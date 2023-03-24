إستكشاف العراق من جديد

قلعة عقرة ومرقد عبد العزيز الكيلاني – حمدي العطار

الموصل

تعد قلعة عقرة الان مركز سياحيا يقصده الجميع لاحياء اعياد النيروز.يقول لي احد كبار السن كانت القلعة ليس بناء بل تم حفرها بالجبل ويعود تاريخها 580ق.م وكانت اكبر بكثير مما هي عليه الآن. لكنها تعرضت تأكلت قلت له والجبل قال أعلى والقلعة بنيت على قمة الجبل وهي تتألف من عدة مستويات . الطابق العلوي كان لسكن الأمير ( زاند) وهناك بقايا غرفة يقولون هي مقرا للأمير ( زاند) ووسط القلعة لتخزين المواد الغذائية والسفلي قاعة الاجتماعات مستديرة وصخرة مسطحة في الوسط. ويحتوي العلوي على أربعة أعمدة وخزان مائي وغرفة يطلق عليها السجن.

ويوجد على جبل عقرة شلال سبلة. في الجهة البعيد عن القلعة

قاطعت الرجل المسن: لم افهم من جعل الجبل

بهذا الارتفاع. قال وهو يتلفت : صواريخ صدام!

أكثرية كردية

الوقت يمر سريعا بهذه المدينة التاريخية التي كانت تعود الى محافظة الموصل وتحولت تبعيتها الى محافظة دهوك بعد عام 1990 وهي ذات أكثرية كردية وعقرة تجمع كل الديانات الاسلام والمسيح واليهود فتجد في جبل عقرة كنيسة كهفية قديمة للسريان أثرية.

وزرنا مرقد النجل الأكبر لعبد القادر الكيلاني وهو عبد العزيز الكيلاني وقد بنى المرقد بعد أن كان غرفة صغيرة من الجص بناه سعيد البرزنجي عام 1964 وتولى ابنه معتصم توسيع البناء ليتكون من التكية والجامع والمرقد الشريف .

وعبد العزيز الكيلاني أحد المقاتلين مع صلاح الدين الايوبي واحد الذين فتحوا مدينة عسقلان في فلسطين وكان من رجال الدعوة والاصلاح.

بسبب رداءة الطرق وكثرة السيطرات واستخراج الإقامة مع فترة زمنية تقدر بساعتين أهدرت لعدم معرفة سائق الحافلة بالطريق بين عقرة والموصل كان التعب قد تمكن منا .

دوشفري الاثار والسياحة

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