قلادة ندى تكريم لـ (الزمان) – فائز جواد

في الوقت الذي نبارك لاستاذتنا وزميلتنا ندى شوكت قلادة ابداع البزاز الذي عودنا على تكريم وتقديرالمبدعين في شتى المجالات الثقافية والفنية والابداعية ، نشيد ونقدر التفاتة استاذا الكبير سعد البزاز وهو يعلن منح قلادة الابداع لصحفية عراقية عاشت بين الورق والقلم طوال نصف القرن ومنذ تميزها بجريدة الجمهورية في القرن المنصرم ولغاية لقائي الاول بها قبل 20 عاما عندما التقيتها مع الزميلة نضال الموسوي ليبدأ مشوارهما منذ تاسيس اولى الصفحات لجريدة ( الزمان ) ولانها سبقتني في الصحافة تعلمت منها ابجديات القلم الحر وكانت سنوات عشناها عالحلوة والمرة ،عملنا معا لتواصل الزمان القها وتقدمها التي يديرها الدكتور احمد عبد المجيد ويرعاها استاذنا الكبير سعد البزاز ، واليوم اثلجت قلوبنا قلادة الابداع لزميلتنا ندى شوكت التي عرفتها كالفراشة تدخل وتغادر يوميا اروقة (الزمان) فحققت الالفة والحب والطيبة بين جميع المنتسبين ، نعم ست ندى قلادة الابداع التي توشح صدرك هي تكريم لنا ولزملائك ولانك تستحقينها بجدارة نتوجه بالشكر لاستاذنا ابا الطيب هذه الالتفاتة الكريمة التي تعني تكريم لجميع الزملاء الذين تواصلوا مع جريدة ( الزمان ) لاكثر من 20 عاما.