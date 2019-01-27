قراءة سريعة في أوراق فرق الدوري

قطار الممتاز يستأنف جولاته غداً الثلاثاء بمباراتين

الناصرية – باسم الركابي

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة استئناف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم بعد غد الثلاثاء ويعود ذلك لخروج المنتخب الوطني من بطولة امم اثر خسارته امام منتخب قطر بهدف بعدما كان مقرر ان يستأنف في السادس من شباط القادم عندما تقام مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز وسط اجواء محزنة عندما تقام مباراتين ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري لكننا نواصل اليوم تسليط الأضواء على واقع الفرق بعد فترة التوقف قبل الدخول في المنافسات الرسمية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حيث صاحب المركز السابع لطلبة وهو افضل مركز له منذ عدة مواسم بعد التطور الذي ظهر عليه مع مرور الوقت متجاوزا البداية قبل ان يستقر بفضل وجود عدد من لاعبي الخبرة الذين اختارهم صاحب الخبرة التدريبية يحيى علوان الذي يقدم الفريق بوضع افصل من الموسم الأخير بالكثير من التفاصيل من خلال تفادي الامور حيث تحقيق النتائج المطلوبة وانتزاع الفوز في مباريات مهمة عبر التوازن الذي فتح الباب امامه في تعديل الامور والتقدم من جولة لأخرى قبل توقف منافسات الدوري محققا الفوز اربع مرات والتعادل في سبع وخسارة اثنين وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا وجمع 19 نقطة على بعد نقطة من النفط وبعدها نفط ميسان اذا ما نجح في لقاء الاسبوع الحالي مع نفط الجنوب ويظهر في وضع مقبول عندما يلعب تحت انظار جمهوره متجاوزا ضغط اللعب والمباريات وبات منافسا قويا كما ظهر في بطولة الكاس حيث اللعب في الدور الربع النهائي والتطلع الى انجاز بعد اكثر عقد ونصف من الزمن وهو يستعد للإجهاز على نفط ميسان في لقاء الاياب ويبدو ان الفريق استفاد اكثر من غيره خلال فترة التوقف بعدما استمر بالوضع المطلوب في منافسات البطولة الثانية التي دعمت وضع الفريق الساعي لتحقيق الفوز على الجنوب معولا على الأسماء المؤثرة التي غيرت من الامور في الكثير من التفاصيل ومهم ان يعكس الطلاب انتظام عمل صفوفهم وان يبقوا في دائرة المنافسات وفي موقف تخشاه الفرق الاخرى على غير العادة عندما واجه الفرق القوية والحق الخسارة الاولى بالنفط والاهم توطيد العلاقة مع الانصار الذين يشعرون بان الوضع يسير في الاتجاه الصحيح ولان البطولة تحتاج ان يكون الطلاب في افضل حالاتهم.

اما ثامن سلم الترتيب الحدود الذي لازال يقدم نفسه بشكل مقبول من ادارته عندما يقوم اللاعبين بتقديم مستويات مهمة دفعتهم الى موقع واضح بين اقرانه عندما تمكن من تحقيق الفوز 4 مباريات من مجموع 13 ابرزها الانتصار على الجوية النتيجة التي دعمت جهود اللاعبين والمدرب بالكثير من التفاصيل لابل حفزت اللاعبين لتقديم مباريات مهمة والتعادل في 5 وخسارة 4 وسجل 12 وعليه 14 ويحتاج الى تطوير دفاعاته وجمع 17 نقطة وسيواجه في الدور القادم عندما يستقبل الأمانة في مهمة صعبة امام الوضع المتغير عند اولاد العاصمة كما مر الحدود الى الدور الربع النهائي وهو الاخر يمني النفس في ان يستمر الى ابعد نقطة فيها وهو ما يعمل عليه عماد نعمة الذي يدير الامور بشكل واضح بعدما وضع ثقته باللاعبين الذين واصلوا يقدمون الاداء من خلال تطبيق توجيهاته والسير على طريق النتائج التي يريد ان يعود اليها عبر بوابة الأمانة.

