، ولماذا سميت بالسلطة الرابعة، وأبى الا ان يتوقف عند مقارعة الخطأ في الصحافة ووضع تعريف للصحفي بين النموذجين الهاوي والمحترف، والمتراس المتمثل بالتحليل السياسي واهميته في ملاحقة الحدث وإعطاء اسبقيات له، لماذا حصل.

لقد ترك المؤلف طالب سعدون الفرصة المعرفية للخبير الاستراتيجي، متى يكون خبيراً بهذه الصفة و متى لا يستطيع نيلها، كما عرّج أيضاً على مفهوم الإعداد وخصوصيته و افتراقه من التحرير الحقيقي للمادة الصحفية معتمداً على ادوات الذهن وليس باستنساخ أجزاء من طروحات الآخرين، و لأن طالب سعدون اجتاز العديد من التجارب وأعد طبخات حُسى (جمع حساء) بمهارة عالية تمثلت بالطبخ الذي حصل بعضه على نار هادئة والبعض الآخر على مشاعل حامية، فقد توقف عند المذيع الناجح، والحيادية والمصداقية والبرامج الحوارية متطرقا الى قواعدها وما تتطلب الصحافة من النفس الطويل، وضرورات التغيير، ونجح أيضاً في توصيف العلاقة بين الصحافة و الاعلام والسياسة و كذلك الاعلام والازمات، والمهارة اللازمة التي يقتضيها الاختصار، وطبيعة المقال الافتتاحي، ما يتضمن من معلومات و رؤية تحليلية و نتائج في مزج ذكي، ولم يفت المؤلف أيضاً ان يتوقف عند معيار تقويم الكاتب والكتابة والإعلام والعالم والمواطن وصعوبة الصحافة المتخصصة، كما أنه اجتاز الحدود القُطرية في ملاحظات تستحق التقدير، وذهب راصداً ومحللاً للقيم الصحفية اثرها في رسم قناعات الرأي العام، وتناول أيضاً علوم وفنون الاعلام مشيراً الى انها من سمات التطور المعرفي، و برع في توصيف الصحيفة بأنها الوثيقة التاريخية ثم توقف عند السؤال هل يعتزل الصحفي مهنته، وكأني به هنا قد رسم حدود القناعة التي تكونت لدى ابو حيان التوحيدي (الوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول)، وذهب طالب سعدون الى اهمية المهارات الصحفية، مشيراً الى العنوان بأنه (اول جسر الى ذهن القارئ، مطابقا لاسم الإنسان في الدلالة العامة الخاصة به، لذلك ينبغي انتقاء ما هو حسن وجميل ومناسب من الأسماء، على ان لا يفرط بمفردات جذب و شد القارئ، على ان يلخص الموضوع في الوقت نفسه، بدون (إثارة مرفوضة، أو اطالة مملة او غرابة كأنها ألغاز، أو عبارات رنانة، لا تطابق مضمون المادة، التي يؤخذ منها ذلك العنوان، و أو حشو، أو اضافة).

ونجح طالب سعدون أيضاً في مهارة اخرى مشيرا الى ضرورتها القصوى التي لا يمكن التنصل عنها وهي الالمام بقواعد اللغة في تدوين قرار الحكم و حيثياته، لأنه (إن لم يعرف على سبيل المثال، هذا محال، أحكام الفعل ، والفاعل والمفعول به، والصفة والجار والمجرور، وغيرها، ربما يجعل الظالم مظلوماً، والجاني بريئاً، والعكس، وذلك عندما يرفع ما يستحق ان ينصب، على هواه بالضد من قواعد اللغة، فيكون الفاعل مفعولا به، والمفعول به فاعل، و عندها يكون قرار الحكم غير صحيح، ويخالف العدل، وما توصل اليه القاضي في الدعوة المعروضة عليه).

وتحدث ايضا عن (الخطأ بين الجسامة والطرافة و فرص تحاشيه .

مشيراً الى حادثة عن القيصر الروسي الاسكندر الـــثالث الذي غضب على رئيس البلاط واصدر قرارا فيه: “عــــــــفونا عنه مستحــــــــــيل، ينفى الى سيبيريا”.

