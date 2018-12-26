إعلان القائمة النهائية لمنتخبي الأردن وإستراليا

قطر تواصل نتائجها الإيجابية وفيتنام تتعادل مع كوريا الشمالية تحضيراً لنهائيات آسيا

{ مدن – وكالات: واصل منتخب قطر تحقيق النتائج الجيدة بعدما تغلب على قرغيزستان 1-0 في المباراة الودية التي أقيمت اول امس الثلاثاء في الدوحة، ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات. وسجل علي عفيف هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 69 من عمر اللقاء. ويلعب المنتخب القطري في كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً السعودية ولبنان وكوريا الشمالية. في المقابل جاء منتخب قرغيزستان بالمجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية والصين والفلبين. وبهذا واصل المنتخب القطري نتائجه المميزة ضمن الاستعداد للبطولة القارية، حيث كان فاز على الصين وفلسطين والإكوادور وسويسرا والأردن، في حين خسر أمام أوزبكستان وتعادل مع آيسلندا ويتبقى مباراتين وديتين لمنتخب قطر قبل انطلاق كأس آسيا، حيث يلتقي مع الجزائر يوم 27 الجاري، ثم إيران يوم 31 الشهر الجاري أيضاً.

تعادل فيتنام

وفي مباراة ثانية تعادل منتخب فيتنام مع كوريا الشمالية 1-1 على ملعب ماي دينه في هانوي. وتقدم منتخب فيتنام عبر هدف نغوين تين لينه في الدقيقة 54، قبل أن تدرك كوريا الشمالية التعادل عن طريق جونغ ايل-غوان (81). ويلعب المنتخب الفيتنامي في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً إيران والعراق واليمن. في المقابل جاء منتخب كوريا الشمالية بالمجموعة الخامسة إلى جانب السعودية وقطر ولبنان. وكان المنتخب الفيتنامي توج بلقب بطولة منطقة آسيان في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما تفوق على ماليزيا في الدور النهائي. وسيخوض منتخب فيتنام المشاركة الأولى في كأس آسيا منذ مشاركته في استضافة النهائيات عام 2007.

فوز تركمانستان

من جهته تغلب منتخب تركمانستان على أفغانستان بنتيجة 2-0 اول امس الثلاثاء أيضاً في مدينة انطاليا التركية. ويلعب المنتخب التركماني في كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة في مواجهة اليابان وأوزبكستان وعمان. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني، عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس آسيا المقررة بداية الشهر المقبل، في الإمارات. وضمت القائمة 23 لاعبا هم: عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، أنس بني ياسين، يزن العرب، محمد الباشا، براء مرعي، طارق خطاب، فراس شلباية، أحمد العرسان، سالم العجالين، بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمرية، صالح راتب، خليل بني عطية، سعيد مرجان، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، يزن ثلجي، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل، عدي القرا. وكانت القائمة الأولية قد ضمت 29 لاعبا، وتم استبعاد 5 لاعبين هم: محمد الشطناوي، أحمد الصغير، محمود مرضي، رجائي عايد، جيمي سياج. فيما قرر المدرب فيتال بوركلمانز، الإبقاء على إحسان حداد الذي دخل في مرحلة علاج متقدمة، تحسبا لأي طارئ. وغادر اللاعبون المستبعدون الدوحة، ليتمكنوا من الالتحاق بتدريبات فرقهم. وكان موقع حدد قبل نحو أسبوع، السداسي الأقرب لمغادرة قائمة منتخب الأردن، والذي جاء متوافقا إلى حد كبير مع الأسماء التي تم استبعادها، اليوم الثلاثاء. ويستعد المنتخب الأردني لمواجهة منتخب الصين، يوم غد الجمعة، في آخر مبارياته الودية التي تسبق مشاركته في كأس آسيا، وذلك على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه حاليا في قطر. واستقر الأردن بالمجموعة الثانية في كأس آسيا، حيث تضم إلى جانبه منتخبات أستراليا وفلسطين وسوريا.