تغير الامور

ويقف اربيل تاسع الموقف 16 نقطة من الفوز 4 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 4 من مجموع 13 ويظهر متراجعا في الهجوم 11 والحــــــــال للدفاع عليه 13 وجمع 16 نقطة ويأمل أنصاره ان يتمكن ناظم شاكر من تغير الامور ولو من خلال مباريات الارض بعدما اظهر ضعفا وتراجعا في الذهاب وسيكون امام مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على نفط الوسط وهو من بين الفرق التي قدمت نفسها في بطولة الكاس رغم خروجه من ملعبه ويأمل جمهوره ان يقود المدرب الفريق بطريق الانتصارات.

ولازال نفط الوسط في وضع مرتبك جراء تباين نتائج عندما تقدم في البداية قبل ان يفقدها ويتراجع للــــــــموقع الحالي العاشر 15 نقـــــــطة جمعها من الفوز 4 مرات وتعــــــادله 5 وخسارة 4 ويعاني من الهجوم عندما سجل 12 هدفا من 12 مباراة والحـــــــــال للدفاع الذي تلقى 10 اهداف وتبدو الأمور صعبة على المدرب راضي شنيشل الذي يكون قد اهل ورتب خطوط الوسط لكي تؤدي كما يجب بعد استئناف الدوري عندما يستقبل نفط ميسان في مهمة لم تكن سهله ولان الانظار ستتجه نحو جهود المدرب.

انفراج الامور

واذا كان فريق يستحق التحية والاحترام هو النجف بقيادة المدرب ثائر احمد عندما انتشله من ذيل القائمة وبقي تحت المحك قبل ان يتغير كل شيء بالفريق بنفس اللاعبين ويعيد الثقة مع الأنصار الذين احتجوا بقوة على ادارة خضير عباس قبل ان تنفرج الامور بالشكل الذي يراه الكل وتقدم النجف عشرة مواقع في اقل فترة لابل سجل افضل تقدم بين جميع الفرق ومتوقع ان يمر بعد للأمام من خلال ملعبه الذي يستقبل اربيل الاسبوع الحالي والتوقعات تشير الى قدرته في حسم المهمة بعد التطور الذي عليه الفريق الذي تغير من جميع جوانبه بعدما نجح في استعادة نغمة الفوز وحقق في ثلاث مباريات تواليا وتعادل في 5 وخــسر مثلها وسجل 15 وعليه19 وجمع 14 نقطة.

ويقف الميناء البصري في مكان متأخر حيث الثاني عشر بعد ما بدا اللعب في ظروف صعبة جدا تأثر فيها بعدما بقي يواجه صعوبات اللعب داخل وخارج ملعبه امام الادارة المؤقتة التي عملت ما بوسعها لإنقاذ الموقف وقدمت ما عليها في ظروف عمل كانت الاصعب التي واجهتها والفريق الذي خضع الى مشاكل فنية عندما تركه افضل لاعبيه وادارية كادت ان تعصف بالنادي واعترضت تقدم الفريق بل مجمل فرق النادي التي تتطلع الى ادارة هادي احمد في العمل على تغير الموقف خصوصا مع فريق كرة القدم واهمية العودة المطلوبة من الاسبوع الحالي عندما يستقبل متذيل الترتيب الديوانية ويأمل الانصار ان تأتي العودة المهمة امام تحسين الموقع للفريق الذي خاض 13 مباراة وتغلب في 3 وتعادل في 5 خسر مثلها ويظهر متأخرا في الهجوم والدفاع عندما سجل 15 وتلقت شباكه 19 بعدما جمع 13 نقطة

