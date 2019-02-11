قطر‭ ‬وفرنسا‭ ‬توقعان‭ ‬اتفاقاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬للتعاون

الدوحة – (أ ف ب) – وقعت قطر وفرنسا الإثنين اتفاقا للتعاون في مجالي الامن والاقتصاد في وقت تجد الدوحة نفسها معزولة وسط مقاطعة من السعودية وحلفائها.
ووقع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الدوحة اتفاقا بهدف اقامة «حوار استراتيجي» بين البلدين.
وأكد الوزير القطري أن هذه الخطوة تمثل «نقلة نوعية للشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وفرنسا».
وبحسب الوزير فإن الاتفاق يشمل «مجالات عديدة» منها الصحة والثقافة والرياضة والاقتصاد والاستثمار ومكافحة الإرهاب وغيرها. ومن جهته، قال لودريان أن الاتفاق سيجعل المسؤولين في البلدين يجتمعون في شكل منتظم.
وكانت الدوحة تسلمت قبل أيام الطائرة الأولى من 36 طائرة «رافال» القتالية الفرنسية قامت بشرائها.
وكانت مصر والسعودية والامارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل «الارهاب» وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وتنفي قطر هذا الاتهام، وتقول إنّها تتعرّض لعقاب جراء سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.
وتملك قطر نادي باريس سان جرمان الشهير لكرة القدم، وسيتم الشهر المقبل افتتاح المتحف الوطني في قطر من تصميم المهندس الفرنسي جان نوفيل الذي صمّم أيضاً متحف اللوفر–أبو ظبي الذي افتتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.