قلب الانسان الثاني – عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد

المثل‭ ‬الصيني‭ ‬يقول(القدم‭ ‬القلب‭ ‬الثاني‭ ‬للانسان‭ ‬)،‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬اثبتها‭ ‬العلم‭ ‬مع‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ .‬

اننا‭ ‬ﻻنغالي‭ ‬كثيرا‭ ‬اذا‭ ‬قلنا‭ ‬ان‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬العلل‭ ‬واﻻمراض‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬اجسامنا‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬اﻻقدام‭ ‬للبرودة‭ ‬المستمرة‭ ‬،‭ ‬واهمال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الاطراف‭ ‬ﻻيؤدي‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬المرء‭ ‬بالبرد‭ ‬والرشوحات‭ ‬المختلفة‭ ‬وقائمة‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬اﻻمراض‭ ‬التي‭ ‬ينتهي‭ ‬بالالتهاب‭ ‬الرئوي‭ ..‬نقول‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭.‬

‭ ‬ولكنها‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬عيوب‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬اﻻقدام‭ ‬والساق‭ ‬واحتقان‭ ‬هذه‭ ‬اﻻوعية‭ ‬،مما‭ ‬يصل‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بدوالي‭ ‬الساق‭ .‬ومن‭ ‬اﻻسف‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬الى‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بالجلطات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مميتة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬اﻻحيان‭.‬

اذن‭ ‬اﻻهتمام‭ ‬باﻻقدام‭ ‬امر‭ ‬بالغ‭ ‬اﻻهمية‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬وقفة‭ …..‬

من‭ ‬غير‭ ‬المعروف‭ ‬بوضوح‭ ‬كيف‭ ‬تؤدي‭ ‬برودة‭ ‬اﻻقدام‭ ‬واﻻيدي‭ ‬الى‭ ‬اﻻصابةبعدة‭ ‬علل‭ ‬تبدأ‭ ‬بالزكام‭ ‬وتنتهي‭ ‬بعرق‭ ‬النسا‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬ﻻتؤدي‭ ‬برودة‭ ‬اي‭ ‬جزء‭ ‬اخرفي‭ ‬الجسم‭ ‬كالصدر‭ ‬او‭ ‬الظهر‭ ‬الى‭ ‬ظهور‭ ‬اﻻمراض‭ ..‬

في‭ ‬الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬التجارب‭ ‬اثبتت‭ ‬ان‭ ‬الجسم‭ ‬الدافئ‭ ‬يتأثر‭ ‬بتعرض‭ ‬القدمين‭ ‬والساقين‭ ‬لبرودة‭ ‬مستمرة‭ ‬بظهور‭ ‬اعراض‭ ‬واصابات‭ ‬مرضية‭ ‬مختلفة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انه‭ ‬–‭ ‬اي‭ ‬الجسم‭ ‬–يقاوم‭ ‬التعرض‭ ‬دون‭ ‬اصابته‭ ‬باي‭ ‬عارض‭ ‬مرضي‭ ‬اذا‭ ‬بقيت‭ ‬قدماه‭ ‬مصانة‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للبرد‭ ..‬

ويقول‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ان‭ ‬رطوبة‭ ‬القدمين‭ ‬المستمرة‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بنزﻻت‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬ونزﻻت‭ ‬معوية‭ ‬في‭ ‬اﻻمعاء‭ ‬(‭ ‬اسهال)‭ ‬وسوء‭ ‬هضم‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ .‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬معالجة‭ ‬اﻻقدام‭ ‬الباردة‭ ‬واعادة‭ ‬الدفئ‭ ‬اليها‭ ‬تشفى‭ ‬مايرافقها‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الدم‭ ‬والنزﻻت‭ ‬المعديةوالمعوية‭ ‬واﻻسهال‭ ‬واﻻمساك‭ ‬وفقدان‭ ‬الشهية‭ ‬وبرودم

القدمين‭ ‬المزمنة‭ ‬تسبب‭ ‬ايضا‭ ‬اﻻما‭ ‬في‭ ‬اﻻعصاب‭ ‬والتهاب‭ ‬العصب‭ ‬الوركي‭ ‬(عرق‭ ‬النسا‭ ‬)‭ ‬وامتﻻء‭ ‬المعدة‭ ‬بالغازات‭ ‬وتعكر‭ ‬المزاج‭ ‬وتقلبه

ولعلنا‭ ‬نتسائل‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬اقدامنا‭ ‬دافئة‭ ‬

اما‭ ‬هؤﻻء‭ ‬الذين‭ ‬اصيبوا‭ ‬بالفعل‭ ‬ببرودة‭ ‬القدمين‭ ‬المزمنة‭ ‬فان‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬عليهم‭ ‬اتباعها‭ ‬،‭ ‬وذاك‭ ‬تلخيص‭ ‬لها‭ ..‬

اوﻻ‭ ‬–‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬المصاب‭ ‬ببرودة‭ ‬القدمين‭ ‬التنزه‭ ‬او‭ ‬المشي‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة‭ ‬بجانب‭ ‬تدليك‭ ‬القدمين‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬النباتي‭ …‬

ثانيا‭ ‬–عند‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يستبدل‭ ‬بجواربه‭ ‬الرطبة‭ ‬اخرى‭ ‬جافة‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬قدماه‭ ‬كانتا‭ ‬باردتين‭ ‬عليه‭ ‬تدفئتهما‭ ‬بتنشيط‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬بدلكهما‭ ‬بفوطة‭ ‬جافة‭ ‬خشنة‭ .‬

ثالثا‭ ‬–قبل‭ ‬النوم‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬لقدميه‭ ‬حماما‭ ‬متعاقبا‭ ‬،‭ ‬اذيجب‭ ‬ان‭ ‬يضع‭ ‬قدميه‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬الدافئ‭ ‬لمدة‭ ‬دقيقة‭ ‬يعقبها‭ ‬تغطيس‭ ‬القدمين‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬البارد‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬ثوان‭ ‬تعودان‭ ‬بعدها‭ ‬للماء‭ ‬الدافئ‭ ‬وهكذا‭ ‬لعدة‭ ‬مرات‭ . ‬رابعا‭ ‬–بعد‭ ‬ان‭ ‬يفرغ‭ ‬المصاب‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يقوم‭ ‬بتجفيف‭ ‬قدميه‭ ‬وارتداء‭ ‬جوارب‭ ‬جافة‭ ‬ثم‭ ..‬عليه‭ ‬بالمشي‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتدفئة‭ ‬القدمين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ياوي‭ ‬الى‭ ‬فراشه‭.‬