قطار بريمر – رفعت صبري البياتي

منذ إن دخل الاحتلال إلى ارض العراق ودمر الدولة ومؤسساتها وأشاع الفوضى وادخل أزلامه إلى محطة قطاره الطائفية والعنصرية وأشاع مذهب المحاصصة لازال راكبو هذه العربة ومن فيها متمسك بنهج بريمر إذ أن الخروج من هذه المحطة المستندة على القضبان الحديدية المتهرئة التي يقف عليها هذا القطار يعني كشف المستور من العيوب والذنوب التي ارتكبها من دخل الى هذه العربة التي أقرت مبادئ بريمر بتدمير العراق تاريخا وحاضرا ومستقبلا.

إذن ماذا يعني لنا بعد مرور ستة عشر عاما ولازال النهج نفسه والطريق نفسه لسالكيه منذ عام 2003 إلى ألان وسيبقى البلد يسير من سيئ إلى أسوء إذا ما استمر هذا النهج وهل نبقى نتفرج على ثلة من السياسيين يديرون مستقبل هذا البلد بلا خبرة ولا دراية باحتياجات المواطنين الذين عانوا من البطالة من الخريجين وعوائل وأيتام وأرامل بلا قوت يومي ومدارس أشيع فيها المنهج المدمر للعقلية والذهنية المتطلعة لبناء بلد مستقر ينعم بالأمن كباقي دول العالم . ناهيك عن التدخلات الخارجية لرسم سياسات البلد وفرض الإرادات علنا لتشكيل الحكومة والتوزير .

وما القرارات الظالمة التي أصدرها هذا القطار بحق أبناء العراق وقواته المسلحة إلا صورة مصغرة عن تدمير هذا البلد.

إن موارد الدولة تصرف وبدون وجه حق لأناس لا يستحقونها هناك الآلاف من الشهادات المزورة وهناك الآلاف من الحمايات للمسؤولين وهناك الآلاف من الذين يتقاضون رواتب خرافية مجرد انتمائهم لأحزاب طائفية عنصرية لم تقدم للبلد سوى القتل والخطف والتشريد.

هل انتبه راكبو هذا القطار إلى الملايين من العوائل المشردة في المخيمات والتي مضى على وجودها عدة سنوات ولم توافق السلطة على إعادتهم إلى مناطقهم وان تعوضهم عن الإضرار التي لحقت بهم بل إن دورهم نهبت بما فيها من محتويات .

هل انتبه راكبو هذا القطار إلى الواقع ألمزر بالمستشفيات وأين يرقد المرضى بدون أي أدوية أو خدمات هل تم إحصاء عدد الأطباء الذين غادروا البلد . هل انتبه راكبو هذا القطار إلى الواقع الصناعي والأسباب الخفية وراء تعطيل المصانع التي كانت متميزة من ناحية جودة الإنتاج . هل انتبه راكبو هذا القطار على الواقع الزراعي والأراضي المهملة وقلة الإنتاج . يا له من قطار بائس لن نرى النور كدولة ومواطنين كبقية دول العالم إذا ما لم نعمل جادين على إزالة هذا القطار من محطته الطائفية والعنصرية وان نضع بديلا عنه قطار وحدة العراقيين جميعا على سكة الخير والبركة سكة توصلنا إلى مستقبل زاهر ينعم به الجميع بالأمن والأمان وحياة كريم دون خطوط حمراء أو صفراء بل أن الخط الوحيد هو خط الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا ونصيحة لراكبي هذا القطار أن يستحموا بماء الوطنية العراقية البحتة بعد أن يخرجوا من هذه العربة ليدخلو إلى أجواء عراق الحضارات عراق الأمن والاستقرار عراق العراقــيين جميعا ولتتكاتف الأيدي لبناء ما تم تدميره من قــــــبل زمر داعش الإجرامية.