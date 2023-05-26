قطبا ميلانو لحسم التأهل الى دوري الأبطال

روما (أ ف ب) – يستطيع قطبا ميلانو أيه سي ميلان وإنتر حسم البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل عندما يحل الاول ضيفا على يوفنتوس، ويستقبل الثاني اتالانتا في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وكان نابولي البطل ومطارده لاتسيو ضمنا البطاقتين الأولين للمسابقة القارية الاهم.

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 66 نقطة وميلان الرابع مع 64.

وكان يوفنتوس مرشحا لانتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى دوري الابطال لكنه تعرض لضربة قوية الاثنين عندما قرر الاتحاد الايطالي حسم 10 نقاط من رصيده بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع فتراجع من المركز الثاني الى السابع، قبل ان يتعرض بعد ساعات قليلة من هذا القرار الى خسارة قاسية أمام امبولي 1-4 منهيا آماله بالمشاركة في دوري الابطال.

وأضيفت الضربتان إلى خيبة خروج يوفنتوس من نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” على يد اشبيلية الخميس الماضي.

وعلق مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري عن العقوبة التي طالت فريقه بعد خسارة فريقه امام امبولي بقوله “على أرض الملعب، يظل يوفنتوس في المركز الثاني، ويجب أن يظل هذا واضحاً (…). ثم، هذه الأمسية، كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، لكن الظروف كانت خاصة”.

وأضاف “لن ألوم اللاعبين. يمكنني أن أؤكد لكم أن الوضع لم يكن سهلاً بالنسبة لهم (…). هو وضع غير طبيعي وسريالي، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم”.

وتابع “قبل ربع ساعة من المباراة، كنا نحتل المركز الثاني، ثم انتهى بنا الأمر برصيد 59 نقطة (المركز السابع). أتقبل كل الانتقادات، لكن الأمر مختلف عندما تخوض مباراة وانت في المركز الثاني، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس، وعندما يتوجب عليك الفوز وتقليص تأخرك مجدداً”.

على ملعب سان سيرو، يستضيف إنتر جاره اتالانتا الخامس الذي يتخلف عنه بفارق 5 نقاط وبالتالي فان التعادل سيكفيه لانتزاع البطاقة القارية علما بان يملك فرصة اخرى في المرحلة الاخيرة او عندما يخوض نهائي دوري الابطال ضد مانشستر سيتي الانكليزي في 10 حزيران/يونيو على ملعب اتاتورك في اسطنبول.

وقال فيليبو اينزاغي مدرب إنتر الفائز بكأس ايطاليا بعد تغلبه على فيورنتينا 2-1 الاربعاء “لدينا مباراتان في الدوري ثم النهائي لنهاية موسم رائعة”.

اما ميلان فيمكن لثلاثة فرق ان تتخطاه وهي اتالانتا وروما ومنافسه يوم الاحد يوفنتوس، وبالتالي فانه قد يتلقى خدمة من جاره إنتر في حال فوز الاخير على اتالانتا او تعادله معه، وبهذه الحالة، فان فوز ميلان على يوفنتوس سيمنحه البطاقة الاخيرة لدوري الابطال.

في ما يتعلق الهبوط، فقد سقط كل من كريمونيزي وسمبدوريا الى الدرجة الثانية، وانحصرت هوية الهابط الاخير بين فيرونا وليتشي وسبيتسيا.

– أرقام واحصائيات –

52- يملك ميلان اكبر عدد من الانتصارات على يوفنتوس اكثر من اي فريق آخر، لكن على الرغم من ذلك، فان يوفنتوس لا يزال يتفوق عليه في تاريخ المواجهات بينهما اذ حقق 67 فوزا مقابل 52 خسارة و56 تعادلا في 175 مباراة جمعت بينهما في الدوري المحلي.

23- سجل مهاجم نابولي النيجيري فيكتور اوسيمهن 23 هدفا ويتقدم على مهاجم إنتر الارجنتيني لاوتارو مارتينيس بفارق 3 أهداف قبل مرحلتين من نهاية الدوري.