قطر تفرض زيادة ضريبية مئة بالمئة على المشروبات الكحولية
{ الدوحة- ا ف ب.. فرضت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022 زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة على الكحول ابتداء من الأول من كانون الثاني الجاري بحسب ما أكد مسؤول حكومي.
وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة “على المنتجات الضارة بالصحة” ابتداء من العام الجاري.
وجاء الإعلان عن الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع، الجهة الوحيدة المخوّلة بيع الكحول في الإمارة. ونشرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة تتضمّن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة.وتم تداول القائمة التي تضمّنت مضاعفة أسعار المشروبات الكحولية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد مسؤول قطري لوكالة فرانس برس صحة القائمة.
وعلى سبيل المثال أصبح سعر صندوق جعة “هاينكن” (24 وحدة) 384 ريالا (105 دولارات، 92 يورو).