ويحتل الجنوب الممثل الاخر لمدينة البصرة الموقع الثالث عشر بعد تباين نتائجه وواجه مشاكل مباريات الذهاب التي اخذت منه الكثير وتراجع خصوصا في الجولات الاخيرة بعدما خسر من النفط بعدما تعرض لسبع خسارات أي انه خسر 23 نقطة بسبب تلك النتائج ويضاف اليها تعادل واحد مقابل الفوز 4 مرات قبل التوقف الذي يكون عادل ناصر قد عالج الامور من اجل تدارك مخاطر النتائج القادمة وما تبقى من مباريات على نهاية المرحلة الاولى وتعديل الامور عبر عدد من اللاعبين المعروفين الذين يعول عليهم المدرب الذي يجد من المهمة بالغير سهله واهمية التقدم للأمام وسيخرج هذه المرة الى بغداد لملاقاة الطلاب.وما يقال عن الجنوب ينطبق على السماوة صاحب الموقع الرابع عشر 12 نقطة وحصل عليها من الفوز 3 مرات و3 تعادلات وخسارة 7 مباريات وواجه انحسارا في الجولات الأخيرة بعدما واجه عدد من الفرق القوية قبل ان يفقد توازنه عند الذهاب بشكل واضح قبل ان يبقى يعول على ملعبه الذي سيضيف به فريق الشرطة وكله امل ان يقدم المستوى امام المتصدر والامل ان تأتي العودة مهمة لتحسين مكانه الحالي.

ويحتل فريق الحسين الموقع الخامس عشر في وضع غير مستقر وسط إمكانات ضعيفة قد تزيد الطين بله امام قادم المنافسات التي يعلم بها كادره الفني ومدى تأثيرها على الفريق الذي سعى العودة بشكل اخر من خلال ما تقوم به عناصره التي تؤدي بعض المرات مباريات مناسبة بعدما جمع 11 نقطة للان من خلال الفوز مرتين والتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها وله مباراة مؤجلة مع الجنوب ويعاني من التهديف 8 والحال للدفاع بتلقي 14 ولم يعرف بعد اهل أجري الفريق تغيرات او انتدابات قبل ان يحل ضيفا على الكرخ في الجولة المذكورة.

وتنفس الكهرباء الصعداء بعد الفوز على الكهرباء ليتقدم بفضله للموقع السادس عشر وتجاوز مخاطر البقاء في المواقع المهددة للهبوط ومهم ان يحصل ذلك من هذه الاوقات وتداركها والسعي للبقاء بالدوري عبر قيادة عباس عطية والعودة للفريق الذي اخذ يتلمس الطريق أفضل من البداية ويأمل ان يحدث التطور بعد الظهور الجيد في بطولة الكاس وامال تحقيق الانجاز عبر التقدم لنصف النهائي في ظل التغير الاخير في الدوري عندما يستأنف مبارياته بمواجهة الزوراء.

وخاض الصناعات 13 مباراة للان نجح بتحقيق الفوز مرتين والتعادل 5 مرات وخسر 6 مواجهات وسجل 8 اهداف وعليه 14 ويحتل الموقع السابع عشر الذي يحتاج الى التامين لأنه قريب جدا من الموقع المرشحات للهبوط المهمة الملقاة على عاتق المدرب مظفر جبار لتدارك الامور قبل ان تصعب امام المباريات القادمة التي ستشكل صعوبات حقيقة عندما يستقبل النفط الدور الحالي.

تحضير الموسم

ورغم الاستعدادات العالية والتحضير للموسم لكن الامانة يمر في اسوء حالاته وربما مواسمه عندما يقف في الموقف الثامن عشر ويعاني كثير امام مهمة غاية في الصعوبة ستواجه المدرب عصام حمد الذي استلم المهمة مع توقف الدوري ويعول على خبرته التجريبية في انقاذ الموسم الصعب جدا في الوقت الذي يأمل ان يستمر قويا في الانتقال للدور النصف النهائي الذي سيكون الانجاز بكل معنى الكلمة وسيواجه الحدود.

والبحري في الوقع اول المرشح لترك الممتازة 9 نقاط بعدما حقق الفوز الوحيد مقابل 6 تعادلات و6 خسارات قبل ان يتركه مدربه ناصر طلاع وسيستقبل الجوية.

ويواجه الديوانية خطر الهبوط لحقيقي للدرجة الاولى والمشكلة تتعدى النتائج السلبية حيث المشاكل المالية التي تضرب الفريق من كل الجوانب الذي افتقد للتوازن في ملعبه وخارجه عندما سيخرج للميناء والموقف لا يحتاج الى تعليق.