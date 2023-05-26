قلائد الخرز – نسيم الرحبي 

قلائد الخرز – نسيم الرحبي

هبَّت رائحةُ الدفء …

وجلب النعاس خدره …

عذَّبه الصباح ، وحنان فيروز ..

دفعه باتجاه الريحان ..

وقلبه من وحل ، يطاردُ العصافير الحافيه …

مراياه تغيِّب رائحةَ العطر …

بلحظة .. يعيش حلم المارد …

وتغيب عيناه .. من قلائد الخرز …

يمدُّ أصابعه للغيب .. للغيمة ..

للمنديل المطرز على شعري …

فتجوس أصابعه النحيلة كيانات …

تستولي على شرفة النعاس …

كنتُ مثل سمكةٍ ، يطاردها قط …

تغتسل بماء المطر …

وأوراقي تطير من حقيبتي …

وتناديت هنا .. وهناك …

كان التلاشي

إني احتضن التعب

حدَّقت في عينيه

اختنقَ وجهه .. ودمعاتٌ خجولة ..

واستدار .. فرقَّ وجهه بالكلمات ..

حرَّك رأسه ببطئ …

تغيَّر لون وجهه ..

همهم مثل ذئبٍ مسعور ..

متمدداً بنصف الطريق ..

أغمضَ عينيه في البداية ..

وفي النهاية كان حلم .

– سورية

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