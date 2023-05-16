

قف للمعلم وفه التبجيلا – نضال العزاوي‮ ‬

علمونا اجدادنا‮ ‬ان العقول تتفتح بالعلم واخبرونا ونحن‮ ‬نحبوا على اعتاب العلم‮ ‬ان العلم نور وان الله سبحانه وتعالى‮ ‬جعل قيمة العلم ذات علو ومنزلة‮ ‬،‮ ‬وعندما‮ ‬يكون العلم من اهم الصفات التي‮ ‬يتحلى بها اي‮ ‬موجود من الموجودات‮ ‬،‮ ‬فأنه‮ ‬يحمل صفة قيمة وسامية‮ ‬،‮ ‬وقد جاء ذكر‮ ‬العلم ومن‮ ‬يحمل العلم‮ ‬عدة مرات‮ ‬،‮ ‬اولها إن الله وصف نفسه بصفة العلم قال تعالى‮ (( ‬ألم‮ ‬يعلموا أن الله‮ ‬يعلم سرهم‮ ‬ونجواهم وأن الله علام الغيوب‮ ))‬سبأ‮ ‬48‮ ‬لما للعلم من مكانة عالية عند الله فقد وصف نفسه بها‮ ‬فكيف كان لحامل العلم من مكانة سامية في‮ ‬الاسلام والقرآن‮ ‬،‮ ‬فهي‮ ‬من الصفات الحسنة لان الله لايصف نفسه الا بما هو حسن‮ ‬،‮ ‬ومن خلال متابعتنا في‮ ‬ملابسات المجتمع‮ ‬،‮ ‬فقد لمسنا ظاهرة‮ ‬مرعبة تكاد تطيح بالاخلاق والمبادء الذي‮ ‬تربينا عليها‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬تمرد شبابنا وبناتنا الذي‮ ‬يرتدون رداء العولمة الذي‮ ‬دخلت لهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي‮ ‬والقنوات التي‮ ‬تاخذهم الى السلوك والاخلاق‮ ‬الغير متزن‮ ‬والذي‮ ‬يسمونه حرية شخصية‮ ‬،‮ ‬حيث تأثرت افكارهم الى تقليد شباب الغرب‮ ‬،‮ ‬وهذه بداية طريق انهيار المنظومة التربوية والتعليمية‮ ‬،‮ ‬من خلال التجاوز على حاملي‮ ‬رسالة العلم من قبل الطلبة والاهالي‮ ‬اي‮ ‬اولياء الامور‮ ‬،‮ ‬وهذا الاسلوب ان دل فانه‮ ‬يدل على ماوصل اليه المجتمع من جهل وتخلف من قواعد الاسلام الاساسية‮ ‬،‮ ‬ومادل عليه القران‮ ‬الكريم‮ ‬،‮ ‬كنا من قبل نردد‮ ‬جملة‮ ‬ونحفظها ويؤكد عليها آباءنا وهي‮ (‬قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان‮ ‬يكون رسولا‮ ) ‬إذا اين نحن من هذا الكلام ؟ أين مبادءنا واحترامنا لمن‮ ‬يقف ساعات لاجل أن‮ ‬يوصل لنا معلومة تفيدنا في‮ ‬المستقبل ؟

قال تعالى في‮ ‬محكم كتابه‮ (( ‬يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات‮ . ‬والله بما تعملون خبير‮ )) ‬في‮ ‬هذه الاية فضل‮ ‬عظيم للعلم ومن‮ ‬يحمله‮ ‬،‮ ‬عرفنا مكانة المعلم في‮ ‬القران الكريم‮ ‬وفي‮ ‬الاسلام‮ ‬،‮ ‬لما له من مكانة وفضل علينا ولو تابعنا قليلا بلاد الغرب‮ ‬الذي‮ ‬يتزين شبابنا بزينتهم ولبساسهم‮ . ‬دعونا نتابعهم وهم‮ ‬يضعون قوانينهم‮ ‬لتبجيل المعلم‮ ‬وتقديره واحترامه‮ ‬،‮ ‬يحضي‮ ‬المعلم في‮ ‬اليابان على سبيل المثال‮ ‬بالتبجيل‮ ‬والاحترام‮ ‬،‮ ‬فهم‮ ‬يطلقون‮ ‬عليه لقب‮ (‬سعادة‮ ) ‬حيث تنظر الاسرة الى المعلم بأنه شريك في‮ ‬تربية‮ ‬ابنائها وهو سبب في‮ ‬نهضة اليابان‮ ‬وللعلم‮ ‬اننا وضعنا اليابان كمثال‮ ‬رغم انها في‮ ‬تصنيف الدول العشر في‮ ‬تبجيل المعلم تكون في‮ ‬المرتبة العاشرة‮ ‬،‮ ‬وقد حضيت‮ (‬لوسمبورغ‮ )‬المرتبة الاولى في‮ ‬احترام المعلم وتليها سويسرا والمانيا‮ . ‬وكوريا الجنوبية‮. ‬والولايات المتحدة‮ . ‬والنمسا‮ .‬وهولندا‮ . ‬وكندا.وايرلندا‮. ‬واخيرا اليابان والتي‮ ‬جعلناها مثالا لنا‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬جعلني‮ ‬افكر ان قائمة التصنيف في‮ ‬احترام وتبجيل المعلم لم اجد دولة عربية قط على القائمة‮ ‬والغريب ان العلم ولد عند العرب‮ ‬حقيقة‮ ‬شر البلية مايضحك‮ . ‬فلو كان في‮ ‬العراق أي‮ ‬تقدير او قانون‮ ‬يحمي‮ ‬المعلم‮ . ‬لما تجرا اي‮ ‬احد من طلابهم او اولياء الامور بهذا الشكل المخزي‮ ‬،‮ ‬مع الاسف نحن لانقيم من‮ ‬يمنحنا العلم والمعرفة لجهلنا بمكانته عند الله‮ .‬