قلب الانسان الثاني – عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد
المثل الصيني يقول(القدم القلب الثاني للانسان )، تلك هي الحقيقة التي اثبتها العلم مع مر السنين .
اننا ﻻنغالي كثيرا اذا قلنا ان كثيرا من العلل واﻻمراض التي في اجسامنا تبدأ من اﻻقدام للبرودة المستمرة ، واهمال المحافظة على صحة الاطراف ﻻيؤدي فقط الى اصابة المرء بالبرد والرشوحات المختلفة وقائمة اخرى من اﻻمراض التي ينتهي بالالتهاب الرئوي ..نقول ليس فقط.
ولكنها تؤدي الى عيوب في الدورة الدموية في اﻻقدام والساق واحتقان هذه اﻻوعية ،مما يصل بنا الى اﻻصابة بدوالي الساق .ومن اﻻسف ان تؤدي هذه الحالة الى اﻻصابة بالجلطات التي قد تكون مميتة في بعض اﻻحيان.
اذن اﻻهتمام باﻻقدام امر بالغ اﻻهمية وهو بحاجة الى وقفة …..
من غير المعروف بوضوح كيف تؤدي برودة اﻻقدام واﻻيدي الى اﻻصابةبعدة علل تبدأ بالزكام وتنتهي بعرق النسا ، بينما ﻻتؤدي برودة اي جزء اخرفي الجسم كالصدر او الظهر الى ظهور اﻻمراض ..
في الحقيقة ان التجارب اثبتت ان الجسم الدافئ يتأثر بتعرض القدمين والساقين لبرودة مستمرة بظهور اعراض واصابات مرضية مختلفة ، في حين انه – اي الجسم –يقاوم التعرض دون اصابته باي عارض مرضي اذا بقيت قدماه مصانة من التعرض للبرد ..
ويقول العامة من الناس ان رطوبة القدمين المستمرة تؤدي الى اﻻصابة بنزﻻت شعبية في الصدر ونزﻻت معوية في اﻻمعاء ( اسهال) وسوء هضم في المعدة .
من المؤكد ان معالجة اﻻقدام الباردة واعادة الدفئ اليها تشفى مايرافقها من ضعف الدم والنزﻻت المعديةوالمعوية واﻻسهال واﻻمساك وفقدان الشهية وبرودم
القدمين المزمنة تسبب ايضا اﻻما في اﻻعصاب والتهاب العصب الوركي (عرق النسا ) وامتﻻء المعدة بالغازات وتعكر المزاج وتقلبه
ولعلنا نتسائل بعد كل هذا عن كيفية المحافظة على اقدامنا دافئة
اما هؤﻻء الذين اصيبوا بالفعل ببرودة القدمين المزمنة فان جملة من النصائح عليهم اتباعها ، وذاك تلخيص لها ..
اوﻻ – على الشخص المصاب ببرودة القدمين التنزه او المشي لمسافات طويلة بجانب تدليك القدمين بقليل من الزيت النباتي …
ثانيا –عند عودته الى المنزل في المساء عليه ان يستبدل بجواربه الرطبة اخرى جافة ، واذا قدماه كانتا باردتين عليه تدفئتهما بتنشيط الدورة الدموية بدلكهما بفوطة جافة خشنة .
ثالثا –قبل النوم عليه ان يعمل لقدميه حماما متعاقبا ، اذيجب ان يضع قدميه في الماء الدافئ لمدة دقيقة يعقبها تغطيس القدمين في الماء البارد لمدة خمس ثوان تعودان بعدها للماء الدافئ وهكذا لعدة مرات . رابعا –بعد ان يفرغ المصاب من ذلك يقوم بتجفيف قدميه وارتداء جوارب جافة ثم ..عليه بالمشي لمدة عشر دقائق داخل المنزل ، وذلك لتدفئة القدمين قبل ان ياوي الى فراشه.