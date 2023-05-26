قلائد الخرز – نسيم الرحبي
هبَّت رائحةُ الدفء …
وجلب النعاس خدره …
عذَّبه الصباح ، وحنان فيروز ..
دفعه باتجاه الريحان ..
وقلبه من وحل ، يطاردُ العصافير الحافيه …
مراياه تغيِّب رائحةَ العطر …
بلحظة .. يعيش حلم المارد …
وتغيب عيناه .. من قلائد الخرز …
يمدُّ أصابعه للغيب .. للغيمة ..
للمنديل المطرز على شعري …
فتجوس أصابعه النحيلة كيانات …
تستولي على شرفة النعاس …
كنتُ مثل سمكةٍ ، يطاردها قط …
تغتسل بماء المطر …
وأوراقي تطير من حقيبتي …
وتناديت هنا .. وهناك …
كان التلاشي
إني احتضن التعب
حدَّقت في عينيه
اختنقَ وجهه .. ودمعاتٌ خجولة ..
واستدار .. فرقَّ وجهه بالكلمات ..
حرَّك رأسه ببطئ …
تغيَّر لون وجهه ..
همهم مثل ذئبٍ مسعور ..
متمدداً بنصف الطريق ..
أغمضَ عينيه في البداية ..
وفي النهاية كان حلم .
– سورية