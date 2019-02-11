قطر‭ ‬وفرنسا‭ ‬توقعان‭ ‬اتفاقاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬للتعاون

الدوحة‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬وقعت‭ ‬قطر‭ ‬وفرنسا‭ ‬الإثنين‭ ‬اتفاقا‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الامن‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تجد‭ ‬الدوحة‭ ‬نفسها‭ ‬معزولة‭ ‬وسط‭ ‬مقاطعة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وحلفائها‭.‬

ووقع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬ونظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬اتفاقا‭ ‬بهدف‭ ‬اقامة‭ ‬«حوار‭ ‬استراتيجي»‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬القطري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تمثل‭ ‬«نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وفرنسا»‭.‬

وبحسب‭ ‬الوزير‭ ‬فإن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشمل‭ ‬«مجالات‭ ‬عديدة»‭ ‬منها‭ ‬الصحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وغيرها‭. ‬ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬لودريان‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيجعل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬يجتمعون‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬منتظم‭.‬

وكانت‭ ‬الدوحة‭ ‬تسلمت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬الطائرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬طائرة‭ ‬«رافال»‭ ‬القتالية‭ ‬الفرنسية‭ ‬قامت‭ ‬بشرائها‭.‬

وكانت‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2017‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهام‭ ‬الدوحة‭ ‬بتمويل‭ ‬«الارهاب»‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الامارة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭.‬

وتنفي‭ ‬قطر‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام،‭ ‬وتقول‭ ‬إنّها‭ ‬تتعرّض‭ ‬لعقاب‭ ‬جراء‭ ‬سعيها‭ ‬لانتهاج‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬مستقلة،‭ ‬متهّمة‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬بمحاولة‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬فيها‭.‬

وتملك‭ ‬قطر‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الشهير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسيتم‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬المهندس‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬نوفيل‭ ‬الذي‭ ‬صمّم‭ ‬أيضاً‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر–أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2017‭.‬