طموحات فلسطين

أشاد نور الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، بالتجربة الودية للفدائي أمام نظيره الإيراني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن استعداداتهما لكأس آسيا، بالإمارات الشهر المقبل. وقال ولد علي: بالنسبة لنا نحن ننظر لهذه التجربة على أنها مرحلة من مراحل تحضيرات الفدائي، وما يميزها أنها جاءت أمام منتخب له اسمه ووزنه في قارة آسيا. وأكد أن لقاء إيران مهم جدا على الصعيدين الفني والنفسي، وهو ما يمنح المنتخب واللاعبين المزيد من الثقة في قادم الأيام، وقبل الانطلاقة الرسمية للبطولة. وتطرق مدرب فلسطين لإصابة نجم المنتخب تامر صيام، المحترف في حسنية اغادير، أثناء مشاركته الأفريقية مع فريقه، الأحد الماضي،. وأضاف بأنه ما زال أمام المنتخب لقاءين أمام العراق، يوم غد الجمعة، وقيرغيزستان الإثنين المقبل، ونعمل من أجل أن نحافظ على هذه الوتيرة التصاعدية في الأداء، بحيث نصل للإمارات ونحن بأفضل مردود فني. وأقر ولد علي بأن أداء الفدائي في تصاعد واضح، بجميع خطوطه، وما زال الجهاز يعمل لزيادة النواحي الإيجابية والتقليل من الأخطاء، وأعتقد أن انعكاس ذلك اتضح على الأداء باللقاءات الودية الأخيرة أمام الصين وإيران وباكستان.

خيبة أمل

تلقى المنتخب الأسترالي، حامل اللقب، ضربة موجعة قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل. واستبعد لاعب خط الوسط ومحترف فريق هادرسفيلد الإنكليزي آرون موي بعد الحصول على رأي طبي ثان بخصوص خطورة إصابته في الركبة. وكان موي في قمة مستواه هذا الموسم بيد أنه تعرض لإصابة في أربطة الركبة في المباراة ضد أرسنال في الدوري الإنكليزي في الثامن من الشهر الحالي. وفي ما يأتي التشكيلة: – لحراسة المرمى: ميتش لانغيراك (ناغويا غرامبوس الياباني)، ماثيو راين (برايتون الإنكليزي)، داني فوكوفيتش (غنك البلجيكي). – للدفاع: مارك ميليغان (هيبرنيان الاسكتلندي)، عزيز بهيش وترنت ساينسبوري (ايندهوفن الهولندي)، ميلوس ديجينيك (النجم الأحمر بلغراد الصربي)، أليكس غيرسباخ (روزنبرغ النروجي)، ريان غرانت (سيدني الأسترالي)، ماثيو جورمان (الاتحاد السعودي)، جوش ريسدون (ويسترن سيدني واندررز الأسترالي). – لخط الوسط: مصطفى أميني (أرهوس الدنماركي)، جاكسون ايرفاين (هال سيتي الإنكليزي)، ماسيمو ليونغو (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي)، جيمس جيغو (أوستريا فيينا النمساوي)، طوم روغيتش (سلتيك الاسكتلندي). – للهجوم: مارتن بويل وجايمي ماكلارين (هيبرنيان)، كريس إكونوميديس (بيرث غلوري الأسترالي)، روبي كروز (بوخوم الألماني)، ماثيو ليكي (هرتا برلين الألماني)، أوير مابيل (ميدتييلاند الدنماركي)، أندرو نابوت (أوراوا ريد دايموندز الياباني).

الحبسي يعود إلى مسقط

عاد حارس الهلال السعودي، العماني علي الحبسي، إلى مسقط، قادما من الإمارات، بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا 2019، بسبب الإصابة. وسوف يتوجه الحبسي خلال الأيام القادمة إلى الرياض، لبدء مرحلة العلاج بعد الإصابة التي لحقت به مع الهلال في مباراته أمام الأهلي، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الحبسي قد ودع لاعبي المنتخب في المعسكر وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في البطولة، وتحقيق النتائج المنتظرة. وشارك الحبسي مع المنتخب في 3 نسخ لكأس آسيا في أعوام 2004 و2007 و 2015. جدير بالذكر أن علي الحبسي (36 عاما) قد لا يتواجد في النهائيات الآسيوية القادمة بسبب عامل السن.