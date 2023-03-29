دمى وحكواتي وألعاب خفّة تشارك العروض المسرحية

قطرة مطر تتصدّر جوائز مهرجان الحسيني الصغير الدولي

كربلاء – الزمان

اعلن مهرجان الحسيني الصغير الدولي السابع لمسرح الطفل عن جوائزه في ختام فعالياته التي تواصلت لمدة خمسة أيام ،حيث ذهبت جائزة افضل عمل مسرحي ( قطرة مطر ) لفرقة محمود ابو العباس من البصرة ،و جائزة افضل ممثل ذهبت الى الممثل عدي الكرخي عن دوره في مسرحية ( شهاب وسر الكتاب) تأليف واخراج حسين علي صالح ،اما جائزة افضل ازياء ذهبت الى هشام الركابي عن مسرحية ( شهاب وسر الكتاب ) ، وجائزة افضل مؤثرات صوتية ذهبت ايضا للفنان هشام الركابي عن دوره في المسرحية نفسها.اما جائزة افضل سينوغرافيا ذهبت الى الفنان فيصل دين عن العرض الجزائري (الصندوق) وجائزة افضل مصمم ذهبت للفنانة مينا بازوند عن مسرحية (درخشنگ) من ايران ،كما حصدت هذه المسرحية جائزة افضل اخراج لعلي رضا اقاني ، ونال جائزة افضل محرك دمى الفنان ايلدر كلوستر عن عرض مسرحية ( ارواح الغابة) من البرازيل ،والتي حصدت أيضا جائرة افضل نص للفنان ايلدر كلوستر ، اما جائزة لجنة التحكيم ذهبت للممثلة انتظار حسن عن دورها في مسرحية (قطرة مطر) .

وتألفت لجنة التحكيم من اقبال نعيم رئيساً وعضوية كل من : نوال بن ابراهيم ، علاء الجابر ، زينب عبد الامير ، علي كاشفي. كما اعلنت لجنة النقد برئاسة جبار خماط وعضوية علي الشيباني وســـــعيد بديار توصيات اللجنة والعرض الحائز على جائزة لجنة النقد والتي ذهبت لعرض (قطرة مطر) لفرقة الفنان محمود ابو العباس من البصرة .

وتضمن حفل الختام الذي أقيم على قاعة البيت الثقافي في كربلاء في 16 اذار الجاري فقرات مختلفة منها فقرة الحكواتي والتي قدم فيها ثلاث حكواتيين قصصهم وهم (علي جابر – استبرق الكاظمي – سحر شحادي). وقدم المتدربون في الورش الخمسة المتخصصة عملاً مسرحياً شامل مابين التشخيص والدمى . فيما قدم مجموعة من الاطفال اوبريت (الحسيني الصغير)، شعر جليل خزعل ، الحان واداء التونسي سامي دُربز وتقديم مجموعة من الأطفال.

جلسات نقدية

وشهد المهرجان ضمن فعالياته جلسات نقدية منها جلسة حول العرض المسرحي (الكسلان والنشيط ) من ذي قار . وجلسة أخرى أقيمت في صالة فندق كربلاء الدولي حول مسرحية (قطرة مطر) من البصرة تأليف واخراج محمود ابو العباس ، وادار الجلسة علي الشباني الذي قدم المعقبين : سعيد بوديار من المغرب وجبار خماط من العراق.

ومن ورش المهرجان ورشة صناعة الدمى الكارتونية للمدرب هنادا الصباغ من سوريا وورشة عن صناعة دمى الماريونيت للمدرب محمد فوزي بكار من مصر . كما كانت هناك فقرة ألعاب الخفه مع مجتبى عدي وصادق مكي.

كما اقيم حفل توقيع كتاب (لمى في مدينة الدمى) للاكاديمي حسين علي هارف وكتاب (مقعد على الرصيف – مسرح الشارع في مجلس التعاون الخليجي واليمن) للكاتب علاء الجابر .

ادار الحفل الدكتور بشار عليوي وقدمت ورقتين نقديتين لجبار خماط وعامر صباح المرزوك.

وضمن فعاليات أشعاع مهرجان الحسيني الصغير وبالتعاون مع دائرة السينما والمسرح عرضت على قاعة مسرح الرشيد ببغداد مسرحية (الصندوق) من دولة الجزائر والتي شهدت اقبالاً وتفاعلاً كبيرين من قبل الاطفال والاهالي في بغداد.

وكانت قاعة البيت الثقافي في كربلاء شهدت افتتاح فعاليات المهرجان دورة (ابطال التوحد) بحضور وفود عربية ودولية وجماهير كربلائية غفيرة. وبدأ حفل الافتتاح بمحاميع من المنشدين كما تم تقديم قصة (صندوق العجب) للحكواتي الفلسطيني عادل الترتير، ومن ثم عرض اوبريت “فلك نوح”إخراج ميثم البطران وتأليف الشاعر حازم التميمي، والحان عارف فؤاد، وبطولة مجموعة من الأطفال الموهبين بالعراق.

وقال مدير المهرجان ميثم البطران خلال كلمته في الافتتاح: “هدفنا من الدورة السابعة أن نقدم مسرح للطفل ومواهب نشتغل عليها منذ الصغر، ونعمل على تنميتها، لأن الطفل يستطيع العمل عليه منذ الصغر واستغلال موهبته، وأتمنى أن نقدم أعمال كثير مفيدة وتنموية لهم، وهذا العام يشارك 8 عروض تم اختيارهم من ضمن 45 عرضا مسرحيا من 20 دولة، والدول المشاركة بوجه عام من ضيوف وفرق ومدربي وورش من كل مصر، تونس، الجزائر، تركيا، البرازيل، سوريا،الاردن،لبنان، فلسطين، الكويت،المغرب، السودان، موريتانيا، فرنسا، والبرازيل واسبانيا”.

واضاف ان (الحدث الأبرز هو هو دخول المهرجان تحت المظلة الدولية حيث تم اعتماده ضمن “منتدى شبكة المهرجانات الدولية التابعة للهيئة الدولية للمسرح).