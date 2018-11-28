قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية

بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬أميركية‭ ‬لمنع‭ ‬استيراد‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وثقل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬الصيفية‭ ‬على‭ ‬الانقطاع‭ ‬المزمن‭ ‬للكهرباء،‭ ‬يسعى‭ ‬العراق،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬البلدان‭ ‬حرا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬طال‭ ‬انتظارها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬مصادر‭ ‬عدة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ومع‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬تدرس‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬خيارات‭ ‬عدة،‭ ‬تشمل‭ ‬ترميم‭ ‬محطات‭ ‬وخطوط‭ ‬لتقليص‭ ‬الهدر،‭ ‬واستيراد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬وتحسين‭ ‬عملية‭ ‬الجباية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإيرادات‭.‬

وتأمل‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كمية‭ ‬الميغاواط‭ ‬الكافية‭ ‬لتغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬بحلول‭ ‬الصيف،‭ ‬حين‭ ‬يتأثر‭ ‬الملايين‭ ‬بانقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭.‬

لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬مفتوح،‭ ‬فهناك‭ ‬موعد‭ ‬نهائي‭ ‬قبل‭ ‬تأزم‭ ‬الأمور‭.‬

فلحماية‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬لديه،‭ ‬حصل‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬

وبذلك،‭ ‬تكون‭ ‬مدة‭ ‬الخمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬يوما‭ ‬هي‭ ‬المهلة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لبغداد‭ ‬لوضع‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬ليلغي‭ ‬اعتماده‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬الإيراني‭.‬

ويستورد‭ ‬العراق‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬لمصانعه،‭ ‬كما‭ ‬يشتري‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬1300‭ ‬ميغاواط‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬الإيرانية‭.‬

وعليه،‭ ‬حددت‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬حاليا‭ ‬خطة‭ ‬للاستقلال‭ ‬عن‭ ‬الكهرباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬خلال‭ ‬18‭ ‬شهرا،‭ ‬وحل‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬المتراكمة‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬مصعب‭ ‬المدرس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

يقول‭ ‬المدرس‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬أسبوعين،‭ ‬سنقدم‭ ‬خطتنا‭ ‬إلى‭ ‬الأميركيين‭. ‬الخطة‭ ‬هي‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وسيتم‭ ‬تقييمها‭ ‬سنوياً‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجد‭ ‬الأميركيون‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬متكاملة‭ ‬وجدية‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تمديد‭ ‬الفترة‭ ‬‭(‬45‭ ‬يوما‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬سنتين‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حلول‭ ‬آنية‭ ‬سريعة‮»‬‭.‬

يعوم‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬153‭ ‬مليار‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬احتياطات‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬غاز‭ ‬ووقود‭ ‬أعلى‭ ‬جودة‭ ‬لتشغيل‭ ‬معامل‭ ‬الطاقة‭.‬

ويقر‭ ‬المدرس‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬يمكن‭ ‬للعراق‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الكهرباء‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فهو‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬غاز‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬امتلاك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬غازه‭ ‬أو‭ ‬استثمار‭ ‬الغاز‭ ‬المحروق‭ ‬خلال‭ ‬استخراج‭ ‬النفط‭.‬

أفكار‭ ‬لامعة

وباستخدام‭ ‬وقوده‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني،‭ ‬يمكن‭ ‬للعراق‭ ‬أن‭ ‬ينتج‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬ميغاواط‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭.‬

وهذا‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحاجة،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬بنحو‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬ميغاواط،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

ومعظم‭ ‬هذا‭ ‬النقص‭ ‬تقني،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬حين‭ ‬ينقل‭ ‬الطاقة،‭ ‬يضيع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منها‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الضعيفة،‭ ‬بحسب‭ ‬معهد‭ ‬الطاقة‭ ‬العراقي‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬مر‭ ‬عليها‭ ‬الزمن،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬خطوطا‭ ‬وأنابيب‭ ‬ومحطات‭ ‬تعرضت‭ ‬أيضا‭ ‬لهجمات‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬دحرته‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬

إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬تلك‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭.‬

ويشير‭ ‬المدرس‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬مذكرتي‭ ‬التفاهم‭ ‬اللتين‭ ‬وقعتهما‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬سيمنز‭ ‬‭(‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وجنرال‭ ‬إلكتريك‭ ‬‭(‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬لتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

ويمكن‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬ميغاواط‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬و‮»‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬ميغاواط‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬نفسه‭.‬

وطلب‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬الجديد‭ ‬لؤي‭ ‬الخطيب‭ ‬من‭ ‬شركتي‭ ‬سيمنز‭ ‬وجنرال‭ ‬إلكتريك‭ ‬خطط‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬سريع‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬بحلول‭ ‬الصيف‭.‬

ولذلك،‭ ‬تبحث‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬لتمويل‭ ‬تلك‭ ‬الجهود،‭ ‬منها‭ ‬صفقة‭ ‬تمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬جنرال‭ ‬إلكتريك،‭ ‬ومصرف‭ ‬التجارة‭ ‬العراقي،‭ ‬وستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

ولفت‭ ‬المدرس‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬وزارية‭ ‬أخرى،‭ ‬تتضمن‭ ‬استبدال‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بواردات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬أخرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬300‭ ‬ميغاواط‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬والأردن‭ ‬والكويت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬نجاح‭ ‬الخطة،‭ ‬جال‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬والكويت‭ ‬والرياض،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تسعى‭ ‬بغداد‭ ‬لاسترداد‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬جراء‭ ‬خدمة‭ ‬الجباية‭ ‬الضعيفة‭ ‬للوزارة‭.‬

يقول‭ ‬المدرس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬ضائعات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬إذا‭ ‬قمنا‭ ‬بتخفيض‭ ‬هذه‭ ‬الضائعات،‭ ‬سنستغني‭ ‬عن‭ ‬الخطوط‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

‮»‬محكوم‭ ‬عليها‭ ‬بالفشل»؟

بدأ‭ ‬العراق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬خصخصة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬الجباية‭ ‬لضمان‭ ‬تحصيل‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭.‬

يقول‭ ‬سمير‭ ‬حسين،‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬خصخصة‭ ‬الجباية‭ ‬خفضت‭ ‬فعلا‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

ويضيف‭ ‬حسين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬يدفعون،‭ ‬يخفضون‭ ‬استخدامهم‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لي‭ ‬بإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الميغاواطات‭ ‬إلى‭ ‬الأحياء‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬القطع‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬عقبات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فواتير‭ ‬متأخرة‭ ‬لإيران‭ ‬عن‭ ‬واردات‭ ‬سابقة‭.‬

ويظهر‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬2019‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬خصص‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬‮«‬لمبلغ‭ ‬متأخرات‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬ونحو‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للدفع‭ ‬النقدي‭ ‬بدل‭ ‬الكهرباء‭ ‬الإيرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬معهد‭ ‬الطاقة‭ ‬العراقي‭.‬

يقول‭ ‬خبير‭ ‬الطاقة‭ ‬هاري‭ ‬استبانيان‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية‭ ‬متخمة‭.‬

ويشير‭ ‬مثلا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬المجاورة‭ ‬تولد‭ ‬الكمية‭ ‬كهرباء‭ ‬مماثلة‭ ‬للعراق،‭ ‬لكن‭ ‬وزارتها‭ ‬توظف‭ ‬12‭ ‬ألفا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬140‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وتتهم‭ ‬الوزارة‭ ‬أيضا‭ ‬بالفساد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬ولذلك‭ ‬تعهد‭ ‬الخطيب‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الأمر‭.‬

ولفت‭ ‬استبانيان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخطط‭ ‬له‭ ‬‭(‬الوزير‭)‬‭ ‬محكوم‭ ‬بالفشل،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬عملية‭ ‬إصلاح‮»‬‭.‬