وحين اطلعت زوجته ماريا فيودوريفنا على هذا القرار (قدمت) الفاصلة (الفارزة) فأصبحت الجملة على النحو التالي (“عفونا عنه، مستحيل ينفي الى سيبيريا”). وهذا يعني اننا يجب ان نهتم بعلامات الترقيم، كاهتمامنا بالكلمات والمعاني).

الصحافة الاستقصائية

وشدد المؤلف على اهمية الصحافة الاستقصائية بأنها (ستكون مستقبل الصحافة ومبرر وجودها ودورها الرقابي في الكشف عن الفساد و تشكيل مساحة الرأي العام، منبها الى ضرورة عدم الخلط بين التحقيقات الاستقصائية والتحقيقات التقليدية الاعتيادية، و مذكرا بأهمية الصحافة الاستقصائية الامريكية في تكوين قوة ضغط لوقف الحرب الامريكية على فيتنام عام 1971عندما كشفت صحيفة الواشنطن بوست ونيويورك تايمز مأساة الفيتناميين والخسائر الباهظة التي تعرض لها الجيش الامريكي) .

و تناول فنون المسؤولية الصحفية بوصفها (مرآة صافية تعكس بدقة ما يدور في المجتمع في كل المجالات، وتظهر في الوقت نفسه مستوى العلاقة مع المتلقي، عندما يجد نفسه في ما يقرأ، وللتدليل على ذلك هناك كتابات واعمدة صحفية ظــــــــلت محفورة في الذاكرة، واخذت اهمية جماهيـــــــرية كبيرة عند القراء وحظـــــــيت بمتابعة واسعة، وينتظرها متابعوها، وكأن هناك رابطا روحيا بين الاثنين الكاتب والقارئ).

وحذر المؤلف من زج القارئ بالإسهاب الصحفي والحواشي الكثيرة مشيراً الى (ان قارئ اليوم لم يعد يحتمل المقالات المطولة التي تأخذ منه وقتا طويلا، ويمكن وصف قارئ اليوم (بالملول) على حد وصف احد الكتاب، اذ يجذبه اعلام الصورة والفيس بوك، والانترنيت، والهواتف الذكية، وهو في سيارته او مكتبه او في الشارع او في البيت او اي مكان اخر، لذلك ينبغي ان يحرص الكاتب الصحفي على ايصال فكرته اليه من خلال الاختصار، وهو فن العصر، ويمنح المقال فرصة القراءة والتأثير، وقد لا يتصور البعض من الزملاء الصحفيين الشباب الجدد، ان كتابة الزاوية الصغيرة في الصحافة، تعد من اصعب فنون الكتابة الصحفية في تحقيق التواصل مع القارئ و اصابة الهدف بدقة، لأنها تعتمد الايجاز الذي هو اصعب بكثير من الاسهاب).

و خلص الكاتب طالب سعدون الى ان (ثقة القارئ هي التكريم الحقيقي، وما عداه من تكريمات، ليس اكثر من اوراق نقدية تنتهي قيمتها بعد ان تخرج من جيبه وينفقها، او درع، او كتاب شكر، محفوظا في اضبارة، او اي تكريم مادي ينتهي عمره الافتراضي ويرمى، ما دام ليــــــــس باقيا في عقــــــــول، او قلوب الناس، اي انه تكون هنـــــــاك قناعة بكتاباته، و هذا هو المـــــهم، و على تواصل دائم، وقريب اليهم، وليس ان يكون رقما فقط في سجلات اعداد العاملين في هذا المجال).

و يعلن مؤلف كتاب (عنوان صحفي يكفي) وصية يشير فيها الى انه (من الافضل للصحفي ان يعتزل عندما يشعر انه عاجز عن تحقيق ما يطمح اليه المواطن، والقارئ الذي وضع ثقته فيه، واحسن الظن بأنه سيكون أمينا على نقل صوته، ومؤثرا في انهاء او تخفيف معاناته من امر ما).

والخلاصة الجميلة لكل ما كتبه طالب سعدون أنه لم يزعم امتلاكه ناصية الواعظ، و تلك بحق من سمات المؤتمنين على الحقيقة.