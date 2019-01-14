قطع‭ ‬الانترنت‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قام‭ ‬هاكر‭ ‬بريطاني‭ ‬بمهاجمة‭ ‬شبكة‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬في‭ ‬ليبيريا،‭ ‬مقابل‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أميركي،‭ ‬و‭ ‬أدى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الإنترنت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭. ‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬“تلغراف”‭ ‬البريطانية،‭ ‬انه‭ ‬اتفق‭ ‬الهاكر‭ ‬دانيال‭ ‬كاي‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬“سيلكوم”‭ ‬في‭ ‬ليبيريا،‭ ‬عبر‭ ‬طرف‭ ‬ثالث،‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬إلكتروني‭ ‬بغية‭ ‬تعطيل‭ ‬أنظمة‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬“لونيستر”‭. ‬وبالفعل،‭ ‬نفذ‭ ‬كاي‭ ‬(30‭ ‬عاما)‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬في‭ ‬الاتفاق،‭ ‬إذ‭ ‬ابتدع‭ ‬شبكة‭ ‬“بوت‭ ‬نت”،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عن‭ ‬طريقها‭ ‬شن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وسمها‭ ‬“‭ ‬Mirai‭ ‬#14”‭.‬

وبدأ‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬“لونيستر”،‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬2016‭ ‬وفبراير‭ ‬2017،‭ ‬مما‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬بالشركة‭ ‬الليبيرية‭ ‬وكلفها‭ ‬إصلاحات‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬كبيرة‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬الهجوم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يضغط‭ ‬بقوة‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشركة،‭ ‬التي‭ ‬تحطم‭ ‬جزء‭ ‬منها،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وبعدها‭ ‬شعر‭ ‬مستخدمو‭ ‬“‭ ‬لونيستر”‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بأن‭ ‬خارج‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬بين‭ ‬3-4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬وكان‭ ‬الهجوم‭ ‬قويا‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنه‭ ‬طال‭ ‬المستخدمين‭ ‬خارج‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭.‬

وكان‭ ‬كاي‭ ‬مقيما‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬عندما‭ ‬شن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وسلمته‭ ‬السلطات‭ ‬هناك‭ ‬إلى‭ ‬نظيرتها‭ ‬الألمانية‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬تحقيقا‭ ‬معه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسلمه‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إن‭ ‬قضية‭ ‬كاي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬قضايا‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أقر‭ ‬القرصان‭ ‬البريطاني‭ ‬بذنبه‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بسجنه‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬وثمانية‭ ‬أشهر‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬ليس‭ ‬نهاية‭ ‬القصة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬مازال‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬يتناول‭ ‬مئات‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التخريبية‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الهاكر،‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬طور‭ ‬أدواته‭ ‬بنفسه،‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬خدماته‭ ‬للزبائن‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وتشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬لمنافسي‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستعينون‭ ‬به‭.‬