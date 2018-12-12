قلبي الضعيف لا يتحمل – ثامر مراد

كلما سمعتُ أو شاهدتُ نائباً من نواب البرلمان العراقي يتحدث في برنامج أخاطب نفسي ” ربما سيقول كلمة تفيد الشعب البائس المغلوب على أمره ” ولكن ما أن يتقدم الحوار حتى أشعر بالاسى والملل من حديث هذا النائب أو تلك النائبة وأصل الى درجة اليقين من أن وجود البرلمان في الحكومة العراقية مجرد هدر الوقت وصرف مبالغ باهظة من الحكـــــــومة عن طريق منحـــــــهم مخصصات وإمتيــــــــازات لاتقدر بثمن .

كلام النائبة – عالية نصيف – عن دفع البرلمان مبالغ هائلة الى فندق الرشيد عن بدل سكن للنواب القادمين من المحافظات جعل رأسي يصاب بالدوار وأحسست بعـــــــدم عدالة الحــــــــياة مع ناس ونــــــــاس.

بأستطاعة النائب أن يؤجر شقة لمدة سنة أو شهر في مكان راقٍ في بغداد لاتعادل ربع مايتم صرفه في فندق الرشيد وبذلك نستطيع أن نوفر مبالغ كثيرة عن طريق السكن في مكان متواضع.

الهدف من قدوم النائب الى بغداد ليس للسكن في أماكن باذخة الثراء ولكن مجيئة هو من أجل تشريع قانون أو خدمة الدولة والشعب عن طريق مشاركتهِ في البرلمان وأجتماعاته.

سكن النائب في فندق الرشيد لمدة اسبوع تعادل صرفيات عشرات الفقراء من الطبقة المسحوقة. أشعر أن نصف أموال الدولة تُهدر على البرلمان بطريقة ليست لها فائـــــــدة على الدولة وخدمة الشعــــــب.

أتمنى أن يُعاد النظر في طريقة سكن النائب القادم الى بغداد من المحافظات.