قطر تفرض زيادة ضريبية مئة بالمئة‮ ‬على المشروبات الكحولية

‮{ ‬الدوحة‮- ‬ا ف ب‮.. ‬فرضت قطر التي‮ ‬تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام‮ ‬ 2022 زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة على الكحول ابتداء من الأول من كانون الثاني‮ ‬الجاري‮ ‬ بحسب ما أكد مسؤول حكومي‮.‬

وتأتي‮ ‬الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في‮ ‬موازنتها فرض ضريبة‮ “‬على المنتجات الضارة بالصحة‮” ‬ابتداء من العام الجاري‮.‬

وجاء الإعلان عن الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع،‮ ‬الجهة الوحيدة المخوّلة بيع الكحول في‮ ‬الإمارة‮. ‬ونشرت الشركة قائمة جديدة من‮ ‬30 ‮ ‬صفحة تتضمّن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة.وتم تداول القائمة التي‮ ‬تضمّنت مضاعفة أسعار المشروبات الكحولية على شبكات التواصل الاجتماعي‮.‬

وأكد مسؤول قطري‮ ‬لوكالة فرانس برس صحة القائمة‮.‬

وعلى سبيل المثال أصبح سعر صندوق جعة‮ “‬هاينكن‮” (‬24 ‮ ‬وحدة‮) ‬384 ريالا‮ (‬105 ‮ ‬دولارات،‮ ‬92 ‮ ‬يورو‮).‬